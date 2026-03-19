Sony streicht PSN aus dem Branding – was bis September 2026 passiert

Sony verabschiedet sich schrittweise von einem der bekanntesten Begriffe der PlayStation-Ära: Das Branding rund um PlayStation Network und die Abkürzung PSN soll künftig aus den Oberflächen und Marketingmaterialien verschwinden. Für viele ist PSN seit Jahren gleichbedeutend mit Online-Matches, Freundeslisten und Trophäen, doch genau diese Funktionen sollen weiterhin ganz normal verfügbar bleiben.

Die Umstellung wirkt vor allem wie ein größerer visueller Frühjahrsputz im PlayStation-Kosmos. Statt Online-Services als eigene Marke zu führen, rückt Sony sie offenbar enger unter das Dach von PlayStation und Sony Interactive Entertainment. Das markiert zwar keinen technischen Einschnitt, aber durchaus einen symbolischen Schnitt mit einer Bezeichnung, die seit der PlayStation-3-Generation fest zum Wortschatz der Community gehört.

Der Plan hinter dem neuen Auftritt

Warum verschwindet das PSN-Branding jetzt? Laut einer internen Mitteilung an Entwickler, in der Sony seine Pläne zur Vereinheitlichung der Markenkommunikation erläutert, geht es um eine klare, einheitliche Außendarstellung über alle Angebote von Sony Interactive Entertainment hinweg. Die Begriffe PlayStation Network und PSN sollen dabei nicht mehr als eigene sichtbare Marke auftreten, sondern aus den entsprechenden Assets nach und nach entfernt werden.

Wichtig dabei: Sony ordnet das Ganze ausdrücklich als rein optische Anpassung ein. Es geht also nicht um eine neue Infrastruktur, nicht um neue Accounts und auch nicht um eine Umstellung von Diensten, sondern um eine konsistentere Präsentation im gesamten Ökosystem.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Als Zielzeitraum nennt Sony einen konkreten Stichtag: Bis September 2026 sollen PlayStation Network und PSN über sämtliche SIE-Marken hinweg vollständig aus dem Branding verschwunden sein. Wie genau das neue Wording am Ende aussieht, lässt Sony aktuell noch offen.

Was sich für euch im Alltag ändern soll und was nicht

Welche Funktionen bleiben trotz Rebranding unverändert? Wer jetzt befürchtet, dass mit dem Ende des PSN-Labels auch Features gekappt oder neu sortiert werden, kann erst einmal durchatmen. Sony betont, dass es keine technischen Änderungen geben soll. Die zentralen Alltagsfunktionen bleiben laut der Mitteilung so bestehen, wie ihr sie kennt.

Freundeslisten sollen weiterhin wie gewohnt funktionieren.

Online-Multiplayer bleibt unverändert verfügbar.

Trophäen werden weiterhin normal erfasst und angezeigt.

Unterm Strich dürftet ihr die Umstellung vor allem daran merken, dass vertraute Begriffe in Menüs, Hinweisen oder in der Kommunikation rund um PlayStation-Services nach und nach verschwinden oder anders benannt werden. Gerade langjährige PlayStation-Fans werden das vermutlich stärker wahrnehmen als Leute, die erst in den letzten Jahren eingestiegen sind.

Neue Vorgaben für Entwickler und ein Ende einer Ära

Welche Folgen hat der Schritt für kommende Spiele und Stores? Während die Änderungen für die Community vor allem kosmetisch wirken, betrifft der Schritt die Entwicklerseite konkreter. Sony kündigt an, dass aktualisierte Richtlinien im Zuge einer künftigen Technical-Requirements-Checklist-Anpassung im Herbst 2026 kommen sollen. Ab dann müssen Studios und Publisher bei neuen Materialien und extern sichtbaren Services konsequent auf die alten Begriffe verzichten.

Das bedeutet praktisch: In Trailern, Store-Texten, Ingame-Hinweisen oder Feature-Listen soll PSN als Begriff künftig nicht mehr auftauchen, sobald die neuen Vorgaben greifen. Interessant ist außerdem, dass Sonys PlayStation-Plus-Branding nach aktuellem Stand offenbar nicht Teil dieser Umstellung ist. Das könnte darauf hindeuten, dass Sony selektiv vorgeht und etablierte Abo-Begriffe bewusst stabil hält.

Historisch ist der Schritt trotzdem ein kleiner Einschnitt: PlayStation Network wurde 2006 mit der PlayStation 3 eingeführt und hat seitdem mehrere Konsolengenerationen begleitet. Auch wenn sich im Alltag nichts Grundlegendes ändern soll, verabschiedet sich Sony damit von einem Namen, der über Jahre stellvertretend für Online-Gaming auf PlayStation stand.

Wie steht ihr zum Ende des PSN-Brandings: Überfällige Vereinheitlichung oder unnötiger Abschied von einem Stück PlayStation-Geschichte? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.