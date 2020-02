Blizzard: Spielbare Version von StarCraft Ghost aufgetaucht

Das StarCraft-Spinoff „StarCraft: Ghost“ wurde vor rund 15 Jahren eingestellt. Wenige Bilder erreichten bislang das Netz und zeigten den geplanten Third-Person-Shooter. Doch nun gibt es einen neuen Leak, der ganz offensichtlich eine spielbare Version ans Tageslicht gefördert hat.

Der eingestellte Blizzard-Titel StarCraft: Ghost zählte seinerzeit zu einem vielversprechenden Spiel von Blizzard, doch leider wurde es während der Entwicklung eingestellt. Deshalb verschwand es für immer von der Bildfläche – bis heute zumindest.

Bei „StarCraft: Ghost“ handelt es sich um ein Ableger des StarCraft-Franchises, ein Spin-off der Strategiespiele sozusagen. Wir wären in die Haut von der Ghost-Spezialeinheit Nova gesteckt worden und mit ihr hätten wir in Third-Person-Manier etwaige Aufträge erledigen müssen.

Wie wir wissen, hätte das Spiel kurz nach der StarCraft-Erweiterung StarCraft: Brood War angesiedelt sein sollen. Die Hauptgeschichte von StarCraft wäre hier also fortgesetzt worden.

Zumindest wurde nachträglich ein Roman veröffentlicht, der sich stellvertretend für das eingestellte Spiel mit dieser Zeit in der Lore befasst. Falls ihr ihn lesen möchtet, solltet ihr euch „StarCraft Ghost: Nova“ einmal ansehen, der die Geschichte des Spiels widerspiegeln soll.

Hier StarCraft Ghost: Nova auf Amazon kaufen*

Ein gern gesehener Ansatz, die Welt aus StarCraft dahingehend auszubauen und das Gameplay einem Twist zu unterziehen. Doch zu einem finalen Release des Spiels kam es leider nie.

Doch so sollte es nicht in die Geschichte der Videospielindustrie eingehen. Nun unzählige Jahre später nach der PS2-, Gamecube- und Xbox-Ära ist ein spielbarer Build von „StarCraft: Ghost“ ans Tageslicht gekommen.

Tatsächlich handelt es sich hierbei um ein Leak, der über ein altes Xbox-Devkit zustande kommt. Andrew Borman hat ein paar neue Bilder hochgeladen. Doch er habe eigenen Aussagen zufolge nichts mit dem Leak zu tun und die Bilder lediglich in einem Xbox-Forum gefunden. Ihr könnt einige der Bilder hier einsehen:

Who would have thought a month ago that Starcraft Ghost would leak in some form? pic.twitter.com/24wCp4XBsE

— Andrew Borman (@Borman18) February 16, 2020