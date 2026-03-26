Sonic Racing CrossWorlds – Mega-Man-DLC bringt neue Fahrer, Strecke, Festival

Sonic Racing: CrossWorlds schaltet ab sofort in den blauen Turbo: Am 26. März 2026 ist das lange erwartete Mega-Man-DLC-Paket erschienen und bringt nicht nur zwei neue Rennfahrer ins Line-up, sondern auch eine frische Strecke samt Musik und Kosmetik. Parallel dazu startet ein zeitlich begrenztes Festival, bei dem ihr zusätzliche Belohnungen erspielen könnt.

Nach den bisherigen Crossover-Paketen mit Minecraft, SpongeBob Schwammkopf und Pac-Man setzt SEGA damit den Kurs fort, das Kart-Racing mit Gaststars und Fanservice auszubauen. Auch 2026 soll der Nachschub nicht abreißen: Zwei weitere kostenpflichtige DLCs sind bereits angekündigt.

Mega-Man-DLC erweitert den Fuhrpark

Welche Inhalte stecken im Mega-Man-DLC? Das neue Paket liefert das, was man von den bisherigen Crossover-Releases kennt: zwei Charaktere, ein passendes Fahrzeug, eine neue Rennstrecke sowie zusätzliche Audio- und Cosmetic-Inhalte. Im Mittelpunkt stehen Mega Man und Proto Man, die ab sofort als neue Fahrer verfügbar sind.

Als neue Maschine ist der Rush Roadstar dabei, außerdem führt euch die neue Strecke Wily Castle durch eine klare Hommage an die Capcom-Vorlage. Begleitet wird das Ganze von neuen Sounds, Decals und Emotes, die das Mega-Man-Thema auch abseits des reinen Racings sichtbar machen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zur besseren Übersicht kommen hier alle offiziell genannten Inhalte im Paket vollständig als Liste:

Neue Rennfahrer: Mega Man und Proto Man

Neue Maschine: Rush Roadstar

Neue Strecke: Wily Castle

Neue Inhalte: Sounds, Decals und Emotes

Neue Musik: Wily Castle Intro Wily Castle Wily Castle Final Lap Dr. Wily Stage 1 Dr. Wily Stage 1 Final Lap Mega Man Character Select Mega Man Result



Trailer-Teaser und möglicher neuer Item-Effekt

Was zeigt der neue Trailer zum Mega-Man-Update? SEGA hat zum Release einen rund einminütigen Trailer veröffentlicht, in dem Mega Man und Proto Man über Wily Castle jagen, während im Hintergrund ikonische Serienmusik läuft. Besonders auffällig: Im Video wird außerdem ein Mega-Buster-Item angeteasert.

Der kurze Clip deutet an, dass der Mega Buster gegnerische Fahrer vor euch beschießen kann. Offizielle Details zu den genauen Gameplay-Werten oder zum Balancing stehen zwar nicht im Vordergrund der Ankündigung, aber allein der Teaser zeigt, dass das Crossover nicht nur kosmetisch gedacht ist.

Damit reiht sich das Paket auch in die jüngsten Content-Drops ein: Neben den bezahlten DLCs hat Sonic Racing: CrossWorlds in den letzten Monaten mehrere kostenlose Neuzugänge bekommen, darunter Hatsune Miku, Joker aus Persona 5, Ichiban Kasuga aus Like a Dragon und AiAi aus Super Monkey Ball.

Preise, Season Pass und Deluxe Edition

Wie kommt ihr an das Mega-Man-Paket? Für den Kauf gibt es zwei Optionen: Entweder ihr holt euch das Mega-Man-DLC-Paket einzeln, oder ihr greift zum Season Pass, der neben dem neuen Inhalt auch die zuvor erschienenen DLCs umfasst und die noch ausstehenden Pakete freischaltet, sobald sie erscheinen.

Für Deutschland gilt: Das DLC kostet 5,99 Euro. Der Season Pass liegt bei 29,99 Euro. Wer die Deluxe Edition besitzt, hat Zugriff auf den Season Pass und damit auch auf das Mega-Man-Paket, ohne es separat kaufen zu müssen.

Für 2026 sind außerdem noch zwei weitere kostenpflichtige DLC-Pakete geplant:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Avatar Legends

Limited-Time Mega-Man-Festival mit Belohnungen

Wann läuft das Mega-Man-Festival und was gibt es zu verdienen? Passend zum Launch startet am 26. März 2026 ein zeitlich begrenztes Mega-Man-Festival. Los geht es um 20:00 Uhr ET, was bei uns 01:00 Uhr am 27. März 2026 entspricht. Das Event endet am 29. März 2026 um 19:59 Uhr ET, also am 30. März 2026 um 00:59 Uhr in Deutschland.

Während des Events sammelt ihr Festival Points, die ihr gegen In-Game-Belohnungen eintauschen könnt. Darunter sind kosmetische Items, aber auch ein spielrelevanter Gegenstand. SEGA weist außerdem darauf hin, dass die Festival-Rewards später eventuell erneut kostenlos angeboten werden könnten, aktuell sind sie aber nur über die Teilnahme am Event zu bekommen.

Diese Belohnungen sind genannt:

Blue-Flash-Titlecard

Decals

Mega-Man-Horn-Effekt

Item Buster Kit Gadget

Wie gefällt euch das Mega-Man-Crossover in Sonic Racing: CrossWorlds, und seid ihr eher Team Einzelkauf oder Season Pass? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.