Xbox-CEO entschuldigt sich für PS5-Logos in Showcase-Trailern

Xbox hat sich nach deutlicher Kritik aus der Community zur hauseigenen Showcase-Präsentation geäußert. Im Mittelpunkt stand eine Policy, die in Einblendungen und Trailern offenbar auch Plattform-Logos der Konkurrenz sichtbar machte, etwa das PS5-Logo. Viele Fans empfanden das als unnötig, inkonsequent und als Ablenkung vom eigentlichen Fokus einer Xbox-Show.

Xbox-CEO Asha Sharma hat die Reaktionen jetzt öffentlich aufgegriffen und dabei ungewöhnlich klar eingestanden, dass die Entscheidung danebenging. Gleichzeitig stellte sie Änderungen für kommende Shows in Aussicht, ohne bereits konkrete Details oder einen festen Zeitplan zu nennen.

Die Entschuldigung der Xbox-Chefin

Was hat Asha Sharma zur Logo-Kritik gesagt? Sharma reagierte am 30. Mai 2026 mit einem kurzen Statement in sozialen Netzwerken auf die Diskussion rund um die eingeblendeten Plattform-Logos. Darin räumte sie ein, dass das Feedback angekommen ist und die Entscheidung nicht gut aufgenommen wurde.

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Mit der Wortwahl machte Sharma deutlich, dass sie die Kritik nicht als reine Aufregung abtut, sondern als nachvollziehbaren Punkt aus der Community bewertet. Gerade bei großen Shows, in denen es um Markenidentität und Erwartungen geht, kann schon so ein Detail schnell zum Reizthema werden.

Änderungen bei künftigen Xbox-Shows stehen im Raum

Wie sollen künftige Showcases mit PS5- und Nintendo-Logos umgehen? Laut Sharma diskutiert die Xbox-Führungsebene intern bereits darüber, wie man die Präsentationen künftig anpasst. Im Raum steht, bei Third-Party-Trailern wieder stärker zur früheren Praxis zurückzukehren, also Logos von PlayStation und Nintendo in Xbox-Shows eher wegzulassen.

Damit wäre die Richtung klar: weniger Plattform-Vergleich, mehr Fokus auf das, was auf Xbox erscheint, inklusive Game Pass, Xbox-App und dem Xbox-Ökosystem. Für viele Zuschauer gehört genau das zur Erwartungshaltung eines Xbox Games Showcase: eine kuratierte Show, die nicht ständig daran erinnert, dass bestimmte Titel auch woanders laufen.

Offen blieb allerdings, ob die Anpassungen noch rechtzeitig für den Xbox Games Showcase im Juni 2026 greifen. Sharma nannte keinen Termin und ließ ebenfalls offen, ob es künftig eine einheitliche Regel für alle Partner-Trailer geben wird oder ob man je nach Deal und Marketing-Vereinbarung unterscheidet.

Warum Logos in Trailern so schnell zum Aufreger werden

Warum stören sich Fans an Fremdlogos in einer Xbox-Präsentation? Bei großen Gaming-Showcases schauen viele nicht nur wegen der Spiele zu, sondern auch wegen der Inszenierung. Einblendungen wie PS5 oder Nintendo wirken in einer Xbox-Show auf manche wie ein Bruch im Branding, auf andere wie ein unnötiger Reminder, dass Exklusivität seltener wird und Plattformgrenzen verschwimmen.

Gerade weil Xbox in den letzten Jahren stark auf plattformübergreifende Strategien gesetzt hat, sind solche Details emotional aufgeladen. Ein Teil der Community erwartet bei einer Xbox-Bühne trotzdem ein klareres Signal: Hier geht es um Xbox, nicht um die Konkurrenzlogos im Abspann eines Trailers. Dass Sharma das als eigenen Fehler bezeichnet, dürfte die Debatte etwas beruhigen, setzt Xbox aber auch unter Zugzwang, die angekündigten Anpassungen tatsächlich sichtbar umzusetzen.

Wie siehst du das: Sollten Xbox-Shows konsequent ohne PS5- und Nintendo-Logos auskommen, oder gehört das bei Third-Party-Releases heute einfach dazu? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.