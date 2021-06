Ab sofort könnt ihr den apokalyptischen Open-World-Titel Stalker 2: Heart of Chernobyl vorbestellen. Wir zeigen euch, welche verschiedenen Versionen es gibt, wo ihr das Spiel kaufen könnt und welche Boni Vorbesteller erhalten.

Stalker 2: Welche Versionen gibt es?

Möchtet ihr Stalker 2: Heart of Chernobyl kaufen, ist es gar nicht so einfach sämtliche Editionen zu überblicken. Deshalb bringen wir an dieser Stelle ein wenig Licht ins Dunkle.

Reicht euch die digitale Version des Spiels, könnt ihr zwischen der Standard, Deluxe und Ultimate Edition entscheiden. Hier winken verschiedene digitale Inhalte sowie Vorbesteller-Boni. Möchtet ihr zu einer Retail-Version greifen, habt ihr die Wahl zwischen der Standard, Limited, Deluxe und Ultimate Edition. Bedenkt, dass es unterschiedliche digitale Inhalte gibt, je nachdem, ob ihr bei Stream oder einem anderen Händler kauft.

Die genauen Inhalte der verschiedenen Versionen haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

Stalker 2: Heart of Chernobyl Standard Edition kaufen

Die Standard Edition zu „Stalker 2: Heart of Chernobyl“ umfasst das Spiel an sich und kostet 59,99 Euro. Vorbesteller erhalten zudem einen Preorder-Bonus, der aus digitalen Inhalte besteht, die wir euch im Folgenden aufgelistet haben.

Diese Inhalte bekommt ihr in der Standard Edition:

Inhalte der Retail-Fassung: Steel Book Brief der Entwickler Souvenir Zone Permit Sticker Pack



Preorder-Bonus: Erweiterter Lagerfeuer-Inhalt: exklusive Gitarrenmelodien und Geschichten Exklusiver Waffenskin Exklusiver Kostümskin Early Bird Multiplayer-Skin



© GSC Game World

Stalker 2: Heart of Chernobyl Limited Edition kaufen

Die Limited Edition zu „Stalker 2: Heart of Chernobyl“ kostet 79,99 Euro. Diese Inhalte erhaltet ihr:

Inhalte der Retail-Fassung: Steel Book Brief der Entwickler Souvenir Zone Permit Sticker Pack Karte der Zone Poster Faction Patches Military Token Schlüsselanhänger (Multifunktionswerkzeug mit Feueranzünder )



Preorder-Bonus: Erweiterter Lagerfeuer-Inhalt: exklusive Gitarrenmelodien und Geschichten Exklusiver Waffenskin Exklusiver Kostümskin Early Bird Multiplayer-Skin



© GSC Game World

Stalker 2: Heart of Chernobyl Deluxe Edition kaufen

Die digitale Deluxe Edition von „Stalker 2: Heart of Chernobyl“ kostet 79,99 Euro und bringt euch unter anderem eine spezielle Extra-Quest. Vorbesteller erhalten auch hier verschiedene Boni. Auch hier gibt es eine Retail-Fassung der Deluxe Edition, die dementsprechend teurer ausfällt.

Inhalte der Retail-Fassung: Steel Book Brief der Entwickler Souvenir Zone Permit Sticker Pack Karte der Zone Poster Faction Patches Military Token Schlüsselanhänger (Multifunktionswerkzeug mit Feueranzünder) Art Book Stalker-Figur



Deluxe Edition: Spezielle Extra-Quest Extra-Skins für Kostüme und Waffen Multiplayer-Skins für Kostüme und Waffen Digitales Artbook Digitaler Soundtrack



Preorder-Bonus: Erweiterter Lagerfeuer-Inhalt: exklusive Gitarrenmelodien und Geschichten Exklusiver Waffenskin Exklusiver Kostümskin Early Bird Multiplayer-Skin



Stalker 2: Heart of Chernobyl Collectors Edition kaufen

Die Collector’s Edition kostet 179,99 Euro.

Inhalte der Retail-Fassung: Steel Book Brief der Entwickler Souvenir Zone Permit Sticker Pack Karte der Zone Poster Faction Patches Military Token Schlüsselanhänger (Multifunktionswerkzeug mit Feueranzünder) Art Book Stalker-Figur



Deluxe Edition: Spezielle Extra-Quest Extra-Skins für Kostüme und Waffen Multiplayer-Skins für Kostüme und Waffen Digitales Artbook Digitaler Soundtrack



Preorder-Bonus: Erweiterter Lagerfeuer-Inhalt: exklusive Gitarrenmelodien und Geschichten Exklusiver Waffenskin Exklusiver Kostümskin Early Bird Multiplayer-Skin



© GSC Game World

Stalker 2: Heart of Chernobyl Ultimate Edition kaufen

In der Ultimate Edition für 109,99 Euro (digital) oder 339,99 Euro (retail) befinden sich neben den Inhalten der Deluxe Edition außerdem der Season Pass mit zwei Story-Erweiterungspaketen sowie allen zukünftigen Download-Inhalten.

Season Pass: 2 Story-Erweiterungspakete Alle zukünftigen Download-Inhalte



Deluxe Edition: Spezielle Extra-Quest Extra-Skins für Kostüme und Waffen Multiplayer-Skins für Kostüme und Waffen Digitales Artbook Digitaler Soundtrack



Inhalte der Retail-Fassung: Steel Book Brief der Entwickler Souvenir Zone Permit Sticker Pack Karte der Zone Poster Faction Patches Military Token Schlüsselanhänger (Multifunktionswerkzeug mit Feueranzünder ) Art Book Stalker-Figur Artefakt-Lampe Stalker-Rucksack



Preorder-Bonus: Erweiterter Lagerfeuer-Inhalt: exklusive Gitarrenmelodien und Geschichten Exklusiver Waffenskin Exklusiver Kostümskin Early Bird Multiplayer-Skin



© GSC Game World

„Stalker 2: Heart of Chernobyl“ wird am 28. April 2022 exklusiv für Xbox Series X/S und den PC. Spieler*innen mit einer anderen Konsolen werden den Titel erst einmal also nicht spielen können.

Weitere Preorder Guides von PlayCentral