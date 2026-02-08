Zelda wird 2026 40 – Nintendo bleibt zu Jubiläumsplänen vage

The Legend of Zelda wird in diesem Monat 40 Jahre alt, doch während Fans bereits auf eine große Feier hoffen, hält sich Nintendo auffallend bedeckt. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa hat in einer aktuellen Fragerunde rund um den jüngsten Finanzbericht konkrete Aussagen zu möglichen Aktionen rund um das Jubiläum vermieden.

Damit bleibt offen, ob uns 2026 eine ähnlich sichtbare Kampagne erwartet, wie sie Nintendo derzeit rund um den 40. Geburtstag von Super Mario Bros. fährt. Gerade weil Nintendo in den vergangenen Monaten gezeigt hat, wie groß es Jubiläen aufziehen kann, wirkt das Schweigen zur Abenteuerreihe um Link umso lauter.

Furukawas Antwort auf die Jubiläumsfrage

Was hat Nintendo zum Zelda Jubiläum konkret gesagt? Auf die direkte Frage, ob Nintendo auch andere große Marken abseits von Mario mit speziellen Aktivitäten begleiten will, blieb Furukawa bei Zelda und auch bei Pokémon auffällig vage. Stattdessen verwies er zunächst auf die bereits laufenden Maßnahmen rund um den 40. Geburtstag von Super Mario Bros.

Wie wir zum 40. Jubiläum von Super Mario Bros. bereits angekündigt haben, verfolgen wir neben neuen Veröffentlichungen auch Initiativen außerhalb von Spielen, darunter den Kinostart des Films The Super Mario Galaxy Movie.

Furukawa betonte außerdem, dass Nintendo die Mario Präsenz weiter ausbaut, unter anderem mit neuen Titeln und zusätzlichen Anlässen, um in die Welt der Reihe einzutauchen. Namen, die er dabei nannte, waren Mario Tennis Fever, Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Bellabel Park sowie Yoshi and the Mysterious Book.

Im Hinblick auf Pläne über das 40. Jubiläum von Super Mario Bros. hinaus gibt es derzeit nichts, das wir mitteilen können.

Warum das Schweigen dennoch spannend ist

Warum erwarten viele trotzdem eine Zelda Aktion im Jubiläumsjahr 2026? Das erste The Legend of Zelda erschien in Japan am 21. Februar 1986 für den Famicom Disk System. In Nordamerika und Europa folgte die Veröffentlichung für das NES im August 1987. Allein dieses Datum sorgt dafür, dass sich das Jubiläum nicht nur auf einen einzigen Tag verdichten muss, sondern sich gut über Monate hinweg begleiten ließe.

Zusätzlich hat Nintendo beim aktuellen Mario Jubiläum gezeigt, dass eine Kampagne nicht zwingend im Kalenderjahr enden muss. Die Promotions laufen dort bewusst bis ins Folgejahr, damit sie zeitlich mit dem Filmstart zusammenpassen. Genau dieses Muster lässt viele darauf spekulieren, dass Nintendo auch Zelda gestaffelt feiern könnte.

Welche Rolle spielt der geplante Zelda Kinofilm? Ein weiterer offensichtlicher Ankerpunkt ist der bereits angekündigte The Legend of Zelda Kinofilm, der im Mai 2027 erscheinen soll. Sollte Nintendo eine große Jubiläumswelle planen, wäre ein längerer Vorlauf mit mehreren Etappen naheliegend, ähnlich wie bei Mario, nur eben mit Blick auf 2027.

Mögliche Inhalte einer Zelda Jubiläumsstrategie

Welche Art von Veröffentlichungen wäre für Zelda am ehesten realistisch? Für eine komplett neue Hauptepisode wirkt das Zeitfenster traditionell eher knapp, zumal der letzte große Serienteil The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 2023 erschienen ist. Eine 2D Veröffentlichung gab es 2024, weshalb ein zusätzlicher kompletter Neustart kurzfristig weniger wahrscheinlich wirkt als andere Optionen.

Naheliegend wären stattdessen Projekte, die sich in eine Jubiläums-Kampagne gut einfügen, ohne eine jahrelange Entwicklungszeit zu verschlingen. Dazu zählen vor allem:

ein Remaster eines bestehenden Serienteils

eine Sammlung mehrerer klassischer Zelda Spiele

zeitlich begrenzte Ingame Aktionen oder thematische Events in bestehenden Nintendo Titeln

Merchandise und Kooperationen, die parallel zum Spieleprogramm laufen

Dass Nintendo auch jenseits von Spielen denkt, hat Furukawa in seiner Antwort zur Mario Kampagne erneut betont. Gleichzeitig machte er klar, dass solche Meilensteine für das Unternehmen einen besonderen Stellenwert haben.

Meilensteine wie 30 oder 40 Jahre sind eine außergewöhnlich lange Zeit. Wir sind wirklich dankbar, dass diese Charaktere weltweit so lange geliebt werden, und wir werden daran arbeiten, dass sie auch in Zukunft viele Jahre lang Freude bereiten.

Das sollten Fans rund um Februar 2026 im Blick behalten

Wann wird Zelda genau 40 Jahre alt? Der runde Geburtstag fällt auf den 21. Februar 2026, bezogen auf die ursprüngliche Veröffentlichung in Japan. Wer auf eine Ankündigung hofft, dürfte vor allem den Zeitraum rund um dieses Datum im Auge behalten, denn Nintendo nutzt Jubiläen traditionell gern als Rahmen für neue Produktseiten, Trailer oder Sammlerstücke.

Spannend ist auch der Vergleich mit Mario: Dort ist die Kampagne bewusst breiter angelegt, mit Spielen, Merchandise und einem klaren medialen Fokus auf den kommenden Film. Sollte Nintendo bei Zelda ähnlich verfahren, könnte das Jubiläum eher der Startschuss für eine längere Phase sein als ein einzelner Moment.

Was wünscht ihr euch zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda am meisten: ein Remaster, eine Collection oder doch lieber etwas komplett Neues? Schreibt es gern in die Kommentare.