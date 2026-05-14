Zelda Live-Action-Film kommt früher – neuer Kinostart am 30. April 2027

Nintendos Live-Action-Verfilmung zu The Legend of Zelda hat einen neuen Kinotermin bekommen. Nachdem der Film zunächst für den 26. März 2027 geplant war und später auf den 7. Mai 2027 verschoben wurde, steht jetzt fest: Der Start rückt wieder nach vorn.

Die Ankündigung kam am 13. Mai 2026 direkt von Shigeru Miyamoto über X. Damit ist das Release-Chaos dieses Mal ausnahmsweise eine gute Nachricht, denn statt einer weiteren Verzögerung gibt es einen früheren Termin.

Neuer Kinostart für die Live-Action-Adaption

Wann startet The Legend of Zelda im Kino? Der Film soll nun am 30. April 2027 in den Kinos anlaufen. Das ist genau eine Woche früher als die zuvor kommunizierte Veröffentlichung am 7. Mai 2027.

Als Grund wurde vor allem der Fortschritt in der Produktion genannt: Durch die harte Arbeit des Teams habe man den Start nach vorn ziehen können. Für Fans ist das ein seltenes Signal, denn normalerweise bedeuten Termin-Updates bei großen Games und Marken eher zusätzliche Wartezeit.

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Dass Nintendo im Filmbereich aktuell Rückenwind hat, passt ins Bild. Nach den jüngsten Kinoerfolgen rund um die Marke Super Mario ist der Konzern sichtbar dabei, seine Spielewelten stärker im Kino zu verankern, diesmal aber nicht animiert, sondern als Realfilm.

Cast, Regie und der ambitionierte Ansatz

Wer steckt hinter dem Zelda-Film? Regie führt Wes Ball, bekannt unter anderem durch die Maze-Runner-Filme sowie Kingdom of the Planet of the Apes. Das Drehbuch wird von Derek Connolly und T. S. Nowlin mitverantwortet.

Auch zur Besetzung gibt es konkrete Angaben: Benjamin Evan Ainsworth soll Link spielen, Bo Bragason übernimmt die Rolle von Zelda. Damit setzt Nintendo klar auf ein klassisches Duo, das für die Leinwand offenbar als Herzstück der Adaption gedacht ist.

Ball hat das Projekt zuvor als den nächsten großen Film im Stil eines Motion-Capture-Spektakels beschrieben.

Das ist der nächste große Mo-Cap-Film im Stil von Avatar.

Gedreht wurde in Neuseeland, was nicht nur wegen der Landschaften Aufmerksamkeit erzeugt, sondern auch, weil viele Fans den Vergleich zu großen Fantasy-Produktionen sofort im Kopf haben. Unterm Strich wirkt das Ganze wie Nintendos Versuch, ein echtes Prestige-Projekt abzuliefern, statt nur Fanservice abzuarbeiten.

Warum ein früherer Termin bei Zelda besonders auffällt

Warum ist die Vorverlegung so bemerkenswert? Weil The Legend of Zelda historisch eng mit Verschiebungen verbunden ist. Einige der größten Serienteile haben im Laufe der Jahre zusätzliche Entwicklungszeit bekommen, bevor sie in der bestmöglichen Form veröffentlicht wurden.

Ein kurzer Blick auf bekannte Beispiele zeigt, wie oft Zelda-Termine nach hinten gerutscht sind:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time : von 1997 auf 1998 verschoben

: von 1997 auf 1998 verschoben The Legend of Zelda: Twilight Princess: ursprünglich 2005 geplant, dann 2006 veröffentlicht

The Legend of Zelda: Skyward Sword: von 2010 auf 2011 verschoben

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: von 2015 auf März 2017 verschoben

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: um ein Jahr verschoben, um weiter zu polieren

Vor diesem Hintergrund wirkt die Vorverlegung um eine Woche wie ein klares Zeichen von Selbstvertrauen. Wenn der Film wirklich wie geplant kommt, steht Zelda am 30. April 2027 vor seinem bislang wichtigsten Schritt außerhalb der Konsole.

Freust du dich auf den Live-Action-Film und glaubst du, dass der neue Kinotermin diesmal hält? Schreib deine Meinung in die Kommentare.