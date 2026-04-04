Leak zeigt sechs neue LEGO-One-Piece-Sets für August 2026 im Überblick

Im Netz sind neue Bilder zu gleich sechs LEGO-One-Piece-Sets aufgetaucht, die laut Leak im August 2026 erscheinen sollen. Die Motive drehen sich diesmal stark um Chopper, die Marine und zentrale Stationen aus der Drum-Arc, inklusive eines großen Schiffsmodells rund um Garp.

Die One-Piece-Reihe bei LEGO ist im August 2025 gestartet und orientierte sich zum Auftakt an der Live-Action-Adaption von Netflix. Seit der offiziellen Verlängerung der Serie um Staffel 2 stand eine zweite große Set-Welle im Raum, und genau diese nimmt mit den nun kursierenden Packshots immer klarere Formen an.

Die geleakten Sets im Überblick

Welche LEGO-One-Piece-Sets sollen im August 2026 kommen? Laut den geleakten Produktbildern umfasst die Welle sechs Sets mit Setnummern 75641 bis 75646. Alle sollen eine Altersfreigabe ab 9 Jahren tragen und preislich vom kleinen Einstiegsset bis zum großen Display-Modell reichen.

Hier ist die komplette Liste mit Setnamen, Teilezahlen und den in den Leaks genannten Preisen sowie dem geplanten Release-Zeitraum:

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Set Setnummer Teile Preis (Leak) Alter Release (Leak) Chopper & Dr. Hiriluk Wipeout 75641 271 29,99 Euro 9+ August 2026 Showdown with Captain Smoker 75642 547 59,99 Euro 9+ August 2026 Tony Tony Chopper 75643 577 69,99 Euro 9+ August 2026 Dory vs Brogy – Giants of Little Garden 75644 733 79,99 Euro 9+ August 2026 Battle at Drum Castle 75645 1.038 99,99 Euro 9+ August 2026 Garp’s Marine Battleship 75646 1.705 169,99 Euro 9+ August 2026

Auffällig: Beim Set 75643 Tony Tony Chopper kursierte zuvor eine Teilezahl von 576, die neuen Bilder nennen dagegen 577 Teile. Abseits dieser Mini-Abweichung decken sich die Details weitgehend mit älteren Vorabinfos zur 2026er-Planung.

Schwerpunkte der August-Welle

Worum drehen sich die Motive der neuen One-Piece-Sets? Der Leak setzt klare Akzente: Chopper ist gleich mehrfach vertreten, dazu kommt ein Duell gegen Captain Smoker, der Kampf Dorry gegen Brogy aus Little Garden sowie ein großes Drum-Castle-Set als zentrales Diorama.

Das mutmaßliche Highlight ist Garp’s Marine Battleship mit 1.705 Teilen, das die Welle nicht nur inhaltlich Richtung Marine erweitert, sondern auch als größtes Set der geleakten Runde auftritt. Gleichzeitig bleibt die Preis-Spanne im Vergleich zu einigen bisherigen Premium-Modellen der Reihe moderater.

Ein weiteres Set ist bereits offiziell

Welche One-Piece-Neuheit ist für 2026 schon bestätigt? Unabhängig von den nun aufgetauchten Bildern ist bereits ein weiteres Set für August 2026 angekündigt: 75647 Gum-Gum Fruit. Dieses Set soll 482 Teile umfassen, ab 9 Jahren empfohlen sein und preislich bei 69,99 Euro liegen.

Damit zeichnet sich ab, dass August 2026 nicht nur eine einzelne Ergänzung, sondern ein spürbarer Ausbau der One-Piece-Linie werden könnte, wenn sich die geleakten Angaben so bewahrheiten.

Welche der sechs geleakten Boxen würdet ihr am ehesten holen, und welches One-Piece-Set fehlt euch noch in der Reihe? Schreibt es in die Kommentare.