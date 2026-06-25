Nach den erfolgreichen Remakes von Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 warten viele Fans eigentlich nur auf die nächste logische Frage: Wann sind Resident Evil 5 und Resident Evil 6 dran? Laut einem bekannten Insider könnte die Antwort vorerst ernüchternd ausfallen.

Wie unter anderem Tech4Gamers und Insider Gaming berichten, soll Capcom derzeit keine konkreten Pläne für Remakes von Resident Evil 5 und Resident Evil 6 haben. Die Information stammt vom Resident-Evil-Insider Dusk Golem (via Resetera), der sich in der Vergangenheit bereits häufiger zu kommenden Projekten der Reihe geäußert hat.

Offiziell bestätigt ist das Ganze nicht. Capcom selbst hat bislang kein Remake zu Resident Evil 5 oder Resident Evil 6 angekündigt.

Resident Evil 5 und 6 sollen aktuell keine Priorität haben

Laut Dusk Golem denke Capcom bei der Planung der Reihe offenbar nicht extrem weit im Voraus. Statt eines großen Masterplans, mit dem nach und nach jedes Hauptspiel neu aufgelegt wird, soll das Unternehmen eher in einem Zeitraum von ungefähr fünf Jahren planen und die Richtung anschließend neu bewerten.

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Innerhalb dieses Zeitfensters sollen Resident Evil 5 und Resident Evil 6 derzeit keine feste Rolle spielen. Der Insider formuliert es sinngemäß so: Capcom wisse aktuell nicht wirklich, was man mit Remakes dieser beiden Teile machen wolle – falls man sich überhaupt irgendwann dafür entscheide.

Das dürfte besonders Fans von Resident Evil 5 enttäuschen. Nach dem Remake von Resident Evil 4 hatten viele Spieler vermutet, dass Capcom den Weg in Richtung Afrika-Setting, Chris Redfield und Albert Wesker bereits vorbereitet. Auch das offiziell angekündigte Resident Evil: Veronica passt erzählerisch durchaus in diese Richtung, weil es wichtige Bausteine rund um Claire, Chris und Wesker liefert.

Andere Remakes sollen vorher dran sein

Nach den aktuellen Gerüchten liegt der Fokus bei Capcom angeblich auf anderen Projekten. Genannt werden Resident Evil 1, Resident Evil: Veronica und Resident Evil Zero. Wichtig dabei: Resident Evil: Veronica ist bereits offiziell angekündigt und soll 2027 erscheinen. Die anderen genannten Projekte sind dagegen weiterhin nicht offiziell bestätigt.

Gerade Code: Veronica galt lange als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten für ein Remake. Der ursprünglich im Jahr 2000 veröffentlichte Ableger wird von vielen Fans als wichtiger Teil der Hauptgeschichte gesehen, obwohl er keine Zahl im Titel trägt. Dass Capcom diesen Teil nun tatsächlich neu auflegt, zeigt zumindest: Die Remake-Reihe ist noch lange nicht vorbei.

Nur scheint sie vorerst nicht direkt bei Resident Evil 5 oder Resident Evil 6 weiterzugehen.

Komplett vom Tisch sind die Remakes wohl nicht

Ganz abschreiben sollte man die beiden Spiele aber nicht. Laut Dusk Golem könnte vor allem ein Remake von Resident Evil 5 später durchaus wieder ein Thema werden, wenn die Nachfrage groß genug bleibt. Das wäre nicht überraschend: Trotz aller Diskussionen gehört Resident Evil 5 zu den bekanntesten und kommerziell stärksten Teilen der Reihe.

Bei Resident Evil 6 dürfte die Lage schwieriger sein. Der sechste Hauptteil ist bis heute einer der umstrittensten Einträge der Serie, weil er den Action-Anteil stark erhöhte und sich deutlich vom klassischen Survival-Horror entfernte. Ein Remake müsste hier vermutlich nicht nur modernisieren, sondern große Teile des Spiels neu denken.

Für den Moment heißt es also: Wer auf Resident Evil 5 Remake oder Resident Evil 6 Remake hofft, sollte nicht mit einer baldigen Ankündigung rechnen. Capcom hat mit Resident Evil: Veronica erst einmal ein anderes Kapitel geöffnet – und danach könnte die Reihe noch einmal ganz anders weitergehen.