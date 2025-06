Stalker 2 Update 1.5 – Neue Waffen und A-Life-Verbesserungen erfrischen Gameplay

Stalker 2: Heart of Chornobyl hat ein neues Update erhalten, das einige spannende Neuerungen mit sich bringt. Das Update 1.5, auch bekannt als Guns & Looting Update, ist ab sofort für Xbox Series X/S und PC verfügbar und bringt neue Waffen, Änderungen an den A-Life-Systemen und weitere Verbesserungen der Lebensqualität mit sich. Besonders hervorzuheben sind die Einführung des Dreiliniengewehrs und der Kora-Handfeuerwaffe sowie eine neue Anomalie namens Wasser-Elektro-Tornado.

Was hat sich im A-Life-System verändert?

Wie beeinflussen die A-Life-Änderungen das Spielerlebnis? Das Leben in der Zone wird nun für alle Charaktere simuliert, nicht nur für die in der Sicht des Spielers. Dadurch wird die Welt noch lebendiger, da du auf bekannte Stalker treffen kannst, die ihre eigenen Ziele verfolgen. Charaktere erscheinen mit entsprechenden Animationen und ausgerüsteten Waffen in der Visualisierungsreichweite, was den „Pop-in“-Effekt reduziert und die Immersion verbessert.

Eine weitere Änderung betrifft das Respawnen von Charakteren. Die A-Life-Direktion wird keine Charaktere mehr direkt am Rand der Visualisierung respawnen lassen, sondern weiter entfernt, um die Population der Zone aufrechtzuerhalten. Auch das Visualisierungsfenster wurde leicht vergrößert, um eine nahtlosere Darstellung zu ermöglichen.

Welche neuen Waffen und Anomalien gibt es?

Welche Auswirkungen haben die neuen Waffen und Anomalien? Mit dem Update wurden das Dreiliniengewehr und die Kora-Handfeuerwaffe eingeführt, die dir neue Möglichkeiten im Kampf bieten. Zudem gibt es eine neue Anomalie, den Wasser-Elektro-Tornado, vor dem du dich in Acht nehmen musst. Diese Neuerungen verleihen dem Spiel zusätzliche Tiefe und Herausforderungen.

Zusätzlich kannst du nun Mutanten-Teile plündern und die verfügbaren Artefakt-Slots für Rüstungen im Upgrade-Tab anzeigen lassen. Auch das Spieler-Lager-Fenster wurde vergrößert, um dir einen besseren Überblick über deine gesammelten Gegenstände zu geben.

Wie beeinflusst das Update die Balance und das Gameplay?

Welche Änderungen gibt es bei Waffen und Munition? Einige Änderungen betreffen die Munition für Maschinengewehre und Scharfschützengewehre. Die 7.62×39 mm-Munition wurde durch die 7.62×54 mm-Munition ersetzt. Scharfschützengewehre verwenden nun keine Leichtstahlkernmunition mehr, sondern nur noch Überschall- und Panzerbrechende Munition. Maschinengewehre und das Dreiliniengewehr können standardmäßig Leichtstahlkernmunition verwenden.

Die Überschallmunition verursacht nun weniger Schaden an der Waffenausdauer, was sie nützlicher macht. Zudem wurden die Rüstungsdurchdringung und die Schadensmodifikatoren für die Waffen Grom S15 und AS Lavina erhöht.

Wie wurden Artefakte und Quests angepasst?

Welche Änderungen gibt es bei Artefakten und Quests? Die Effekte von Artefakten wurden neu ausbalanciert. Zum Beispiel wurde der chemische und radiologische Schutz des Horn-Artefakts verringert, während das Rosin-Artefakt nun „Ausdauer: schwach“ statt „Gewicht: schwach“ bietet. Ein neues Artefakt, das die Haltbarkeit der ausgerüsteten Ausrüstung erhöht, wurde eingeführt.

Auch einige Quest- und Weltbegegnungen wurden angepasst, um ein reibungsloseres Gameplay zu gewährleisten. Dazu gehören Fehlerbehebungen bei Missionszielen und die Verbesserung der Interaktionen mit NPCs in der offenen Welt.

Welche Fehler wurden behoben?

Welche Verbesserungen gibt es bei der Leistung und Stabilität? Das Update hat zahlreiche Fehler behoben, die die Leistung und Stabilität des Spiels beeinträchtigten. Dazu gehören Probleme mit der Benutzeroberfläche, Abstürze, die nach dem Wiederaufnahme des Spiels auftraten, sowie Fehler, die das Inventar oder die Spielmechanik betrafen.

Besonders nennenswert ist die Behebung von Leistungsproblemen in bestimmten Regionen und die Verbesserung der Interaktionsreichweite bei NPCs. Diese Änderungen tragen zu einem flüssigeren Spielverlauf bei.

Was ermöglicht der Mod-Support?

Wie können Mods das Spielerlebnis erweitern? Mit dem neuen Mod-Support kannst du die Zone nach deinen Vorstellungen gestalten. Das Zone Kit ermöglicht es dir, bestehende Inhalte zu modifizieren oder völlig neue zu erstellen – von Animationen über Waffen bis hin zu neuen Mechaniken und Wundern der Zone. Mods sind auf Steam Workshop und Mod.io verfügbar, und das Zone Kit kann im Epic Games Store heruntergeladen werden.

Diese Erweiterung des Mod-Supports bietet dir die Möglichkeit, dein Spielerlebnis individuell anzupassen und die von anderen Stalkern erstellten Mods zu nutzen, um die Zone noch abwechslungsreicher zu gestalten.

