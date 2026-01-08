ARC Raiders: Striktere Maßnahmen gegen Cheater im PvPvE-Shooter

Nach wochenlanger Funkstille hat Embark Studios nun endlich auf die massiven Cheater-Probleme in ARC Raiders reagiert. Das Team veröffentlichte am 8. Januar 2026 ein offizielles Statement auf dem Discord-Server des Spiels und kündigte eine Reihe konkreter Maßnahmen an, um gegen Hacker und Exploits vorzugehen.

Der Extraction-Shooter, der am 30. Oktober 2025 für Windows, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erschienen ist, hat sich seit Release zu einem der beliebtesten PvPvE-Titel entwickelt. Doch mit wachsender Popularität kamen auch die Probleme – insbesondere Cheating, Stream Sniping und Exploits wie der Out-of-Bounds-Glitch sorgten für Frust in der Community.

Embarks Maßnahmen gegen Cheater

Welche Schritte plant das Studio gegen Hacker? Embark Studios kündigte an, das Regelwerk des Spiels in den kommenden Wochen deutlich zu verschärfen. Dazu gehören neue Erkennungssysteme für Cheater sowie umfassende Client-seitige Fixes für bekannte Glitches.

Unter anderem soll der populäre Out-of-Bounds-Exploit, der es ermöglicht, unverwundbar außerhalb der Spielwelt zu agieren, gezielt behoben werden. Zusätzlich arbeitet das Team an einem verbesserten Bannsystem und neuen Tools zur Cheat-Erkennung.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Schutz für Streamer und Content Creator

Wie will Embark Stream Sniping verhindern? Ein besonderes Augenmerk legt das Studio auf den Schutz von Streamern. Da bekannte Creator wie Shroud, TimTheTatMan oder TheBurntPeanut wiederholt Ziel von Stream Snipern wurden, sollen neue Funktionen eingeführt werden, die das gezielte Stören von Livestreams erschweren.

Diese Tools sollen es Streamern ermöglichen, ihre Partien diskreter zu gestalten oder Informationen zu verbergen, die Snipern aktuell Vorteile verschaffen. Damit will Embark nicht nur die Spielqualität verbessern, sondern auch die Sichtbarkeit des Spiels auf Plattformen wie Twitch erhalten.

Kritik von Profis und erste Reaktion

Wie hat die Community reagiert? Die Reaktionen auf das verspätete Statement fielen gemischt aus. Während viele die geplanten Maßnahmen begrüßen, kritisierten einige, darunter auch Ex-Profis wie Shroud, die späte Reaktion des Studios. In einem Livestream äußerte er sich deutlich:

„Embark hat keine Kontrolle über sein Spiel. Entweder sie handeln jetzt, oder die großen Streamer sind weg.“

Mit dem Jahreswechsel ist das Team nun aus der Weihnachtspause zurückgekehrt und hat versprochen, regelmäßige Updates zu liefern. Der nächste Patch könnte bereits am Dienstag, den 13. Januar 2026 erscheinen – ein neuer Wochentag für Updates, nachdem bisher donnerstags gepatcht wurde.

Anpassungen von Waffen und Exploit-Verhalten

Welche Gameplay-Veränderungen kommen noch? Neben den Anti-Cheat-Maßnahmen kündigte Embark auch einige Balance-Änderungen an. Zwei Waffen sollen abgeschwächt werden: Die Trigger Nade und die Stitcher gelten derzeit als übermächtig und sollen im kommenden Patch angepasst werden.

Ein weiteres Problem betrifft das sogenannte „Macro-Abuse“: Spieler verwenden externe Makros, um z. B. die Waffe Kessel mit unnatürlich hoher Feuerrate abzufeuern. Auch hier soll der nächste Patch Abhilfe schaffen.

Langfristige Perspektive für ARC Raiders

Wie steht es um die Zukunft des Spiels? ARC Raiders wurde seit seiner Veröffentlichung mit mehreren großen Patches versorgt – zuletzt mit Version 1.7.0 am 16. Dezember 2025. Das Spiel verbindet Third-Person-Shooter-Mechaniken mit einem Extraction-Loop à la Tarkov, spielt im postapokalyptischen Italien des Jahres 2180 und nutzt die Unreal Engine 5.

Die Entwickler setzen auf eine Mischung aus PvE- und PvP-Herausforderungen: Du kämpfst sowohl gegen feindliche Maschinen (die ARC) als auch gegen andere menschliche Teams. Der hohe Risiko-Faktor, bei dem du im Todesfall deinen Loot verlierst (außer dem Inhalt deiner Safe-Tasche), sorgt für Spannung – aber eben auch für Frust, wenn Cheater das System ausnutzen.

Embark Studios scheint jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen, um das Vertrauen der Community zurückzugewinnen. Ob die Maßnahmen Wirkung zeigen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen – viel hängt davon ab, wie schnell und konsequent das Team die angekündigten Änderungen umsetzt.

Wie stehst du zur aktuellen Cheater-Situation in ARC Raiders? Hast du selbst schon negative Erfahrungen gemacht? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!