STALKER 2 DLC Cost of Hope angekündigt – Release im Sommer 2026

GSC Game World hat die erste große Story-Erweiterung für STALKER 2: Heart of Chornobyl offiziell angekündigt. Das DLC trägt den Namen STALKER 2: Cost of Hope und soll im Sommer 2026 erscheinen. Laut Entwickler soll euch die Erweiterung mit Dutzenden Stunden zusätzlicher Inhalte lange beschäftigen und damit eher in Richtung großer Add-on-Kampagne als kleiner Questpack gehen.

Enthüllt wurde Cost of Hope im Rahmen des aktuellen Xbox Partner Preview-Events mit einem dramatischen, rund zwei Minuten langen Trailer, der In-Engine-Zwischensequenzen mit kurzen Gameplay-Eindrücken kombiniert. Wer den Season Pass bereits besitzt, darf sich freuen: Schon zum Launch des Hauptspiels im November 2024 wurde mit dem Season Pass der Ultimate Edition auch die Lieferung von zwei Story-Erweiterungen in Aussicht gestellt. Bis jetzt blieb es allerdings auffällig ruhig, was konkrete Details angeht.

Story-Schwerpunkt und Konfliktlinien

Worum geht es in STALKER 2: Cost of Hope? Im Zentrum der Erweiterung steht ein neu aufflammender Konflikt zwischen den Fraktionen Duty und Freedom. Der Trailer deutet an, dass der ohnehin fragile Zustand in der Zone endgültig kippt und die Situation in eine neue Eskalationsstufe rutscht. Genau dieses Machtvakuum und die daraus entstehende Unruhe sollen der Auslöser für die Ereignisse von Cost of Hope sein.

Interessant ist dabei die Erzählstruktur: GSC Game World beschreibt, dass die Handlung des DLC parallel zur Story des Hauptspiels abläuft. Sobald Cost of Hope installiert ist, soll euch das Ingame-PDA als Skif über einen neuen Auftrag informieren, der die DLC-Questreihe anstößt.

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Wie im Hauptspiel setzt GSC auch hier auf eine offene Struktur, in der Entscheidungen den Verlauf der Ereignisse beeinflussen. Das soll die Wiederspielbarkeit erhöhen und dafür sorgen, dass sich Durchgänge spürbar voneinander unterscheiden.

Neue Gebiete, Hubs und Ausrüstung

Welche neuen Inhalte kommen mit dem DLC? Cost of Hope erweitert die Zone um zwei neue Regionen im nördlichen Teil der Karte. Ganz vorne mit dabei ist das Kernkraftwerk Tschornobyl, außerdem kommt ein weiteres Areal namens Iron Forest hinzu. Der Trailer zeigt bereits mehrere Sequenzen, die sehr wahrscheinlich im Bereich des Kraftwerks aufgenommen wurden, ohne die konkreten Umstände eures Besuchs dort zu verraten.

Beide Regionen sollen jeweils einen eigenen Hub sowie eigene Quests mitbringen. Zusätzlich spricht GSC von weiteren Aktivitäten, hält sich dazu aber noch bedeckt. Bestätigt sind außerdem neue Waffen und neue Ausrüstung, wobei es aktuell keine Angaben zur Anzahl oder zu konkreten Item-Kategorien gibt.

Release-Zeitfenster: Sommer 2026

Plattformen: PC, PlayStation 5 , Xbox Series

, Xbox Series Neue Regionen: Kernkraftwerk Tschornobyl und Iron Forest

Je Region: eigener Hub und eigene Quests

Zusätzliche Aktivitäten: noch nicht näher benannt

Neue Waffen und neue Ausrüstung: bestätigt, Umfang offen

Nicht-lineare Story: Entscheidungen beeinflussen den Verlauf

Release im Sommer 2026 und Plattform-Start am gleichen Tag

Wann erscheint Cost of Hope und wie wird es veröffentlicht? Der Trailer bestätigt als Release-Zeitraum Sommer 2026, einen konkreten Termin gibt es bislang nicht. Dafür steht schon fest, dass die Erweiterung am gleichen Tag auf allen Versionen von STALKER 2 erscheinen soll, also auch direkt auf der PlayStation 5. Das ist ein bemerkenswerter Kurswechsel, weil das Hauptspiel auf Konsolen zunächst zeitexklusiv auf Xbox startete und erst später auf Sonys Plattform folgte.

Preisdetails hat GSC Game World noch nicht genannt. Auch ob Cost of Hope separat gekauft werden kann oder ausschließlich über den Season Pass verfügbar sein wird, ist aktuell offen.

Spannend ist außerdem der größere Rahmen: GSC ordnet Cost of Hope als mittleren Teil einer zweiten Trilogie ein, deren Auftakt das Hauptspiel bildet. Eine weitere Story-Erweiterung soll diese Trilogie abschließen, hat bislang aber weder Namen noch Release-Zeitraum.

Wie klingt Cost of Hope für euch: Macht euch die Rückkehr von Duty gegen Freedom heiß, oder hättet ihr lieber einen ganz anderen Story-Fokus für das erste große Add-on gesehen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.