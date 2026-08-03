Die nächste große PlayStation-Präsentation könnte früher stattfinden als bislang gedacht. Nachdem Sony Anfang Juni mehr als eine Stunde lang kommende Spiele für die PS5 vorstellte, bringt ein neues Gerücht nun den 3. September 2026 als Termin für eine weitere State of Play ins Gespräch.

Die Information stammt von Nash Weedle. Der spanischsprachige Leaker schrieb auf X ohne weitere Erklärung, dass am 3. September eine State of Play stattfinden werde. Angaben zur Länge, zur Ausrichtung oder zu den gezeigten Spielen machte er nicht.

Sony selbst hat bislang keine weitere Ausgabe angekündigt. Auf der offiziellen Übersichtsseite wird weiterhin die Präsentation vom 2. Juni 2026 als letzte State of Play geführt.

State of Play angeblich am 3. September 2026

Sollte Nash Weedle mit seiner Information richtig liegen, würde die nächste State of Play am Donnerstag, dem 3. September 2026, ausgestrahlt. Eine mögliche Uhrzeit nannte der Leaker nicht.

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🔥Un State of Play ocurrirá el 3 de septiembre‼️ pic.twitter.com/5yvFOlgi6f — Nash Weedle 💎 (@NWeedle) August 2, 2026

Frühere Ausgaben begannen häufig um 14 Uhr pazifischer Zeit. In Deutschland entspräche das 23 Uhr. Ob Sony auch bei der vermeintlichen September-Show an diesem Zeitfenster festhält, ist derzeit allerdings vollkommen offen.

Der angebliche Termin ist zumindest nicht unplausibel. Sony veranstaltete in den vergangenen Jahren regelmäßig eine State of Play im September:

13. September 2022

14. September 2023

24. September 2024

24. September 2025

Eine weitere Präsentation im September 2026 würde damit zur bisherigen Strategie passen. Der genannte 3. September wäre allerdings deutlich früher als in den vergangenen Jahren.

Wird es eine normale Show oder ein Spiele-Special?

Unklar ist zudem, ob Nash Weedle von einer regulären State of Play mit mehreren Spielen oder einer Sonderausgabe zu einem einzelnen Titel spricht.

Für eine solche Spezialausgabe gibt es einen naheliegenden Kandidaten. Sony kündigte im Juli an, „Phantom Blade Zero“ im weiteren Verlauf des Sommers eine eigene State of Play zu widmen. Das Action-Rollenspiel von S-GAME erscheint am 29. Oktober 2026 für die PS5.

Der 3. September läge noch im astronomischen Sommer und würde dem Entwickler ausreichend Zeit geben, das Spiel ausführlich vorzustellen und die weitere Vermarktung vor dem Release zu starten. Denkbar wäre daher, dass sich das Gerücht auf dieses bereits bestätigte „Phantom Blade Zero“-Special bezieht.

Nash Weedle äußerte sich allerdings nicht zur möglichen Ausrichtung der Präsentation. Eine allgemeine State of Play bleibt deshalb ebenfalls möglich.

Welche PS5-Spiele könnten gezeigt werden?

Sollte Sony tatsächlich eine normale Ausgabe vorbereiten, käme die Präsentation zu einem günstigen Zeitpunkt. In den darauffolgenden Monaten erscheinen mehrere größere PS5-Spiele, zu denen sich neue Trailer und Gameplay-Szenen anbieten würden.

Besonders naheliegend wäre „Marvel’s Wolverine“. Das Action-Adventure von Insomniac Games erscheint am 15. September 2026 und könnte kurz vor dem Verkaufsstart noch einmal mit einem Launch-Trailer beworben werden. Sony zeigte allerdings erst im Juli einen neuen Story-Trailer, weshalb ein weiterer umfangreicher Auftritt nicht garantiert ist.

Auch „Phantom Blade Zero“ wäre aufgrund seiner Veröffentlichung im Oktober ein möglicher Kandidat. Ob Naughty Dog erstmals seit der Ankündigung neues Material zu „Intergalactic: The Heretic Prophet“ präsentiert, bleibt dagegen reine Spekulation. Sony und das Studio haben bislang weder einen Veröffentlichungstermin noch einen nächsten Auftritt bestätigt.

Von konkreten Spielen ist in dem vermeintlichen Leak ausdrücklich nicht die Rede.

Wie glaubwürdig ist das Gerücht?

Nash Weedle lag in der Vergangenheit mit einzelnen Informationen richtig. Bekannt wurde er unter anderem durch frühe Hinweise auf „Metroid Dread“. Seine Erfolgsbilanz wird innerhalb der Gaming-Community dennoch unterschiedlich bewertet.

Kritiker werfen ihm vor, teilweise vage Aussagen, Bilder oder Andeutungen zu veröffentlichen, die sich erst nach einer offiziellen Ankündigung eindeutig interpretieren lassen. Der aktuelle Beitrag fällt zwar ungewöhnlich konkret aus, wird bislang aber von keinem weiteren bekannten Insider bestätigt.

Das Gerücht sollte daher mit entsprechender Vorsicht behandelt werden. Allein die Tatsache, dass Sony in den vergangenen Jahren regelmäßig im September eine State of Play veranstaltete, ist noch kein Beleg für den genannten Termin.

Eine offizielle Ankündigung könnte zudem erst sehr kurzfristig erfolgen. Die September-Ausgaben der Jahre 2022 bis 2025 kündigte Sony jeweils nur einen Tag vor der Ausstrahlung an.

Würdet ihr euch bereits Anfang September eine weitere State of Play wünschen? Und welches PS5-Spiel sollte Sony dort unbedingt zeigen?