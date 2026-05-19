ARC Raiders Live Update 1.29 – Waffenhaltbarkeit entschärft, Denuvo kommt

Embark Studios hat am 19. Mai 2026 das neue Live Update 1.29 für ARC Raiders ausgerollt und dabei gleich mehrere Baustellen auf einmal angepackt. Neben frischem Content reagiert das Team auf das laute Community-Feedback zur umstrittenen Waffenhaltbarkeit und stellt außerdem neue Schritte gegen Cheating vor, das zuletzt spürbar zum Ärgernis geworden ist.

Das Update kommt in einer Phase, in der Embark die eigene Update-Strategie ohnehin neu sortiert. Künftig will ARC Raiders weg von monatlichen Content-Drops, hin zu zwei großen, deutlich umfangreicheren Updates pro Jahr. Das erste große Paket namens Frozen Trail ist für Oktober 2026 angekündigt und soll unter anderem die bisher größte Map bringen. Bis dahin setzt Embark weiterhin auf kleinere Live-Updates wie dieses.

Neue Inhalte in Live Update 1.29

Welche neuen Inhalte bringt das Update in ARC Raiders? Mit 1.29 erweitert Embark das Arsenal um eine neue Waffe und ergänzt das Spiel um einen frischen Händler samt neuer Tauschökonomie. Dazu kommen kleinere kosmetische Wünsche aus der Community.

Neu ist der Granatwerfer Rascal, ein leichter Sidearm-Launcher, der als Alternative zum Hullcracker gedacht ist, wenn ihr gezielt gegen ARC-Gegner austeilen wollt, ohne ein besonders schweres Setup mitzuschleppen. Embark betont aber auch klare Nachteile: langsameres Nachladen und ein etwas unberechenbares Zielverhalten, damit die Waffe nicht zu dominant wird.

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Außerdem zieht ein neuer Händler in Speranza ein: Ermal, der Nomadic Envoy. Zugriff bekommt ihr ab Stufe 25. Bezahlt wird nicht mit klassischer Währung, sondern über Tauschgeschäfte, etwa mit hochwertigen ARC-Materialien und seltenen Waffen. Als Belohnung winken unter anderem mehr Lagerplatz, ein Expedition Vault für bis zu fünf Items sowie ein wöchentlich rotierendes Angebot.

Erweiterter Stash-Platz (setzt nach der Expedition zurück)

Expedition Vault mit Platz für bis zu 5 Items zur sicheren Verwahrung

Wöchentlich rotierende Trades, darunter Kosmetika, Blueprints, Raider Tokens sowie Fortschritts- und Gameplay-Items für aktuelle Projekte

Bei den Anpassungen rundherum landet auch ein kleiner, aber oft gewünschter Punkt: Neben Bärten sind jetzt auch Koteletten als Anpassungsoption verfügbar. Zusätzlich nennt Embark unter anderem Verbesserungen bei End-of-Round-Anzeigen und Social-Optionen, inklusive einer Blockierfunktion nach einem Report.

Waffenhaltbarkeit wird entschärft

Was ändert sich an der kritisierten Waffenhaltbarkeit? Nach dem Rising Tides-Update war die Frustgrenze bei vielen Loadouts schnell erreicht, weil einige Waffen gefühlt zu rasch zerbrachen. Mit Live Update 1.29 rudert Embark nun zurück und erhöht gezielt die Lebensdauer von Tier-1-Waffen, indem mehr Schüsse nötig sind, bis diese kaputtgehen.

Am deutlichsten profitiert laut den Angaben der Renegade mit einem Plus von 54 Prozent Lebensdauer. Ferro und Canto bekommen immerhin ebenfalls eine Verlängerung, allerdings spürbar kleiner, mit jeweils rund 18 Prozent. Embark kündigt an, Feedback und Daten weiter eng zu beobachten und bei Bedarf in den kommenden Wochen weiter nachzuschärfen.

Parallel dazu kommen weitere Balance- und Komfortänderungen: Die Cloud of Renewal des Tactical Mk. 3 (Healing)-Augments wird zu einem Flächeneffekt, die Heilung steigt dabei deutlich, während die Abklingzeit länger wird. Zudem sollen Queen und Matriarch häufiger über Hindernisse steigen statt hindurchzulaufen, um als unfair empfundene Knockback-Situationen zu reduzieren. Auch an der Wahrnehmung der ARC-Gegner wird geschraubt, etwa bei Sicht in Rauch und Gebüsch sowie bei der Sound-Wahrnehmung in offenen und geschlossenen Bereichen.

Neue Anti-Cheat-Pläne mit Denuvo Anti-Cheat

Wie will Embark Cheater in ARC Raiders besser bekämpfen? Das Update liefert konkrete Details zu den Sicherheitsmaßnahmen: Denuvo Anti-Cheat wird in ARC Raiders integriert, um Cheater zuverlässiger identifizieren zu können. Der Rollout startet am 19. Mai 2026 zunächst für einen begrenzten Teil der Community und wird nach einer Monitoring-Phase schrittweise ausgeweitet.

Wichtig dabei: Es geht laut Embark um Denuvo Anti-Cheat, nicht um DRM. Das ist insofern relevant, weil DRM in der Vergangenheit häufig mit Performance-Diskussionen verbunden wurde. Unterm Strich setzt Embark damit auf ein Setup, das bereits im eigenen Shooter The Finals genutzt wird, und verspricht eine möglichst dauerhafte Lösung gegen die aktuellen Probleme.

Wie fühlt sich ARC Raiders für euch seit den jüngsten Änderungen an, und reicht euch der Kurswechsel bei der Waffenhaltbarkeit plus Denuvo Anti-Cheat, oder erwartet ihr noch deutlich härtere Maßnahmen? Schreibt es gern in die Kommentare.