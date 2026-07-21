PS Plus Extra und Premium – Diese 4 neuen Spiele sind ab 21. Juli 2026 da

PlayStation Plus legt im Juli 2026 noch einmal nach: Sony hat die nächste Welle für den Spielekatalog freigeschaltet und damit vier weitere Titel für PS Plus Extra und PS Plus Premium veröffentlicht. Nachdem der Monat bereits am 15. Juli 2026 mit Rise of the Ronin gestartet ist, folgt jetzt die zweite Etappe des gestaffelten Rollouts, bei dem die Neuheiten nicht mehr alle auf einmal, sondern über den Monat verteilt erscheinen.

Im Mittelpunkt des Drops vom 21. Juli 2026 steht Avatar: Frontiers of Pandora, das zusammen mit Firefighting Simulator: Ignite den Extra-Katalog erweitert. Premium-Abonnenten bekommen zusätzlich zwei Klassiker serviert, die vor allem für Nostalgie und ungewöhnliche PlayStation-Historie stehen.

Die Neuzugänge vom 21. Juli 2026 im Überblick

Welche Spiele sind ab sofort im PS-Plus-Katalog spielbar? Insgesamt sind vier Games neu verfügbar, aufgeteilt nach Abo-Stufe und Plattform. Zwei davon richten sich an Extra und Premium, zwei weitere sind Premium-exklusiv und damit Teil des Klassiker-Angebots.

Diese Titel sind seit dem 21. Juli 2026 neu dabei:

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Avatar : Frontiers of Pandora ( PS5 ) – PS Plus Extra und Premium

: Frontiers of Pandora ( ) – Extra und Premium Firefighting Simulator: Ignite (PS5) – PS Plus Extra und Premium

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS4, PS5) – PS Plus Premium

Indigo Prophecy (PS4) – PS Plus Premium

Technisch fällt auf: Avatar: Frontiers of Pandora und Firefighting Simulator: Ignite sind native PS5-Titel. Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy kommt mit Versionen für PS4 und PS5, während Indigo Prophecy als PS4-Port im Katalog landet.

Avatar führt das neue Paket an

Warum ist Avatar: Frontiers of Pandora der Headliner? Ubisofts Open-World-Abenteuer ist der prominenteste Neuzugang dieser Welle, allein schon wegen Produktionswert, Umfang und Markenpower. Auch wenn der Launch 2023 nicht nur Jubel ausgelöst hat, hat sich das Spiel über die Zeit einen deutlich besseren Ruf erarbeitet und gilt vielen inzwischen als eines der stärkeren lizenzierten Open-World-Spiele der letzten Jahre.

Für PS-Plus-Abonnenten ist der Zeitpunkt zudem interessant, weil der Titel jetzt ohne Einzelkauf im Extra- und Premium-Katalog ausprobiert werden kann, ideal für alle, die damals gezögert haben oder einfach Lust auf ein großes Singleplayer-Abenteuer mit moderner Technik haben.

Was bietet Firefighting Simulator: Ignite als Gegenpol? Der zweite Extra-Neuzugang setzt auf kooperatives, strukturiertes Gameplay statt Open World: Als Feuerwehr-Simulation richtet sich Ignite vor allem an Fans von Job-Sims und Teamplay. Passend dazu ist der Titel auf PS5 ausgelegt und zielt klar auf kurze, wiederholbare Einsätze, die man allein oder zusammen angehen kann.

Premium bekommt zwei Klassiker obendrauf und der Monat ist noch nicht vorbei

Welche Premium-Extras stecken in den Klassikern? Mit Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy und Indigo Prophecy wandern zwei ältere Titel in den Premium-Bereich, die abseits aktueller Blockbuster eine andere Art von PlayStation-Katalog abdecken. Psi-Ops setzt auf Action mit Psi-Kräften, Indigo Prophecy auf cineastische Mystery-Erzählung und Entscheidungen.

Wann kommt die nächste PS-Plus-Welle im Juli 2026? Schon am 28. Juli 2026 soll die dritte Runde folgen. Dafür sind bereits vier weitere Spiele bestätigt:

Dying Light (PS4) – PS Plus Extra und Premium

Snow Bros. Wonderland (PS5) – PS Plus Extra und Premium

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PS5, PS4) – PS Plus Extra und Premium

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5) – PS Plus Extra und Premium

Damit bleibt der Juli 2026 ungewöhnlich dicht und abwechslungsreich, von Open-World-Action über Simulation bis hin zu Retro-Beat-em-up und Story-RPG.

Welche der neuen PS-Plus-Ergänzungen reizt dich am meisten, und welche July-Welle war bisher für dich die stärkste? Schreib es gern in die Kommentare.