PS Plus Extra und Premium – diese 4 Spiele kommen am 21. Juli 2026

Bei PlayStation Plus passiert aktuell einiges: Während die monatlichen Essential-Spiele im bekannten Rhythmus laufen, schraubt Sony bei den Extra- und Premium-Neuzugängen sichtbar am Ablauf. Die nächsten Titel für PS Plus Extra und PS Plus Premium am 21. Juli 2026 sind schon vorab bekannt geworden und bringen eine auffällig breite Mischung aus Open World, Simulation und Klassikern mit.

Neu ist dabei weniger, dass Spiele kommen, sondern wie sie verteilt werden. Statt eines großen Drops an einem Termin werden Extra- und Premium-Games inzwischen über den Monat hinweg gestaffelt. Ein Beispiel dafür ist Rise of the Ronin, das als Extra-Zugang für Juli 2026 bereits verfügbar ist, während weitere Spiele erst mit dem nächsten Zieltermin nachrücken.

Die PS-Plus-Neuzugänge am 21. Juli 2026

Welche PS-Plus-Spiele kommen am 21. Juli 2026 dazu? Für den 21. Juli 2026 sind vier Neuzugänge genannt, die sich auf die Stufen Extra und Premium aufteilen. Wenn ihr also Extra oder Premium abonniert habt, lohnt sich ein Blick in die Bibliothek rund um diesen Tag besonders.

Diese Spiele sollen am 21. Juli 2026 freigeschaltet werden:

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Avatar: Frontiers of Pandora (PS Plus Extra)

(PS Plus Extra) Firefighting Simulator: Ignite (PS Plus Extra)

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS Plus Premium)

Indigo Prophecy (PS Plus Premium)

Damit deckt das Update gleichzeitig moderne Produktionen und zwei klassische Premium-Titel ab. Für Extra gibt es mit Avatar: Frontiers of Pandora ein großes Franchise-Spiel und mit Firefighting Simulator: Ignite eine Simulation, die thematisch klar heraussticht.

Was euch bei Extra erwartet

Warum sind die Extra-Spiele im Juli-Update interessant? Avatar: Frontiers of Pandora bringt ein Open-World-Abenteuer von Ubisoft mit, das sich bewusst in Teilen vom typischen Ubisoft-Formelbaukasten absetzen will. Kritisch wurde es gemischt bis durchschnittlich aufgenommen, kann aber gerade für Fans des Franchise trotzdem genau das richtige Komfortspiel für ein paar Sommerabende sein.

Firefighting Simulator: Ignite zielt dagegen auf ein ganz anderes Publikum. Als Feuerwehr-Simulation ist das Spiel vor allem dann spannend, wenn ihr Lust auf strukturierte Einsätze, Technik und kooperatives oder methodisches Vorgehen habt. Auf Steam kommt der Titel laut den vorliegenden Infos überwiegend positiv an, was in diesem Genre ein ziemlich gutes Zeichen ist.

Unterm Strich erweitert Sony mit diesen beiden Extra-Titeln sowohl das Angebot an größeren Open-World-Spielen als auch die Auswahl an Simulationen im Abo.

Premium bekommt zwei Klassiker mit Kultfaktor

Welche Klassiker landen bei PS Plus Premium am 21. Juli 2026? Premium-Abonnenten sollen am 21. Juli 2026 mit Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy und Indigo Prophecy gleich zwei Spiele bekommen, die vor allem für Retro-Fans und Story-Liebhaber interessant sind.

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy gilt als Kultklassiker, bei dem ihr Nick Scryer spielt und in eine Verschwörung rund um telekinetische Kräfte geratet. Gerade das Gameplay mit übernatürlichen Fähigkeiten ist der Punkt, der dem Spiel über die Jahre seinen speziellen Ruf eingebracht hat.

Indigo Prophecy ist ein interaktives Erzählspiel von Quantic Dream, dem Studio hinter Detroit: Become Human. Im Zentrum steht Lucas Kane, der unter einer übernatürlichen Besessenheit einen Mord begeht, während zwei Ermittler in die Ereignisse hineingezogen werden. Entscheidungen und Story-Verzweigungen stehen hier klar im Fokus, was den Titel auch heute noch zu einer spannenden Premium-Ergänzung macht.

Was meint ihr zu den PS-Plus-Neuzugängen für den 21. Juli 2026: Freut ihr euch eher auf Avatar: Frontiers of Pandora, auf die Feuerwehr-Simulation oder auf die beiden Premium-Klassiker? Schreibt es gern in die Kommentare.