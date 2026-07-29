Gratis im deutschen PlayStation Store – Buffet Boss für PS4 ohne PS Plus

PlayStation-Fans können sich aktuell ein neues Gratis-Spiel im deutschen PlayStation Store sichern. Buffet Boss steht dort als kostenlose PS4-Version bereit und lässt sich ohne PlayStation-Plus-Abonnement zur eigenen Bibliothek hinzufügen.

Auch auf der PS5 kann der Titel dank Abwärtskompatibilität genutzt werden. Eine native PS5-Version gibt es allerdings nicht. Buffet Boss erschien am 17. Juli 2026, unterstützt einen Nutzer im Offline-Modus und bietet ausschließlich englische Bildschirmtexte.

Ein kulinarisches Imperium zum Nulltarif

Was erwartet euch in Buffet Boss? Das von CrazyLabs entwickelte und von QubicGames veröffentlichte Casual-Spiel kombiniert Restaurantmanagement mit leicht zugänglichen Simulationsmechaniken. Ihr beginnt als kleiner Gastronom und versucht, euren Betrieb Schritt für Schritt zu einem kulinarischen Imperium auszubauen.

Zu euren Aufgaben gehören das Zubereiten von Speisen und Getränken, das Bedienen der Gäste sowie die Reinigung des Restaurants. Gleichzeitig müsst ihr Personal einstellen und trainieren, Küchengeräte verbessern und zusätzliche Tische oder Produktionsstationen freischalten.

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Mit dem wachsenden Restaurant steigt auch der Schwierigkeitsgrad. Volle Speisesäle, ungeduldige Gäste und immer umfangreichere Bestellungen sollen dafür sorgen, dass die Abläufe trotz der einfachen Präsentation zunehmend hektischer werden. Optionale In-Game-Käufe sind vorhanden.

Erweiterungen und Platin-Trophäe

Welche Zusatzinhalte stehen zur Verfügung? Neben der kostenlosen Standardausgabe bietet der deutsche PlayStation Store eine Complete Edition mit drei Erweiterungen an. Mit einer aktiven PlayStation-Plus-Mitgliedschaft kostet dieses Paket momentan 3,99 Euro statt regulär 7,99 Euro.

Buffet Boss: Rolling Sushi

Buffet Boss: Busy Bakery

Buffet Boss: Mamas Mexican

Die einzelnen Erweiterungen kosten jeweils 2,99 Euro. Zusätzlich gibt es für PlayStation-Plus-Mitglieder ein Paket für 5,99 Euro statt 11,99 Euro, das die vollständigen Ausgaben von Buffet Boss und Baking Time! enthält. Darin stecken außerdem die Baking-Time-Erweiterungen Strong Pets und Speedy Animals. Die Rabatte laufen im deutschen Store bis zum 13. August 2026 um 23:59 Uhr.

Auch Trophäenjäger dürfen einen Blick riskieren. Buffet Boss besitzt insgesamt 22 Trophäen, darunter eine Platin-Trophäe, sieben goldene, zehn silberne und vier bronzene Auszeichnungen. Erste Einschätzungen ordnen die Platin als sehr einfach ein und rechnen mit ungefähr drei bis fünf Stunden Spielzeit.

Weitere PlayStation-Spiele im Juli und August

Welche Gratis-Spiele gibt es derzeit noch? PlayStation-Plus-Mitglieder können bis zum 3. August 2026 außerdem Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II und CrossCode beanspruchen. Im Spielekatalog für Extra und Premium ist im Juli unter anderem Snow Bros. Wonderland hinzugekommen. Dying Light gehört dagegen nicht zur bestätigten deutschen Juli-Auswahl.

Vom 4. bis zum 31. August 2026 folgen mit Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk und Signalis die nächsten monatlichen PlayStation-Plus-Spiele. Buffet Boss hebt sich von diesen Angeboten ab, da für die kostenlose Standardausgabe kein kostenpflichtiges Abonnement notwendig ist.

Wer eine komplexe Landwirtschaftssimulation im Stil von Stardew Valley erwartet, sollte seine Erwartungen allerdings anpassen. Buffet Boss setzt stattdessen auf kurze Managementabläufe, schnelle Fortschritte und eine unkomplizierte Trophäenjagd.

Werdet ihr Buffet Boss kostenlos zur Bibliothek hinzufügen oder ist euch das Restaurantmanagement zu simpel? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.