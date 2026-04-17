Call of Duty Vanguard im Xbox Game Pass – neuer Hinweis aus dem Store

Ein frisches Gerücht sorgt gerade in der Xbox-Community für Gesprächsstoff: Schon bald könnte ein weiterer Call-of-Duty-Teil den Weg in den Xbox Game Pass finden. Konkret geht es diesmal um Call of Duty: Vanguard, das bislang auf dem PC zwar spielbar ist, aber im Microsoft Store lange Zeit vor allem klar der Konsolenwelt zugeordnet wirkte.

Dass Microsoft nach der Activision-Blizzard-Übernahme Schritt für Schritt ältere Serienteile in den Abo-Katalog holt, passt ins bisherige Muster. Nach dem Startschuss mit Call of Duty: Modern Warfare 3 und dem Day-one-Debüt von Call of Duty: Black Ops 6 würde Vanguard als nächster Kandidat für viele durchaus Sinn ergeben.

Hinweise im Microsoft-Ökosystem verdichten das Gerücht

Woran entzündet sich das Gerücht rund um Call of Duty: Vanguard? Auslöser ist ein Fund aus der Community: Ein Reddit-Nutzer mit dem Namen Narrow_Leek2452 berichtet, dass Call of Duty: Vanguard inzwischen auch als Xbox-PC-Version gelistet bzw. verfügbar sein soll. Genau solche Verschiebungen im Store-Umfeld wurden in der Vergangenheit immer wieder als Vorbote für Game-Pass-Erweiterungen interpretiert.

Besonders spannend ist der Zeitpunkt: Für den 17. April 2026 steht bereits der nächste Call-of-Duty-Zuwachs im Raum, denn Call of Duty: Modern Warfare soll an diesem Datum in den Abo-Dienst kommen. Vor diesem Hintergrund spekulieren viele, dass Microsoft direkt nachlegen könnte, um die Reihe im Game Pass weiter zu füllen und den Schwung mitzunehmen.

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Offiziell bestätigt ist Vanguard für den Xbox Game Pass bislang nicht. Entsprechend bleibt es vorerst bei einem Gerücht, auch wenn die aktuelle Dynamik rund um ältere Serienteile die Diskussion zusätzlich befeuert.

Darum passt Vanguard als nächster Kandidat in den Game Pass

Was ist Call of Duty: Vanguard und warum ist es für den Game Pass interessant? Call of Duty: Vanguard erschien am 5. November 2021 und wurde von Sledgehammer Games entwickelt. Inhaltlich geht es zurück in den Zweiten Weltkrieg, mit Schauplätzen in mehreren Kriegsschauplätzen wie dem Pazifik, der Ostfront, Nordafrika und der Westfront.

Im Mittelpunkt steht eine internationale Gruppe von Soldaten, die sich zusammenschließt, um als frühe Spezialeinheit eine mysteriöse Operation aufzudecken. Gerade im Game Pass könnte Vanguard als Abwechslung zu moderneren Settings funktionieren, weil es eine andere Tonalität und Optik bietet als viele der jüngeren Ableger.

Allerdings ist Vanguard auch ein Teil, der in der Community gemischte Reaktionen ausgelöst hat. Kritisiert wurden unter anderem die Kampagne, zeitweise Server-Probleme im Multiplayer und Balance-Themen rund um besonders starke Waffen. Ein Game-Pass-Release könnte genau hier ein zweites Leben ermöglichen: Viele würden es einfach ausprobieren, ohne direkt den Vollpreis zahlen zu müssen.

Game Pass, Call of Duty und die Preisdebatte

Wie fügt sich ein weiterer Call-of-Duty-Teil in die Game-Pass-Strategie ein? Seitdem die Activision-Blizzard-Übernahme die Tür geöffnet hat, wird der Katalog für Shooter-Fans sichtbar attraktiver. Gleichzeitig steht der Dienst aber auch unter Druck, seinen Gegenwert nach den jüngsten Preisanpassungen überzeugend zu vermitteln.

In diesem Umfeld werden auch Gerüchte lauter, dass Call of Duty 2026 möglicherweise nicht wie gewohnt im Xbox Game Pass landen könnte. Im Raum steht dabei die Sorge, dass Microsoft durch Day-one-Verfügbarkeit im Abo zu viele klassische Verkäufe verliert. Ob sich so ein Kurswechsel wirklich abzeichnet, bleibt abzuwarten, doch allein die Diskussion zeigt, wie sensibel das Thema inzwischen ist.

Zusätzliche Brisanz bekommt das Ganze durch eine geleakte interne Mitteilung: Microsoft-Gaming-CEO Asha Sharma soll darin eingeräumt haben, dass Xbox Game Pass für viele zu teuer geworden sei und der Wert des Angebots neu bewertet werden müsse. Als mögliche Lösung wurde demnach ein flexibleres Modell ins Spiel gebracht, das aber nicht kurzfristig umzusetzen wäre.

Würdet ihr Call of Duty: Vanguard im Xbox Game Pass direkt herunterladen, oder wäre für euch eher ein anderer Serienklassiker spannender? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.