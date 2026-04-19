Dragon Ball Xenoverse 3 kommt 2027 – Age 1000 Setting und erste Figuren

Nach Monaten voller Spekulationen steht es jetzt offiziell fest: Dragon Ball Xenoverse 3 erscheint 2027 für PS5, Xbox Series X|S und auf Steam. Die Ankündigung bringt außerdem Klarheit in das Mysterium rund um Dragon Ball Project: Age 1000, das sich im Nachhinein als Tarnname für Xenoverse 3 entpuppt.

Erstmals gezeigt wurde das Projekt im Januar 2026 beim Dragon Ball Genkidamatsuri, damals allerdings noch ohne viele konkrete Details. Jetzt liefert ein neues Update von der Dragon Ball Games Battle Hour 2026 endlich handfeste Infos zu Setting, Story und wichtigen Figuren.

Age 1000 entpuppt sich als Xenoverse 3

Was steckt hinter dem Namen Age 1000? Der ursprünglich verwendete Projekttitel verweist auf ein weit in der Zukunft liegendes Kapitel der Dragon-Ball-Zeitlinie. Für Fans ist das besonders spannend, weil das Jahr 1000 schon in früheren, franchise-internen Zeitlinien eine Rolle spielte und damit direkt Erwartungen an neue Storylines, neue Gesellschaften und ein deutlich verändertes Dragon-Ball-Universum weckt.

Mit der Battle-Hour-Enthüllung ist nun bestätigt: Age 1000 ist tatsächlich Dragon Ball Xenoverse 3. Gleichzeitig wurde betont, dass Akira Toriyamas kreative Vision die Grundlage für Welt und Handlung bildet. Auch das neue Figuren-Line-up soll entsprechend stark von Toriyamas Designs geprägt sein.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Das bedeutet unterm Strich: Xenoverse 3 setzt nicht einfach nur auf das bekannte Zeitreise-Chaos der Vorgänger, sondern verankert sich in einem klar definierten Zukunfts-Setting, das Raum für frische Konflikte und neue Helden lässt.

Neue Welt, neue Helden und vertraute Gesichter

Welche Charaktere und Schauplätze wurden bereits bestätigt? Bandai Namco spricht in einer Mitteilung davon, dass ihr in West City unterwegs seid, einer neuen, lebendigen Spielwelt im Zeitalter 1000. Dort sollt ihr nicht nur neue Geschichten entdecken, sondern aktiv miterleben, wie sich Ereignisse zuspitzen und der Konflikt eskaliert.

Dabei werdet ihr in die Reihen des Great Saiyan Squad geführt und kämpft Seite an Seite mit Verbündeten. Im Fokus steht eine storygetriebene RPG-Erfahrung, die euch durch ein actionreiches Abenteuer in diesem neuen Abschnitt des Dragon-Ball-Universums führen soll.

Auch erste Figuren-Hinweise sind bereits gefallen:

Gamma 1 übernimmt eine wichtige Rolle in der Handlung.

Bulma ist ebenfalls Teil der Story, obwohl ihr Auftauchen im Zeitalter 1000 innerhalb der Zeitlinie auffällt.

Piccolo ist im Hintergrund des Anime-Trailers zu sehen.

Zwei neue Hauptfiguren wurden vorgestellt: Brett sowie eine bislang unbenannte weibliche Protagonistin, die als Spielfigur neben dem weißhaarigen Super-Saiyajin aus dem ersten Teaser auftreten soll.

Wie bereits im Ankündigungs-Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 zu sehen, erkunden und enthüllen Fans neue Geschichten in West City, der lebendigen neuen Welt im Zeitalter 1000. In die Reihen des Great Saiyan Squad geführt, kämpft ihr an der Seite von Verbündeten, während die Ereignisse dort beginnen, Gestalt anzunehmen. Das Spiel verbindet ein episches, storygetriebenes RPG-Erlebnis, das Dragon-Ball-Fans auf eine unvergessliche, actiongeladene Reise in dieses neue Universum und seinen Charakter-Cast mitnimmt.

Release-Fenster und Plattformen für Deutschland

Wann erscheint Dragon Ball Xenoverse 3 und für welche Systeme? Der Release ist für 2027 angekündigt. Spielen könnt ihr auf der PlayStation 5, auf Xbox Series X|S und am PC via Steam. Ein genauer Termin innerhalb von 2027 steht noch aus.

Ebenso gibt es aktuell keine offiziellen Angaben zu Vorbestellungen, Editionen oder einem Euro-Preis im deutschen Store-Umfeld. Für Fans der Reihe ist das Timing trotzdem eine Ansage, denn damit ist klar: Das neue Zukunfts-Kapitel ist nicht nur ein Teaser-Versprechen, sondern ein fest eingeplantes Großprojekt.

Wie sieht es bei euch aus: Freut ihr euch auf das Zeitalter 1000 als neues Xenoverse-Setting, und welche Features wollt ihr diesmal unbedingt sehen? Schreibt es gern in die Kommentare.