Harry Potter bei HBO schon vor Start verlängert – Staffel 2 ist offiziell bestellt

HBO gibt dem kommenden Harry-Potter-Serienreboot schon vor dem Start Rückenwind: Noch bevor Staffel 1 an Weihnachten 2026 Premiere feiern soll, hat der Sender offiziell eine zweite Staffel freigegeben. Damit bleibt HBO auf Kurs, alle sieben Bücher von J.K. Rowling als sieben Staffeln über rund ein Jahrzehnt hinweg zu adaptieren. Für Fans bedeutet das vor allem eins: Die neue Reise nach Hogwarts ist langfristig angelegt und soll nicht nur als kurzes Event verpuffen.

Besonders spannend ist der Zeitplan: Während Staffel 1 mit Hochdruck bis Weihnachten fertiggestellt wird, soll die Produktion der zweiten Staffel bereits im Herbst 2026 starten. Inhaltlich geht es dann direkt weiter mit dem zweiten Buch, also dem Kammer-des-Schreckens-Stoff, inklusive der nächsten großen Eskalationsstufe im Schulalltag von Harry und Co.

Der frühe Staffel-2-Startschuss bei HBO

Warum wird Harry Potter schon vor dem Serienstart verlängert? Die frühe Verlängerung wirkt wie ein klares Signal, dass HBO die Serie als langfristiges Prestigeprojekt plant und die Produktionsmaschinerie früh am Laufen halten will. Der Sender hat offen kommuniziert, dass alle sieben Romane als je eine Staffel umgesetzt werden sollen, verteilt über ungefähr zehn Jahre.

Damit passt auch der eng getaktete Ablauf: Staffel 1 soll an Weihnachten 2026 erscheinen, während parallel schon die Vorbereitung für Staffel 2 läuft. Genau dieses Überschneiden der Zeitpläne wird als zentraler Punkt genannt, um die angestrebte Schlagzahl zu halten und den Abstand zwischen den Staffeln nicht zu groß werden zu lassen.

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Zur schnellen Einordnung der bekannten Eckdaten:

Bereich Offizieller Stand Staffel 1 Start an Weihnachten 2026, Titel basiert auf dem UK-Buchtitel Philosopher’s Stone Staffel 2 Frühzeitig bestätigt, basiert auf Chamber of Secrets Drehstart Staffel 2 Herbst 2026 Langfristiger Plan Sieben Bücher, sieben Staffeln, rund zehn Jahre

Kammer des Schreckens als nächste große Story-Stufe

Welche Geschichte erzählt Staffel 2? Staffel 2 soll auf Harry Potter und der Kammer des Schreckens basieren und im Herbst 2026 in Produktion gehen. Nach dem Einstieg von Staffel 1, die mit Harrys elftem Geburtstag beginnt und ihn erstmals nach Hogwarts führt, wird die zweite Staffel voraussichtlich stärker auf Mystery, Bedrohung im Schulalltag und die düstere Legendenbildung rund um Hogwarts setzen.

Dass HBO den Drehstart so früh ansetzt, deutet auf einen ambitionierten Durchmarsch hin, statt nach dem Weihnachtslaunch erst einmal abzuwarten. Für das Serienformat ist das ein Vorteil, weil sich größere Sets, wiederkehrende Locations und VFX-Pipelines effizienter planen lassen, wenn die Produktionen eng verzahnt sind.

Was bisher als klare Leitplanken für die Adaption kommuniziert ist:

Jedes Buch soll eine eigene Staffel erhalten.

Staffel 2 adaptiert explizit den Kammer-des-Schreckens-Plot.

Die Produktionen überschneiden sich, um das Zieltempo bis zum Serienabschluss zu halten.

Kreativteam und Produktion bleiben hochkarätig besetzt

Wer steht hinter der Serie und was ändert sich für Staffel 2? Eine zentrale Personalie: Jon Brown, der bereits an Staffel 1 als Autor beteiligt ist, wird für Staffel 2 zum Co-Showrunner befördert. Er arbeitet damit an der Seite von Showrunnerin Francesca Gardiner, die den Schritt mit dem straffen, überlappenden Produktionsplan begründet.

Während wir die Pläne für überlappende Produktionszeiten aufgestellt haben, um Staffel 1 bis Weihnachten fertigzustellen und im Herbst für Staffel 2 wieder zu drehen, wurde klar: Ein Co-Showrunner ist entscheidend, um das Momentum zu halten.

Brown selbst formuliert die Beförderung als Fortsetzung einer Reise, die für ihn bereits mit dem Schreiben an Philosopher’s Stone begonnen hat.

Ich freue mich riesig, als Co-Showrunner mit Francesca zusammenzuarbeiten. Es war eine Freude, an Philosopher’s Stone zu schreiben. Danke an Francesca und HBO für das Vertrauen, diese Reise fortzusetzen. Man ist wohl nie zu alt für die Einladung nach Hogwarts.

Auch die Produzentenriege ist prominent: Gardiner ist Executive Producer zusammen mit Regisseur Mark Mylod. Außerdem sind J.K. Rowling, Neil Blair und Ruth Kenley-Letts von Brontë Film and TV sowie David Heyman von Heyday Films als Executive Producer genannt. Das Studio ist Warner Bros. Television.

Wie steht ihr zur frühen Staffel-2-Verlängerung und zum Plan, jedes Buch als eigene Staffel umzusetzen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.