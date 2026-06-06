PS Plus Extra im Juni 2026 – Destiny 2 Legacy Collection kommt am 9. Juni

PlayStation-Plus-Abonnenten mit Extra oder Premium bekommen im Juni 2026 einen seltenen Bonus: Noch bevor Sony die reguläre Monatsauswahl offiziell vorstellt, steht bereits fest, dass am 9. Juni 2026 ein zusätzlicher Titel in der Bibliothek landet. Damit weicht Sony erneut vom üblichen Rhythmus ab, bei dem alle neuen Extra- und Premium-Spiele gesammelt an einem Termin erscheinen.

Besonders spannend ist der frühe Drop auch deshalb, weil die offizielle Enthüllung der Juni-Neuzugänge für Mittwoch, den 10. Juni 2026 erwartet wird. Die Freischaltung der kompletten Liste dürfte dann wie gewohnt am darauffolgenden Dienstag erfolgen, also sehr wahrscheinlich am 16. Juni 2026.

Bonus-Zugang am 9. Juni

Welches Spiel kommt am 9. Juni 2026 zu PS Plus Extra? Bereits vorab bestätigt ist Destiny 2: Legacy Collection als Extra-Neuzugang mit Start am 9. Juni 2026. Für Abonnenten bedeutet das: ein umfangreiches Paket, das sich eher wie ein großer Content-Block als wie ein einzelner Spieledrop anfühlt.

Die Collection bündelt mehrere große Erweiterungen und Zusatzinhalte, wodurch sich vor allem für Rückkehrer oder Neugierige ein guter Einstieg ergibt, ohne jedes Paket einzeln kaufen zu müssen.

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Enthalten sind laut Ankündigung folgende Inhalte:

The Final Shape

Lightfall

Witch Queen

Beyond Light

Shadowkeep

Forsaken

30th Anniversary Pack

Pit of Heresy Dungeon

Shattered Throne Dungeon

Grasp of Avarice Dungeon

Was die Legacy Collection nicht abdeckt

Welche Inhalte fehlen trotz Legacy Collection? Auch wenn der Umfang riesig ist, ist die Legacy Collection nicht gleichbedeutend mit dem kompletten Destiny-2-Erlebnis. Ältere Inhalte aus den Anfangsjahren wurden bereits vor längerer Zeit aus dem Spiel genommen und sind nicht Teil des Pakets.

Zusätzlich müssen die zwei neuesten Erweiterungen laut aktuellem Stand separat gekauft werden: Edge of Fate und Renegades. Wer nach dem Durchspielen der enthaltenen Kampagnen weitermachen will, kommt um diese Käufe also möglicherweise nicht herum.

Timing rund um die Zukunft von Destiny 2

Warum ist der 9. Juni 2026 für Destiny 2 ein besonderes Datum? Der PS-Plus-Start fällt in eine Phase, in der bei Destiny 2 ein Umbruch bevorsteht. Es wurde angekündigt, dass der Live-Service-Support nach dem großen Moment of Triumph-Update ausläuft. Die Server sollen online bleiben, aber danach sind keine größeren Inhalte oder signifikanten Updates mehr vorgesehen.

Für PS-Plus-Extra-Abonnenten kann das trotzdem ein echter Deal sein: Wer Destiny 2 bislang ignoriert hat, erhält auf einen Schlag Zugriff auf viele der wichtigsten Erweiterungen und Dungeons und damit auf potenziell hunderte Stunden PvE- und PvP-Content. Gleichzeitig könnte der PS-Plus-Schub dafür sorgen, dass noch einmal mehr Leben in Matchmaking und Aktivitäten kommt, zumindest rund um das letzte große Update.

So läuft der restliche PS-Plus-Juni ab

Wann kommen die weiteren PS-Plus-Extra- und Premium-Spiele im Juni 2026? Der Fahrplan für den Monat wirkt ansonsten vertraut: Die offizielle Enthüllung der Juni-Auswahl wird für 10. Juni 2026 erwartet. Die tatsächliche Freischaltung der regulären Extra- und Premium-Neuzugänge dürfte dann am 16. Juni 2026 stattfinden.

Am selben Tag werden erfahrungsgemäß auch wieder einige Spiele aus dem Extra- und Premium-Katalog entfernt. Wer also noch offene Titel aus der Abgangsliste hat, sollte die Zeit bis Mitte Juni im Blick behalten.

Freust du dich über Destiny 2: Legacy Collection im PS-Plus-Extra-Abo, oder hättest du dir für den Bonus-Tag am 9. Juni 2026 lieber ein komplett anderes Spiel gewünscht? Schreib deine Meinung in die Kommentare.