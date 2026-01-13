StarCraft als Shooter – Blizzard enthüllt neues Projekt auf BlizzCon 2026

Blizzard Entertainment scheint sich erneut daran zu wagen, das StarCraft-Universum in einen First-Person-Shooter zu übersetzen. Berichten zufolge wird der Titel von Dan Hay geleitet, dem ehemaligen Hauptverantwortlichen der Far-Cry-Reihe bei Ubisoft. Die offizielle Enthüllung des Projekts wird für die BlizzCon im September 2026 erwartet.

Bereits zuvor hatte Blizzard mehrfach versucht, einen Shooter im StarCraft-Universum zu entwickeln – mit StarCraft: Ghost und dem nie enthüllten Projekt Ares, die beide eingestellt wurden. Doch dieses Mal scheint der Entwickler entschlossener denn je, das Vorhaben umzusetzen.

Was ist über das neue StarCraft-Shooter-Projekt bekannt?

Wer steckt hinter dem Projekt? Angeführt wird die Entwicklung von Dan Hay, der über ein Jahrzehnt bei Ubisoft Montreal tätig war. Dort war er maßgeblich an den Erfolgen von Far Cry 3 bis Far Cry 5 beteiligt. Seit seinem Wechsel zu Blizzard im Jahr 2021 arbeitet er nun an einem neuen Shooter-Projekt, das im StarCraft-Universum angesiedelt sein soll.

Was ist über das Gameplay bekannt? Konkrete Informationen zum Gameplay sind noch nicht offiziell veröffentlicht. Allerdings gab es bereits Stellenausschreibungen für ein „Open-World-Shooter-Spiel“, was auf eine offene Spielwelt mit Shooter-Mechaniken hindeutet. Ob es sich dabei um eine Einzelspielererfahrung, Multiplayer oder beides handelt, ist noch unklar.

Wie reiht sich das Projekt in die Geschichte der StarCraft-Shooter ein?

Warum ist das Thema StarCraft-Shooter so bedeutend? Das neue Projekt ist mindestens der dritte Versuch von Blizzard, einen Shooter im StarCraft-Universum zu realisieren:

StarCraft: Ghost – Ein Third-Person-Stealth-Actionspiel, angekündigt im Jahr 2002 und später eingestellt.

Projekt Ares – Ein weiteres Shooter-Projekt, das nie offiziell angekündigt wurde und ebenfalls eingestellt wurde.

Neues Projekt (2026) – Ein bislang unbenannter First-Person-Shooter, der unter Dan Hays Leitung entsteht.

Blizzard hat also eine lange, wechselhafte Geschichte mit StarCraft-Shootern. Umso spannender ist es, dass das Studio nun erneut an diesem Konzept arbeitet.

Was könnte uns auf der BlizzCon 2026 erwarten?

Welche Enthüllungen sind geplant? Laut aktuellen Berichten soll das StarCraft-Shooter-Projekt die BlizzCon 2026 im September anführen. Zusätzlich werden auch neue Erweiterungen für Diablo IV und World of Warcraft erwartet. Die Veranstaltung könnte also ein bedeutender Meilenstein für Blizzard werden.

Event Voraussichtliche Inhalte BlizzCon 2026 Enthüllung des StarCraft-Shooters, Erweiterungen für Diablo IV und World of Warcraft Vorstellungsteam Dan Hay – ehemaliger Far Cry-Entwickler

Wie steht es um die Zukunft von StarCraft?

Ist StarCraft bei Blizzard wieder ein Fokus? Jason Schreier schrieb in seinem Buch Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment, dass das StarCraft-Shooter-Projekt tatsächlich in Arbeit sei. Er kommentierte dazu:

Ja, das ist ein Projekt, das – soweit ich weiß – in Entwicklung ist, oder zumindest zum Zeitpunkt, als ich das Buch schrieb, in Entwicklung war.

Blizzard kann einfach nicht von StarCraft-Shootern lassen. Sie können sich nicht davon verabschieden.

Das zeigt deutlich, dass Blizzard mit StarCraft noch lange nicht abgeschlossen hat. Das Universum könnte bald weit über Echtzeitstrategie hinauswachsen.

Was bedeutet das für Fans?

Könnte sich StarCraft neu erfinden? Für Fans der Reihe ist dies eine spannende Entwicklung. Sollte Blizzard das Projekt dieses Mal erfolgreich umsetzen, könnte ein StarCraft-Shooter das Franchise nicht nur erweitern, sondern auch einem neuen Publikum zugänglich machen – ähnlich wie es Bungie mit Halo oder Ubisoft mit Far Cry gelungen ist.

Ein gut umgesetzter Shooter im StarCraft-Universum hätte das Potenzial, sich neben Titeln wie Overwatch oder Call of Duty zu behaupten – besonders wenn er Genre-Elemente wie offene Welten, taktisches Gameplay und kooperative Modi kombiniert.

Was denkst du? Würdest du einen StarCraft-Shooter spielen? Oder hast du nach den gescheiterten Versuchen kein Vertrauen mehr? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!