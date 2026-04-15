PS5-Verkäufe ziehen in den USA an – viele kaufen vor Preiserhöhung

Die PlayStation 5 verkauft sich aktuell wieder deutlich besser, obwohl die Konsole längst kein neues Produkt mehr ist. Der Grund klingt allerdings weniger nach einem klassischen Hype und mehr nach einem spontanen Kaufimpuls: Viele haben sich die PS5 Anfang April 2026 offenbar noch schnell gesichert, bevor eine angekündigte Preiserhöhung greift.

Passend dazu zeigen aktuelle US-Handelsdaten einen kräftigen Sprung bei Stückzahlen und Umsatz. Auch wenn die Zahlen aus den USA stammen, ist das Muster für den Konsolenmarkt insgesamt interessant: Preisänderungen können selbst Jahre nach Launch noch einmal spürbare Kaufwellen auslösen.

Kaufwelle kurz vor der Preiserhöhung

Warum steigen die PS5-Verkäufe gerade jetzt so stark? Laut dem Analysten Mat Piscatella, der sich auf Daten des Retail-Tracking-Dienstes Circana bezieht, erreichten die wöchentlichen PS5-Verkäufe in den USA zum Zeitraum Ende März bis Anfang April 2026 ihren bisherigen Jahreshöchststand. Genannt wird konkret die Woche, die am 4. April 2026 endete.

Wenig überraschend erreichten die wöchentlichen Stückzahlen und Dollar-Umsätze der PlayStation-5-Hardware in den USA in der Woche bis zum 4. April 2026 neue Höchstwerte, da Preiserhöhungen bevorstanden. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Als zentraler Auslöser gilt eine angekündigte Preisanhebung für die PS5-Familie. Wer ohnehin über einen Kauf nachgedacht hat, wurde durch die Aussicht auf höhere Preise offenbar zum schnellen Zugreifen bewegt. Zusätzlich spielt die angespannte Lage bei Speicherchips eine Rolle: Die anhaltende DRAM-Knappheit erhöht den Druck auf die Lieferkette und lässt Komponentenkosten steigen.

Bemerkenswert ist dabei auch der Blick auf den Gesamtmarkt: Der US-Um­satz mit Videospiel-Hardware soll in dieser Woche fast doppelt so hoch gewesen sein wie zur gleichen Zeit im Jahr 2025. Das spricht dafür, dass nicht nur einzelne Modelle profitieren, sondern dass Konsumenten grundsätzlich stärker auf Preisfenster reagieren.

PS5 bleibt im Rennen gegen Switch 2

Wie schlägt sich die PS5 gegen neue Konkurrenz im Jahr 2026? Trotz Launch-Dynamik rund um die Nintendo Switch 2 bleibt Sonys Konsole laut den vorliegenden Infos stabil: Die PS5 soll die Switch 2 zum Start von 2026 sogar zwei Monate in Folge übertroffen haben. Gleichzeitig wird betont, dass die Switch 2 ihren Vorgänger bei einem Launch-Vergleich im gleichen Zeitfenster übertrifft, also sehr schnell Fahrt aufnimmt.

Unter dem Strich bedeutet das: Die PS5 gewinnt weiterhin neue Nutzer und hält ihren Marktanteil, obwohl Nintendo mit neuer Hardware spürbar Druck macht. Zusätzlich wird erwähnt, dass sich die PS5 über die Jahre ähnlich entwickelt wie die PS4, also weiterhin in einem vergleichbaren Verkaufstempo bleibt, obwohl sie seit November 2020 auf dem Markt ist.

Teurere Konsolen und ein starkes Spielejahr

Was bedeutet das für Konsolen-Gaming im Jahr 2026? Die Kaufwelle zeigt vor allem, wie stark sich die Preiswahrnehmung verändert hat. Wenn ein großer Teil der Nachfrage dadurch entsteht, dass Menschen einen Aufpreis vermeiden wollen, ist das ein klares Signal: Konsolen-Gaming wird 2026 für viele spürbar teurer.

Gleichzeitig bleibt das Ökosystem attraktiv. 2026 stehen mehrere große Releases an, die die Plattform weiter befeuern dürften. Als PS5-Exklusivtitel ist Saros für den 30. April 2026 angekündigt. Später im Jahr soll außerdem Grand Theft Auto 6 erscheinen, das als Third-Party-Blockbuster traditionell enorme Zugkraft entwickelt.

Wie seht ihr die aktuellen Preisentwicklungen bei Konsolen: Wartet ihr lieber ab, oder würdet ihr bei einer angekündigten Erhöhung ebenfalls schnell zuschlagen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.