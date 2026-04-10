Xbox Game Pass April 2026 – Tiny Bookshop neu, alle Termine im Überblick

Der Xbox Game Pass hat am 10. April 2026 Nachschub bekommen und diesmal geht es besonders gemütlich zu: Tiny Bookshop ist ab sofort Teil des Abo-Angebots. Der Management-Sim gilt als Wohlfühlspiel für zwischendurch und bringt dazu einen starken Ruf mit, denn auf Steam kommt der Titel inzwischen auf fast 4.300 Nutzerwertungen mit dem Status Overwhelmingly Positive.

Für den Game Pass ist Tiny Bookshop die fünfte Neuaufnahme im April 2026 und insgesamt bereits der 59. Release seit Jahresbeginn. Wer in den letzten Monaten nach entspannteren Alternativen zwischen Action und Blockbustern gesucht hat, bekommt hier eine weitere passende Option in die Bibliothek gelegt.

Tiny Bookshop setzt auf Cozy-Vibes und eine kleine Auszeit

Worum geht es in Tiny Bookshop? Entwickelt wurde das Spiel vom deutschen Studio Neoludic Games und erschien ursprünglich im August 2025. Inhaltlich geht es um einen radikalen Tapetenwechsel: Statt Stress und Großstadt startest du mit einem kleinen Bücherwagen durch und verkaufst Second-Hand-Bücher im Küstenörtchen Bookstonbury.

Spielerisch dreht sich vieles um einen beruhigenden Management-Loop. Du bestückst dein mobiles Lädchen mit Büchern und kleinen Mitbringseln, dekorierst clever für bestimmte Kundentypen und gibst den Bewohnern passende Buchempfehlungen.

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Während du nach und nach besser wirst, streut Tiny Bookshop außerdem mehr Hintergrundinfos über die Stadt und ihre Geschichte ein. Genau das sorgt dafür, dass das Spiel nicht nur als Sandbox funktioniert, sondern auch eine kleine Erzähl-Motivation mitliefert.

Game-Pass-Release inklusive Xbox-Series-Debüt

Welche Version landet im Xbox Game Pass? Tiny Bookshop ist am 10. April 2026 nicht nur im Game Pass gelandet, sondern gleichzeitig auch erstmals auf Xbox Series veröffentlicht worden. Zuvor war der Titel bereits auf PC und Nintendo Switch spielbar.

Im Abo ist Tiny Bookshop auf drei Game-Pass-Stufen verfügbar und deckt damit alles ab, außer dem Einstiegsangebot Game Pass Core. Zusätzlich ist der Titel über Xbox Cloud Gaming spielbar und im Store als handheld-optimiert gekennzeichnet, was ihn gerade für kurze Sessions unterwegs interessant macht.

Auch bei den Kritiken kann sich das Spiel sehen lassen: Auf OpenCritic wird Tiny Bookshop mit einem Strong-Rating geführt, basierend auf 45 Reviews, einer Empfehlungsquote von 84 Prozent und einem Durchschnittsscore von 82.

Diese Xbox-Game-Pass-Spiele sind für April 2026 bereits terminiert

Welche Releases stehen als Nächstes an? Microsoft hat für die kommenden Tage und Wochen bereits mehrere Neuzugänge mit festen Terminen in Aussicht, darunter einige Day-one-Releases. Hier ist die Liste der aktuell bestätigten Spiele und Daten für April 2026 und darüber hinaus:

Datum Spiel Game-Pass-Stufe(n) Plattform(en) Hinweis 10. April 2026 Tiny Bookshop Ultimate, Standard, PC Cloud, Handheld, PC, Series Day-one auf Xbox Series 13. April 2026 Football Manager 26 Standard Cloud, Konsole, PC Seit November 2025 in Ultimate und PC enthalten, technisch zwei Versionen 14. April 2026 Replaced Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 14. April 2026 Hades II Ultimate, PC, Standard Cloud, Handheld, PC, Series Day-one auf Xbox Series 14. April 2026 The Thaumaturge Ultimate, PC, Standard Cloud, PC, Series 16. April 2026 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Standard Cloud, PC, Series Seit April 2025 in Ultimate und PC enthalten 16. April 2026 EA Sports NHL 26 Ultimate Cloud, Series 17. April 2026 Call of Duty: Modern Warfare Ultimate, PC, Standard Cloud, Konsole, PC 21. April 2026 Vampire Crawlers Ultimate, PC Cloud, Handheld, PC, Series Day-one-Release 21. April 2026 Little Rocket Lab Standard Cloud, Konsole, PC Seit Oktober 2025 in Ultimate und PC enthalten 21. April 2026 Sopa: Tale of the Stolen Potato Standard Cloud, Konsole, Handheld, PC Seit Oktober 2025 in Ultimate und PC enthalten 23. April 2026 Kiln Ultimate, PC Cloud, Handheld, PC, Series Day-one-Release 28. April 2026 Aphelion Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 19. Mai 2026 Forza Horizon 6 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 13. Juli 2026 Ascend to Zero Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release

Zusätzlich steht der nächste reguläre Schwung an Abgängen am 15. April 2026 an. Dabei sollen unter anderem Grand Theft Auto 5 und vier weitere Titel aus dem Abo rotieren. Die zweite April-Welle für 2026 wird außerdem um den 21. April 2026 herum erwartet, wenn Microsoft dem bisherigen Ankündigungsrhythmus treu bleibt.

Habt ihr Tiny Bookshop schon auf PC oder Switch gespielt, oder probiert ihr es jetzt erstmals im Xbox Game Pass auf der Xbox Series aus? Schreibt eure Eindrücke und Cozy-Game-Empfehlungen gern in die Kommentare.