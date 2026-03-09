Steam-Freebie – Handgezeichnetes Comedy-Game bis 16. März 2026 gratis

Steam verteilt aktuell ein handgezeichnetes Comedy-Game komplett gratis und ihr habt dafür nur ein begrenztes Zeitfenster: Bis zum 16. März 2026 lässt sich das Spiel kostenlos zur Bibliothek hinzufügen. Wer es rechtzeitig claimt, behält es dauerhaft, auch nach Ablauf der Aktion.

Solche Freebies tauchen auf Steam zwar immer mal wieder auf, aber gerade bei kleineren, stilistisch auffälligen Titeln lohnt sich ein schneller Blick. Denn wenn der Zeitraum vorbei ist, wechselt der Titel in der Regel wieder zurück zum regulären Kaufpreis.

So funktioniert das Gratis-Claiming auf Steam

Wie bekommt ihr das Spiel bis zum 16. März 2026 kostenlos? Der Ablauf ist simpel: Ihr müsst das Spiel innerhalb des Aktionszeitraums auf Steam aufrufen und es dort zur Bibliothek hinzufügen. Danach gehört es euch dauerhaft, als hättet ihr es regulär gekauft.

Wichtig ist vor allem der Zeitpunkt: Entscheidend ist, dass der Claim spätestens am 16. März 2026 erfolgt. Danach endet die Aktion und der Gratis-Button verschwindet wieder. Wenn ihr euch unsicher seid, ob euch der Humor oder der Look zusagt, könnt ihr es trotzdem erstmal einsammeln und später ausprobieren.

Damit ihr nichts verpasst, helfen euch auch ein paar kleine Routinen, die bei Steam-Freebies generell praktisch sind:

Einmal kurz einloggen und das Spiel direkt claimen, statt es nur auf die Wunschliste zu setzen.

Nach dem Claim prüfen, ob es wirklich in eurer Bibliothek gelandet ist.

Optional direkt installieren, wenn ihr es zeitnah testen wollt, nötig ist das aber nicht.

Handgezeichneter Stil und Comedy als klare Ansage

Worum geht es bei dem handgezeichneten Comedy-Game? Im Mittelpunkt steht hier klar die Präsentation: Ein handgezeichneter Look, der sich sichtbar von typischer 3D-Optik oder Standard-Pixelgrafik absetzt, kombiniert mit einem Comedy-Fokus, der eher auf leichte Unterhaltung zielt als auf knallharte Herausforderung.

Gerade auf Steam sind handgezeichnete Spiele oft eine kleine Wundertüte: Manche überzeugen mit extrem viel Charme und liebevollen Animationen, andere leben mehr von der Idee als von der spielerischen Tiefe. Als kostenloser Claim ist das aber genau die Sorte Deal, bei der ihr praktisch nichts riskiert, außer ein paar Klicks.

Wenn ihr generell Spaß an humorvollen Indie-Titeln habt, ist so eine Aktion auch eine gute Gelegenheit, euren Backlog um etwas zu erweitern, das man an einem Abend oder übers Wochenende antesten kann, ohne dafür direkt Geld auszugeben.

Warum sich ein schneller Claim jetzt lohnt

Warum solltet ihr das Freebie vor dem 16. März 2026 einsammeln? Weil Steam-Aktionen dieser Art gnadenlos zeitlich begrenzt sind. Selbst wenn ihr gerade keine Zeit habt, das Spiel zu starten, ist das Claiming eine Art Absicherung: Einmal zur Bibliothek hinzugefügt, könnt ihr später jederzeit entscheiden, ob es euer Ding ist.

Außerdem sind kostenlose Angebote auf Steam oft ein guter Indikator dafür, dass ein Studio Reichweite aufbauen möchte. Das kann bedeuten, dass es später Updates, einen Nachfolger oder weitere Aktionen gibt, die ihr dann auf dem Radar habt, wenn euch der Humor und der Stil gefallen.

Schreibt mir in die Kommentare: Sammelt ihr solche Steam-Freebies konsequent ein oder claimt ihr nur Spiele, die ihr wirklich sofort spielen wollt?