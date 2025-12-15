Kostenlose STALKER 2-Erweiterung ab Dezember 2025 – neue Story & Waffen!

GSC Game World hat überraschend eine kostenlose Story-Erweiterung für STALKER 2: Heart of Chornobyl angekündigt, die bereits am 16. Dezember 2025 erscheint. Das Update bringt eine völlig neue Handlung mit sich, die dich durch acht Quests an sieben verschiedene Orte führt – darunter die neue Zone Verbrannter Wald.

Die Erweiterung kommt pünktlich zum einjährigen Jubiläum des Spiels. Seit dem Launch am 20. November 2024 auf PC und Xbox sowie dem späteren Release auf der PlayStation 5 am 20. November 2025 hat das Entwicklerstudio zahlreiche Inhalte und Verbesserungen veröffentlicht. Nun folgt ein weiteres Highlight für alle Fans des postapokalyptischen Shooters.

Neue Storyline mit Entscheidungsfreiheit

Was erwartet dich in der neuen Geschichte? Nach dem Update wird dein Charakter ein Notsignal empfangen, das dich in den Roten Wald führt. Dort berichten Forschungstrupps von einer mysteriösen Funkübertragung, die bei anderen Stalkern zu Halluzinationen, Nasenbluten und Kopfschmerzen führt. Deine Aufgabe ist es, die Ursache zu ermitteln – doch deine Entscheidungen im Verlauf der Story werden unterschiedliche Konsequenzen haben.

Besonders spannend: Die Erweiterung führt auch ein neues kleines Lager in einem abgelegenen Teil des Verbrannten Waldes ein, inklusive Händler und Ruhestätten. Damit wird nicht nur die Story erweitert, sondern auch die Spielwelt an sich bereichert.

Neue Ausrüstung und Spielmechaniken

Welche neuen Gegenstände bringt das Update? Neben der Story wird auch eine neue Waffe eingeführt: das GP37V2-Sturmgewehr. Es kommt mit einem vormontierten Zielfernrohr und Schalldämpfer und unterstützt sowohl Einzel- als auch Feuerstoß-Modus. Diese taktische Ergänzung dürfte vor allem Fans von leiserem Vorgehen erfreuen.

Natürlich bleibt dir die freie Wahl, welche Waffen du in der Zone bevorzugst. Das Arsenal von STALKER 2 ist weiterhin vielfältig und individuell anpassbar.

Plattformübergreifende Veröffentlichung

Auf welchen Plattformen erscheint die Erweiterung? Auch wenn die Ankündigung ursprünglich über den PlayStation Blog veröffentlicht wurde, hat GSC Game World bestätigt, dass die neue Story-Erweiterung zeitgleich auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint. Du musst dir also keine Sorgen machen, dass du auf einer bestimmten Plattform außen vor bleibst.

Allerdings sorgt eine andere Entscheidung für Unmut: Kurz vor Veröffentlichung der PS5-Version wurde STALKER 2 aus dem Xbox Game Pass entfernt. Damit verpassen Game-Pass-Nutzer einige der neuen Inhalte, die seitdem veröffentlicht wurden – inklusive der anstehenden Erweiterung.

Langfristige Weiterentwicklung

Wie entwickelt sich STALKER 2 seit Release? Seit dem Start im November 2024 hat GSC Game World zahlreiche Updates veröffentlicht. Besonders das große Update 1.7 brachte viele technische Verbesserungen, neue Schwierigkeitsgrade wie den Master-Modus und den Expeditions-Modifikator. Letzterer richtet sich an Spieler, die eine noch größere Herausforderung suchen – allerdings musst du dafür ein neues Spiel starten.

Die neue Erweiterung reiht sich nahtlos in diese Update-Politik ein. Sie bietet nicht nur frische Inhalte für erfahrene Spieler, sondern auch einen guten Einstiegspunkt für Neulinge, die STALKER 2 jetzt auf der PlayStation 5 entdecken.

Ein kostenloses Geschenk für die Community

Warum ist die Erweiterung kostenlos? GSC Game World sieht die neue Story-Kampagne offenbar als Dankeschön an die Community. Trotz schwieriger Umstände – darunter die laufende Entwicklung während des Krieges in der Ukraine – bleibt das Studio seinem Spiel und der Fangemeinde treu. Das kostenlose Update zeigt, dass die Entwickler weiterhin große Pläne für die Zukunft der Zone haben.

Ob du nun Veteran bist oder zum ersten Mal in die Strahlungsgebiete vordringst – am 16. Dezember 2025 erwartet dich ein spannender neuer Abschnitt in STALKER 2: Heart of Chornobyl.

Wie sieht es bei dir aus: Wirst du die neue Story-Erweiterung direkt am ersten Tag spielen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!