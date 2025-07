S.T.A.L.K.E.R. 2 erscheint 2025 auf PS5 mit DualSense-Features

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wird offiziell auf der PlayStation 5 erscheinen. Nachdem das Spiel letztes Jahr auf PC und Xbox Series X|S veröffentlicht wurde, können sich nun auch PlayStation-Fans auf das Abenteuer freuen. Geplant ist der Release für Ende 2025, ein genaues Datum steht jedoch noch aus.

Was bietet die PS5-Version?

Welche speziellen Features werden für die PS5 angekündigt? Entwickler GSC Game World hat angekündigt, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl die DualSense-Controller-Features voll ausschöpfen wird. Dazu gehören haptisches Feedback und adaptive Trigger, die für ein tieferes Eintauchen in die Spielwelt sorgen sollen. Auch für die PS5 Pro sind technische Verbesserungen in Planung, die jedoch noch nicht im Detail bekannt sind.

Dies sind großartige Neuigkeiten für alle, die letztes Jahr auf die Pro-Version aufgerüstet haben. Trotz der Ankündigung bleibt es abzuwarten, wie sich diese Verbesserungen genau auswirken und ob sie über die Standard-PS5-Version hinaus Mehrwert bieten.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Fans auf die Ankündigung? Die Freude über die PS5-Version ist groß, doch einige Spieler äußern auch Bedenken. Viele wünschen sich, dass GSC Game World sich stärker darauf konzentriert, bestehende Performance-Probleme zu beheben, anstatt sich auf eine neue Plattform zu konzentrieren. Die Entwickler stehen vor der Herausforderung, sowohl die PS5-Version vorzubereiten als auch bestehende Spieler mit Updates zu versorgen.

Die bisherigen Bewertungen von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl auf Steam sind insgesamt sehr positiv, allerdings gibt es auch gemischte Meinungen, vor allem im Hinblick auf Performance-Probleme. Wenn GSC Game World es schafft, die PS5-Hardware optimal zu nutzen, könnten diese Bedenken jedoch abnehmen.

Einblicke in die Entwicklung

Welche Herausforderungen gab es bei der Entwicklung? Die Entwicklung von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl war von vielen Verzögerungen geprägt. GSC Game World, ansässig in der Ukraine, sah sich durch die russische Invasion mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Nach mehreren Rückschlägen konnte das Spiel schließlich im November 2024 auf Xbox und PC veröffentlicht werden und verkaufte sich in den ersten zwei Tagen über eine Million Mal.

Die Ankündigung der PS5-Version gibt Hoffnung, dass das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wird, auch wenn einige bestehende Spieler zunächst skeptisch bleiben. Die Entwickler müssen nun beweisen, dass sie die Performance verbessern können, während sie gleichzeitig die neue Version vorbereiten.

Was bedeutet das für dich?

Wie stehst du zur PS5-Ankündigung von S.T.A.L.K.E.R. 2? Bist du begeistert, dass das Spiel endlich auf die PlayStation kommt? Oder bist du einer derjenigen, die Verbesserungen für bestehende Plattformen bevorzugen würden? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!