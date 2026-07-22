LEGO bringt eines der bekanntesten Wahrzeichen Londons zurück ins Regal: Mit der LEGO Architecture Tower Bridge 21067 wurde ein neues großes Ausstellungsmodell offiziell vorgestellt. Das Set erscheint am 1. August 2026 und kann bereits im LEGO Onlineshop vorbestellt werden.

Das Modell richtet sich vor allem an erwachsene LEGO-Fans, Architektur-Liebhaber und London-Fans. Mit 3.745 Teilen, einer Länge von 89 Zentimetern und einer funktionierenden Klappbrücke dürfte die neue Tower Bridge zu den auffälligeren Architecture-Sets der vergangenen Jahre gehören.

Die neue LEGO Tower Bridge ist bereits im offiziellen LEGO Shop vorbestellbar:

LEGO Tower Bridge 21067 erscheint im August

Die neue LEGO Tower Bridge 21067 bildet die berühmte Londoner Klappbrücke über der Themse nach. LEGO setzt dabei nicht auf ein kleines Skyline-Modell, sondern auf ein großes Display-Set mit vielen Details.

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Der Release ist für den 1. August 2026 geplant. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299,99 Euro. Das Set ist nicht exklusiv im LEGO Store erhältlich, sondern soll auch im freien Handel erscheinen.

Damit könnte es sich für Käufer lohnen, nicht zwingend direkt bei LEGO zuzuschlagen, sondern auch Händlerangebote im Blick zu behalten. Gerade größere LEGO-Sets landen nach Release oft früher oder später mit Rabatt im Handel.

© The LEGO Group

Die wichtigsten Daten zur LEGO Tower Bridge

Hier die wichtigsten Infos zum neuen Architecture-Modell in der Übersicht:

Detail Angabe Setnummer 21067 Name Tower Bridge Reihe LEGO Architecture Teile 3.745 Minifiguren 0 UVP 299,99 Euro Preis pro Stein ca. 8,0 Cent Altersempfehlung 18+ Release 1. August 2026 Maße 89 cm breit, 19 cm tief, 35 cm hoch Sticker Nein Besonderheit Klappbare Baskülen

Besonders erfreulich: Das Set kommt laut den vorliegenden Infos ohne Sticker aus. Stattdessen sind mehrere bedruckte Fliesen enthalten, darunter Fensterdetails und eine schwarze Namensfliese.

Klappfunktion und Themse-Sockel

Wie beim echten Bauwerk besteht auch die LEGO-Version aus zwei aufklappbaren Brückenteilen. Diese sogenannten Baskülen können geöffnet oder geschlossen dargestellt werden. Damit bekommt das Modell nicht nur einen statischen Display-Charakter, sondern auch eine kleine mechanische Funktion.

Der Sockel stellt einen Teil der Themse dar. LEGO nutzt dafür transparente hellblaue Elemente sowie angedeutete Wellen, um dem Modell mehr Tiefe zu geben. Außerdem sind Miniaturfahrzeuge wie ein roter Doppeldeckerbus und kleine Autos enthalten, die die Brückenszene lebendiger wirken lassen.

Auch der blaue Hängefußgängersteg und ein Wappen als Hommage an die frühere LEGO Tower Bridge gehören zu den Details des Sets.

© The LEGO Group

Ein großes Architecture-Set für London-Fans

Die echte Tower Bridge wurde 1894 fertiggestellt und gehört bis heute zu den bekanntesten Wahrzeichen Londons. Besonders auffällig ist ihre neugotische Gestaltung, durch die sich die Brücke optisch an den nahegelegenen Tower of London anlehnt.

Das neue LEGO-Modell will diesen Charakter im Maßstab von etwa 1:185 einfangen. Durch die Größe von fast 90 Zentimetern ist die Tower Bridge allerdings kein kleines Schreibtischmodell, sondern eher ein großes Ausstellungsstück für Regal, Sideboard oder Büro.

LEGO bewirbt das Set entsprechend als Premium-Bauset für Erwachsene, die sich für Architektur, Reisen und europäische Geschichte interessieren.

Vergleich mit der LEGO Tower Bridge von 2010

Spannend ist natürlich der Vergleich mit der früheren LEGO Tower Bridge 10214. Das alte Modell erschien 2010 noch unter der damaligen Creator-Expert-Reihe und war deutlich größer.

Set Jahr Teile UVP Maße/Einordnung LEGO 10214 Tower Bridge 2010 4.295 219,99 Euro größer, 102 cm lang und 45 cm hoch LEGO 21067 Tower Bridge 2026 3.745 299,99 Euro kompakter, 89 cm lang und 35 cm hoch

Die neue Tower Bridge hat also weniger Teile und ist kleiner, kostet aber mit 299,99 Euro deutlich mehr als das alte Modell damals. Dafür wirkt die Umsetzung moderner, stärker auf Display ausgelegt und gehört nun klar zur Architecture-Reihe.

Auch der Sockel wurde anders gelöst. Während das ältere Set noch auf blauen Grundplatten stand, setzt die neue Version auf schwarze Platten mit transparent-blauen Fliesen und modellierten Wellen.

Für wen lohnt sich die neue Tower Bridge?

Die LEGO Architecture Tower Bridge 21067 dürfte vor allem für drei Gruppen interessant sein:

Für London-Fans, die ein großes Wahrzeichen als Display-Modell suchen.

Für Architecture-Sammler, die größere Sets der Reihe bevorzugen.

Für Erwachsene LEGO-Fans, die ein anspruchsvolles, aber dekoratives Bauprojekt möchten.

Wer dagegen bereits die alte Tower Bridge von 2010 besitzt, muss genauer abwägen. Das neue Modell ist kompakter, moderner gestaltet und hat eine andere Ästhetik, ersetzt das alte Set aber nicht zwingend. Für Sammler kann gerade dieser Unterschied spannend sein.

© The LEGO Group

Schickes Display-Modell mit stolzem Preis

Mit der LEGO Tower Bridge 21067 bringt LEGO ein weiteres großes Architekturmodell für Erwachsene auf den Markt. Die Mischung aus ikonischem London-Wahrzeichen, knapp 3.800 Teilen, klappbaren Brückenteilen und stickerfreier Umsetzung klingt stark.

Der Preis von 299,99 Euro ist allerdings sportlich, besonders im direkten Vergleich zur deutlich größeren Tower Bridge von 2010. Wer nicht sofort zum Release kaufen muss, sollte daher auch den freien Handel und mögliche Rabatte im Blick behalten.

Für LEGO- und London-Fans bleibt das Set trotzdem ein ziemlich auffälliges Ausstellungsstück und dürfte ab August in vielen Wunschlisten landen.