Baldurs Gate 3 – Dark Horse kündigt offizielle Karlach-Comicserie an

Karlach ist zurück und diesmal nicht als neuer Patch oder DLC, sondern in einem offiziellen Comicprojekt. Dark Horse hat eine neue Comicserie zu Baldurs Gate 3 angekündigt, die sich ganz auf die beliebte Tiefling-Barbarin konzentriert und ihre Geschichte über die Ereignisse des Rollenspiels hinaus erweitern soll.

Seit dem Release von Baldurs Gate 3 am 3. August 2023 gehören die Begleiter für viele Fans zum absoluten Highlight. Karlach hat dabei schon früh eine riesige Fangemeinde aufgebaut, nicht zuletzt, weil sie als Figur viel Herz, Humor und Tragik mitbringt und im Spiel bewusst Raum für eigene Entscheidungen lässt.

Karlach im Mittelpunkt eines neuen offiziellen Comicprojekts

Was wurde zur neuen Baldurs Gate 3 Comicserie offiziell angekündigt? Dark Horse hat bestätigt, dass eine Comicserie rund um Karlach in Arbeit ist. Die Reihe soll ihre Story ausbauen und damit eine neue Perspektive auf die Figur liefern, die im Spiel als Companion zu den beliebtesten Charakteren zählt.

Auch ein erster Blick auf das Projekt wurde bereits geteilt und trifft Karlachs Look ziemlich genau. Für die Illustrationen ist Comiczeichnerin Becky Cloonan an Bord, deren Stil gut zu einem raueren, emotionalen Abenteuer passt, wie man es von Karlach erwartet.

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Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht aktuell noch nicht fest. Dark Horse kündigte aber an, dass weitere Details folgen sollen.

Zusammenarbeit mit Larian Studios sorgt für Aufmerksamkeit

Wer steckt hinter dem Projekt und wie offiziell ist das Ganze? Besonders spannend ist, dass die Comicserie laut Ankündigung in Zusammenarbeit mit Larian Studios entsteht. Damit ist das Projekt nicht nur ein Lizenzprodukt, sondern wirkt wie eine engere Erweiterung des Baldurs Gate 3 Universums.

Für Fans ist das vor allem deshalb interessant, weil Larian nach dem Launch vergleichsweise schnell signalisiert hatte, dass es keine klassische DLC-Roadmap geben wird und das Studio sich langfristig anderen Projekten widmet. Umso bemerkenswerter ist es, Karlach nun in einem neuen, offiziell begleiteten Format wiederzusehen.

Was genau diese Zusammenarbeit praktisch bedeutet, bleibt offen, aber allein die Einbindung des Studios macht Hoffnung, dass Ton, Charakterisierung und Lore stimmig an das Spiel anknüpfen.

Warum Karlach als Comicfigur so viel Potenzial hat

Warum könnte der Comic die Geschichte von Baldurs Gate 3 neu einordnen? Comics können Ereignisse aus einem Spiel nicht nur fortsetzen, sondern auch neu kontextualisieren. Gerade bei einem Charakter wie Karlach, dessen persönliche Konflikte und offene Fragen im Spiel stark von den eigenen Entscheidungen abhängen, bietet ein Comic viel Raum für zusätzliche Facetten.

Wenn die Serie klug ansetzt, könnte sie Details liefern, die Karlachs Hintergrund greifbarer machen oder bestimmte Momente aus Baldurs Gate 3 mit mehr Tiefe versehen. Für viele dürfte das auch ein guter Grund sein, das RPG später noch einmal neu zu starten, mit frischem Blick auf Dialoge, Beziehungen und Storybeats.

Ob Karlach künftig auch wieder in Videospielen auftaucht, ist dagegen eine ganz andere Frage. Rund um mögliche Nachfolgeprojekte im Baldurs Gate Universum gibt es weiterhin viele offene Punkte und selbst wenn irgendwann ein weiterer Teil kommt, ist nicht sicher, ob die bekannte Hauptbesetzung erneut im Zentrum stehen würde.

Wie gefällt dir die Idee, Karlach in einer eigenen Comicserie zurückzubringen, und welche Begleiter aus Baldurs Gate 3 würdest du als Nächstes gern in einem offiziellen Spin-off sehen? Schreib es gern in die Kommentare.