Baldurs Gate 3 auf Konsole – 20 neue Mods bringen Klassen, QoL und God Mode

Baldurs Gate 3 bekommt auf Konsolen schon wieder frischen Nachschub und diesmal direkt in Form eines ganzen Mod-Pakets. Larian Studios hat offiziell 20 neue Mods für die Konsolen-Versionen freigegeben, die ab sofort kostenlos heruntergeladen werden können. Damit wächst das Angebot an geprüften Community-Inhalten weiter, obwohl das Studio selbst längst klargemacht hat, dass die große inhaltliche Unterstützung des Rollenspiel-Hits im Kern abgeschlossen ist.

Wer Baldurs Gate 3 nach hunderten Stunden noch einmal neu aufziehen will, bekommt mit dieser Welle vor allem mehr Build-Optionen, zusätzliche Anpassungen fürs Aussehen und ein paar sehr handfeste Komfort- und Power-Tools. Besonders auffällig sind ein neuer Subrace-Mix, mehrere neue Unterklassen und eine ziemlich brachiale God-Mode-Variante.

Neue Mods auf Konsolen im Überblick

Welche neuen Baldurs Gate 3 Mods sind jetzt auf Konsole verfügbar? Die aktuelle Freigabe umfasst 20 Einträge, die Larian für Konsolen geprüft und abgesegnet hat. Darunter sind neue Klassenoptionen, kosmetische Erweiterungen, Fixes und Progressive-Weapon-Mods, die mitwachsen oder stärker werden.

Hier ist die vollständige Liste der neu verfügbaren Konsolen-Mods:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Bernard Evolved: Ermöglicht es, Bernard zu bauen und als beschworenes Party-Mitglied hinzuzufügen.

Duskblade: Feats on Even Levels: Addon für die Duskblade-Klassen-Mod, das Talente auf jedem geraden Level hinzufügt.

Ezuneos Draconic Body Scales: Fügt eigene Körperschuppen für drakonische Zauberer-Tavs hinzu.

Fix_Jump-Fly_Shortcut: Lässt den Sprung-Shortcut automatisch Flug-Aktionen nutzen, wenn verfügbar.

God Hero: Fügt God Mode und Hero Mode hinzu. God Mode bedeutet Unsterblichkeit und massiven Schaden, Hero Mode bringt hohen Schaden und starke Resistenzen gegen alle Schadensarten.

Half-Elf, Half-Orc Subrace: Fügt eine neue Unterrasse hinzu, die Halbelf und Halborc kombiniert.

Hellbound Everburn Blade: Progressive Weapon: Bringt eine verstärkte Version der Everburn Blade mit neuem Modell.

Indocts Subtler Piercings: Fügt viele kleine goldene und silberne Piercings für die Charakteranpassung hinzu.

Interrupted Music Performance Fixer: Mod für Musik-Performance-Stats, die verhindert, dass andere Mods Musikdarbietungen unterbrechen.

Mantle of Blood: A Bhaal-Themed Cloak: Fügt einen Bhaal-Umhang mit Blood-Ghost-Wiederbelebungs-Passiv hinzu.

Monk: Way of the Crimson Fist: Neue Mönch-Unterklasse mit Dark-Urge-Thema.

More Emotes: Fügt einen Ring hinzu, der 461 Emotes freischaltet.

Nias Heads Pack 2: Sieben neue Kopf-Presets für Elfen, Dunkelelfen, Halbelfen und Menschen.

Origin Class Unlocker: Erlaubt es, für Origin-Charaktere eine Klasse in der Charaktererstellung auszuwählen.

Paladin: Oaths of the Hells: Feuerbasierte Paladin-Unterklasse.

Paladins Deity: Erlaubt es Paladinen, eine Gottheit zu wählen, der ihr Eid gilt.

RoguishlyHandsomeHair: Neue Frisur für alle Völker außer Zwergen und Halblingen, inspiriert von Edward Kenway.

Solo Leveling Daggers: Progressive Weapons: Fügt vier Solo-Leveling-inspirierte Dolche ins Spiel ein.

Sword Dancers of Eilistraee: Feat Every 2 Levels: Addon, das alle zwei Level ein neues Talent gibt.

Way of Steel: An Armoured Monk: Neue Mönch-Unterklasse mit Rüstungsfokus.

Warum diese Mod-Wellen für Baldurs Gate 3 wichtig sind

Wie bleibt Baldurs Gate 3 auch Jahre nach Release spannend? Weil neue Inhalte nicht mehr zwingend als klassischer DLC kommen müssen. Larian hat nach dem Launch zwar noch eine Zeit lang Updates geliefert, am Ende aber bestätigt, dass die größere Unterstützung weitgehend abgeschlossen ist. Statt einer Erweiterung setzt das Studio auf Mod-Tools und überlässt es der Community, neue Ideen in das Spiel zu bringen.

Auf dem PC ist die Mod-Szene ohnehin riesig, aber auf Konsolen ist der Prozess strenger: Inhalte müssen erst geprüft werden, bevor sie dort freigeschaltet werden. Genau deshalb sind diese regelmäßigen Mod-Drops so ein gutes Signal, denn sie sorgen dafür, dass auch Konsolen-Fans mit neuen Builds, QoL-Verbesserungen und frischen Looks versorgt werden.

Was als Nächstes von Larian zu erwarten ist

Woran arbeitet Larian Studios nach Baldurs Gate 3? Larian hat bereits angekündigt, an einem neuen Divinity-Spiel zu arbeiten und damit zur eigenen Marke zurückzukehren. Laut Studio sollen die Ambitionen sogar größer sein als beim letzten Rollenspiel-Blockbuster, was die Erwartungshaltung verständlicherweise nach oben schraubt.

Für Baldurs Gate 3 selbst heißt das: Offizielle neue Story-Inhalte sind nicht das, worauf man wetten sollte, aber die Modding-Community hat längst bewiesen, wie lange sie ein Rollenspiel tragen kann. Und jede neue, geprüfte Konsolen-Welle macht es ein Stück einfacher, noch einmal in Faerûn abzutauchen.

Welche der neuen Konsolen-Mods willst du als Erstes ausprobieren und eher mit frischen Unterklassen, mehr Komfort oder gleich mit God Mode? Schreib es gern in die Kommentare.