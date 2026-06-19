Steam Free Weekend – 5 Spiele gratis bis 22. Juni, Tell Me Why bleibt kostenlos

Steam dreht zum Wochenende wieder an der Gratis-Schraube: Bis zum 22. Juni 2026 könnt ihr gleich fünf sonst kostenpflichtige Spiele kostenlos ausprobieren. Die Aktion läuft im Rahmen eines Free-to-Play-Wochenendes, das heißt: Ihr erhaltet für kurze Zeit vollen Zugriff, behaltet die Games aber nicht dauerhaft in eurer Bibliothek.

Mit dabei sind gleich mehrere Schwergewichte der letzten Jahre, darunter das Sci-Fi-Strategiespiel Stellaris und der Multiplayer-Horror-Dauerbrenner Dead by Daylight. Zusätzlich gibt es noch ein Extra, das ihr euch dauerhaft sichern könnt, wenn ihr bis Ende Juni schnell genug seid.

Diese fünf Spiele sind bis 22. Juni kostenlos spielbar

Welche Spiele sind bei der Steam-Free-Weekend-Aktion dabei? Der Zeitraum der Aktion läuft vom 18. Juni bis zum 22. Juni 2026. Bis dahin lassen sich die folgenden fünf Titel gratis spielen: Stellaris, Two Point Museum, Dead by Daylight, MechWarrior 5: Mercenaries und Speedball.

Wichtig für die Planung: Das Ende der Free-to-Play-Phase ist auf den 22. Juni 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit terminiert. Parallel zur Gratisphase sind alle fünf Spiele außerdem reduziert, und die Rabatte laufen noch ein paar Tage über das Wochenende hinaus.

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Stellaris

Two Point Museum

Dead by Daylight

MechWarrior 5: Mercenaries

Speedball

Was euch in den Gratis-Games erwartet

Worum geht es in Stellaris, Two Point Museum und Dead by Daylight? Stellaris ist ein 4X- und Grand-Strategy-Mix rund um Weltraum-Exploration, Imperiumsaufbau und galaktische Dominanz. Durch die über Jahre gewachsene Menge an Erweiterungen und Systemen ist das ein Spiel, das man eher antestet als durchspielt, perfekt also, um am Wochenende herauszufinden, ob euch Paradox-typische Komplexität abholt.

Two Point Museum schlägt eine komplett andere Richtung ein: gemütliche Aufbausimulation mit Management-Fokus, in der ihr ein skurriles Museum entwerft, Ausstellungen plant und Expeditionen losschickt, um neue Artefakte zu finden. Gerade der Sandbox-Charakter macht das Spiel ideal für ein paar entspannte Sessions, ohne dass ihr euch durch eine Kampagne hetzen müsst.

Dead by Daylight bleibt der Klassiker für asymmetrischen Multiplayer-Horror: Vier Überlebende gegen einen Killer, mit klarer Rollenverteilung und viel Meta rund um Builds, Perks und Mindgames. Da es keine klassische Story gibt, funktioniert das Free Weekend hier vor allem als Einstieg, um die Grundmechaniken zu lernen und herauszufinden, ob euch das Matchmaking-Loop langfristig packt.

Was bieten MechWarrior 5: Mercenaries und Speedball im Free Weekend? MechWarrior 5: Mercenaries setzt auf schwere Stahlkolosse, taktische Gefechte und umfangreiche Anpassungen an euren Mechs, inklusive Waffen-Loadouts und Feintuning. Besonders spannend: Die Kampagne ist grundsätzlich in einem überschaubaren Zeitrahmen spielbar, wer also viel Zeit am Wochenende hat, kann hier mehr als nur reinschnuppern.

Speedball geht als futuristischer Sport-Mix an den Start und kombiniert körperbetontes Gameplay mit dynamischen Bewegungen und dem Ziel, in einer fiktiven Teamsportart Punkte zu machen. Verschiedene Modi von Solo-Matches bis hin zu Online- und Koop-Varianten sorgen dafür, dass ihr schnell testen könnt, ob euch das kompetitive Spielgefühl liegt.

Bonus: Dieses Spiel könnt ihr dauerhaft gratis behalten

Welches Bonus-Spiel ist dauerhaft kostenlos? Neben den zeitlich begrenzten Free-to-Play-Titeln könnt ihr euch Tell Me Why zusätzlich als Freebie sichern und dauerhaft in der Bibliothek behalten. Die Aktion läuft allerdings nicht nur bis zum 22. Juni, sondern endet erst mit Ablauf des Juni 2026, ihr habt also ein etwas größeres Zeitfenster.

Tell Me Why ist ein storylastiges Adventure der Life-is-Strange-Macher und lebt vor allem von Dialogen, Atmosphäre und Entscheidungen. Wenn ihr narrative Spiele mögt und gerade etwas Ruhigeres für zwischendurch sucht, ist das ein sehr unkomplizierter Gratis-Download, der auch nach der Aktion in eurer Sammlung bleibt.

Welche der fünf Free-Weekend-Spiele wollt ihr bis zum 22. Juni 2026 antesten, und nehmt ihr Tell Me Why direkt dauerhaft mit? Schreibt es mir in die Kommentare.