GTA 6: Alle Charaktere, Protagonisten & Figuren im Überblick

Update vom 18. Mai 2026: Wir haben die Übersicht überarbeitet, weitere bekannte Figuren aus GTA 6 ergänzt und zusätzliche Links zu den Charakterprofilen auf GTADB.net eingebaut.

Originalmeldung: Wer sind Lucia, Jason und die vielen weiteren Figuren aus GTA 6? In dieser Übersicht sammeln wir alle bislang bekannten Protagonisten, Charaktere und NPCs – und aktualisieren den Artikel, sobald Rockstar neue Details oder weitere Namen bestätigt.

Hinweis: Auf GTADB.net findet ihr unsere laufend aktualisierte Datenbank zu allen bekannten GTA-6-Charakteren – inklusive Detailseiten zu Lucia, Jason, Stefanie und weiteren Figuren.

Alle bekannten GTA-6-Charaktere in der Übersicht

Während wir in GTA 5 mit Michael, Trevor und Franklin drei verschiedene männliche Protagonisten zur Auswahl haben, setzt Rockstar Games diesen Trend in GTA 6 zwar fort, allerdings mit zwei Änderungen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zum einen gibt es nur noch zwei spielbare Protagonisten und zum anderen können wir mit Lucia zudem einen weiblichen Charakter steuern.

Viele Informationen sind über Lucia bislang nicht bekannt. Wir wissen aber, dass es sich bei der jungen Frau um eine Latina handelt, die aus Süd- oder Mittelamerika stammt.

Der männliche Charakter hört auf den Namen Jason. Über ihn ist bislang noch weniger als über Lucia bekannt. Vermutet wird aber, dass Jason ein Schmuggler bei einem Drogenkartell ist und gemeinsam mit Lucia über einen großen Berg an Schulden verfügt, den die beiden durch Raubüberfälle abarbeiten müssen.

Die beiden Protagonisten befinden sich offenbar in einer gemeinsamen Beziehung, was im ersten veröffentlichten Trailer deutlich zu erkennen ist.

Die Geschichte der beiden erinnert stark an das bekannte Bankräuberpaar Bonnie und Clyde, die während der Weltwirtschaftskrise von 1931 bis 1935 in den USA mit anderen Kriminellen bandenmäßig Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen und kleinere Banken auf dem Land überfielen. Dabei verübten sie insgesamt 14 Morde – hauptsächlich an Polizisten.

Wie auch in GTA 5 wird es in GTA 6 eine Mechanik geben, um jederzeit zwischen Jason und Lucia wechseln zu können, indem man auf dem D-Pad die Taste nach unten drückt.

Wer ist Lucia?

Bei dem weiblichen Protagonisten namens Lucia in GTA 6 handelt es sich um eine Latina, die aus Süd- oder Mittelamerika stammt.

Spannend: Auf dem offiziellen Artwork ist an Lucias rechtem Knöchel eine elektronische Fußfessel zu erkennen. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das den Aufenthaltsort einer Person ständig überwacht und an die zuständigen Behörden übermittelt.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

In dem Trailer zu GTA 6 bekommen wir Lucia bereits in den ersten Sekunden vorgestellt. Die junge Frau befindet sich im Staatsgefängnis von Vice City und spricht in der gezeigten Szene mit einer Sozialarbeiterin.

Möglicherweise wird Lucia zu Beginn von GTA 6 aus dem Gefängnis entlassen, muss als Bewährungsauflage allerdings eine Fußfessel tragen. Damit wäre sie auf einen bestimmten und zuvor festgelegten Bereich beschränkt. Verlässt sie diesen, würde sie gegen ihre Auflagen verstoßen und die Behörden alarmiert. Die Konsequenz wäre ein erneuter Aufenthalt im Gefängnis.

Spielerisch könnten wir mit Lucia also nur ein beschränktes Gebiet erkunden, wodurch sich das Spiel erst nach und nach aufbaut und dem Spieler nicht die direkte Spielwelt zur Erkundung offen steht. Das Resultat ist ein ruhigerer Beginn für die Einführung der Charaktere, der Handlung und der Spielwelt.

Diesen Kniff hat Rockstar Games in früheren Ablegern der Reihe häufiger benutzt. Beispielshalber waren zu Beginn noch wichtige Brücken gesperrt, die zwei Stadtteile miteinander verbunden haben. Erst nach und nach wurden die Baustellen fertiggestellt, weshalb sich Map immer weiter öffnete.

© Rockstar Games

Wer ist Jason?

Aktuell ist über den männlichen Protagonisten Jason noch weniger als über Lucia bekannt.

Es kann aber sein, dass der männliche Protagonist ein Schmuggler beim Drogenkartell ist und gemeinsam mit Lucia über einen großen Berg an Schulden verfügt, den die beiden durch Raubüberfälle, wie auch im Trailer zu GTA 6 zu sehen, abarbeiten müssen.

© Rockstar Games

Weitere bestätigte GTA6-Charaktere

Stefanie

Im ersten Trailer zu GTA 6 sehen wir zu Beginn eine Frau (0:08), bei der es sich offenbar um eine Sozialarbeiterin mit dem Namen Stefanie handelt, die im Staatsgefängnis Leonida Department of Corrections tätig ist und sich mit Lucia in einem Gespräch befindet.

Die Sozialarbeiterin sitzt hinter einem Schreibtisch in ihrem Büro und stellt Lucia eine Eröffnungsfrage: „Weißt du, warum du hier bist?“

Die junge Frau antwortet darauf nur wie folgt: „Einfach Pech gehabt, schätze ich.“

© Rockstar Games

Mehr Details zu allen GTA-6-Figuren:

Eine laufend aktualisierte Übersicht mit einzelnen Charakterseiten, bekannten Auftritten, Rollen, Beziehungen und Hinweisen findet ihr in der GTA-6-Charakterdatenbank auf GTADB.net.

Welcher GTA-6-Charakter interessiert euch bislang am meisten – Lucia, Jason oder eine der bisher nur kurz gezeigten Nebenfiguren?