Entwickler Eric Barone plant Stardew Valley 2 nach Haunted Chocolatier

Stardew Valley-Fans dürfen sich freuen: Entwickler Eric Barone alias ConcernedApe hat jüngst in einem Interview angedeutet, dass Stardew Valley 2 durchaus realistisch ist. Allerdings gibt es einen entscheidenden Haken: Vorher erscheint noch das ambitionierte Projekt Haunted Chocolatier, an dem Barone derzeit mit voller Aufmerksamkeit arbeitet.

Was wurde über Stardew Valley 2 verraten?

Welche Hinweise gibt es auf eine Fortsetzung? In einem Interview rund um das 10-jährige Jubiläum von Stardew Valley sprach Barone offen über seine Bereitschaft, einen Nachfolger zu entwickeln. Wörtlich sagte er:

In fact, I would love to.

Das ist ein starkes Signal an die Community, dass die Idee einer Fortsetzung nicht nur im Raum steht, sondern bereits konkrete Überlegungen stattgefunden haben. Dennoch machte Barone klar, dass ein Sequel erst nach Haunted Chocolatier in Angriff genommen wird.

Der Entwickler hat sich bereits Gedanken über die Richtung gemacht, die ein zweiter Teil einschlagen könnte. Dabei steht vor allem die Frage im Raum, ob eine völlig neue Stadt mit einem frischen Cast sinnvoll ist oder ob man die bekannten Figuren erneut in ein neues Abenteuer schickt. Laut Barone könnte eine neue Besetzung Fans abschrecken, weshalb beide Optionen auf dem Tisch liegen.

Haunted Chocolatier hat Vorrang

Warum verzögert sich Stardew Valley 2? Der Hauptgrund für die Zurückhaltung liegt in der Entwicklung von Haunted Chocolatier. Das Spiel, das sich derzeit in Entwicklung befindet, ist ein weiteres Solo-Projekt von Eric Barone. Es kombiniert Elemente einer Chocolaterie-Simulation mit Action-RPG-Mechaniken.

Spieler führen darin ein eigenes Schokoladengeschäft, sammeln Zutaten, stellen Pralinen her und interagieren mit Dorfbewohnern sowie Geistern. Auch romantische Beziehungen sind möglich. Kämpfe mit Waffen und Schilden gehören ebenfalls zum Gameplay. Barone beschreibt das Spiel als „lebensbejahend“, trotz der Geister-Thematik. Es soll ein spiritueller Nachfolger zu Stardew Valley sein, aber mit eigenem Charakter.

Wird Haunted Chocolatier wie Stardew Valley?

Wie ähnlich sind sich die beiden Spiele? Optisch bleibt sich Barone treu: Haunted Chocolatier nutzt ebenfalls Pixel-Art im bekannten Stil. Inhaltlich gibt es Parallelen, doch die Atmosphäre unterscheidet sich deutlich. Statt eines idyllischen Bauernhofs erkundet man hier ein Spukschloss und mysteriöse Orte.

Ein Veröffentlichungsdatum gibt es bislang nicht. Barone arbeitet alleine an dem Projekt, so wie er es bereits bei Stardew Valley getan hat. Im Dezember 2024 pausierte er kurz die Entwicklung, um sich einem großen Update für Stardew Valley zu widmen. Seit Januar 2026 ist das Spiel wieder aktiv in der Entwicklung.

Was macht Stardew Valley 2 so kompliziert?

Welche Herausforderungen sieht der Entwickler? Die größte Hürde für den Nachfolger liegt nicht nur in der Entwicklungszeit. Barone ringt mit der Entscheidung, wie viel Altbekanntes übernommen werden soll. Während ein ganz neuer Ort kreative Freiheit bietet, besteht auch das Risiko, dass sich Veteranen der Reihe nicht mehr so verbunden fühlen.

Einige Mods wie Stardew Valley Expanded zeigen bereits, wie eine Erweiterung des Universums aussehen könnte. Diese liefern Barone wertvolle Inspirationen für ein mögliches Sequel. Dennoch betont er, dass er sich erst dann voll auf Teil 2 konzentrieren kann, wenn Haunted Chocolatier abgeschlossen ist.

Wie steht es um die Zukunft von Stardew Valley?

Kommt nach Teil 1 wirklich noch mehr? Auch wenn Stardew Valley 2 in weiter Ferne liegt, ist eines sicher: Barone hat die Marke nicht aufgegeben. Vielmehr betont er, dass er noch viele Ideen für das Franchise habe. Die langjährige Unterstützung durch Updates und Events zeugt davon, dass Stardew Valley mehr ist als ein abgeschlossenes Einzelspielererlebnis.

Bis es soweit ist, bleibt Stardew Valley eines der erfolgreichsten Indie-Spiele der letzten Dekade – mit überragenden Kritiken und Millionen Fans weltweit. Die Aussicht auf einen Nachfolger, selbst wenn er noch Jahre entfernt ist, sorgt schon jetzt für Begeisterung in der Community.

Was wünschst du dir von einem möglichen Stardew Valley 2? Eine neue Stadt, neue Figuren oder lieber ein Wiedersehen mit alten Bekannten? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!