Sonic Racing CrossWorlds: Blue Star Extreme Gear DLC bis Okt 2025 gratis sichern!

Sonic Racing: CrossWorlds hat kürzlich ein aufregendes Angebot für alle Fans der Serie angekündigt. Bis zum 30. Oktober 2025 kannst du dir das Blue Star Extreme Gear DLC kostenlos sichern. Diese Aktion ist ein Dankeschön des Entwicklers an die Community und kann mit einem SEGA-Konto in Anspruch genommen werden.

Wie du das kostenlose DLC sicherst

Wie kannst du das Blue Star Extreme Gear DLC beanspruchen? Um das kostenlose DLC zu erhalten, musst du einige einfache Schritte befolgen:

Besuche die offizielle SEGA Rewards-Webseite.

Finde die Sonic Racing : CrossWorlds Belohnungskarte.

: CrossWorlds Belohnungskarte. Klicke auf „Claim Your Reward“.

Erstelle ein SEGA-Konto.

Verknüpfe es mit einer unterstützten Gaming-Plattform, auf der das Spiel verfügbar ist.

Gib den Einlösungscode auf der Plattform ein, um das Blue Star Extreme Gear DLC freizuschalten, das unter dem Boost-Bereich der Ausrüstungsammlung erscheint.

Es ist wichtig zu beachten, dass das kostenlose DLC an eine einzelne Plattform pro Konto gebunden ist. Wenn du es auf mehreren Plattformen beanspruchen möchtest, musst du für jede ein neues SEGA-Profil erstellen.

Ein Blick auf Sonic Racing: CrossWorlds

Warum ist Sonic Racing: CrossWorlds so beliebt? Sonic Racing: CrossWorlds ist ein Kart-Rennspiel, das von Sonic Team entwickelt wurde. Es wurde am 25. September 2025 veröffentlicht und bietet eine Vielzahl von Features, die es von anderen Spielen des Genres abheben. Besonders hervorzuheben ist das „CrossWorld“-Feature, das es ermöglicht, während eines Rennens zu verschiedenen Strecken zu wechseln.

Das Spiel ist für mehrere Plattformen verfügbar, darunter Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Eine Version für die Nintendo Switch 2 ist ebenfalls in Planung. Sonic Racing: CrossWorlds wurde für seine unterhaltsame Spielmechanik und die Anpassungsmöglichkeiten gelobt, obwohl einige Kritiker die Einzelspieler-Inhalte und die Präsentation der herunterladbaren Charaktere bemängelten.

Nostalgische Inhalte und zukünftige Erweiterungen

Welche weiteren Inhalte sind geplant? Neben dem Blue Star Extreme Gear DLC plant SEGA weitere aufregende Inhalte für Sonic Racing: CrossWorlds. Eine besonders spannende Ankündigung ist das kommende Mega Man DLC, das beliebte Charaktere ins Spiel bringen wird. Allerdings gibt es noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin für dieses Crossover.

SEGA scheint mit seinen zusätzlichen Inhalten bewusst auf Nostalgie abzuzielen. Der Blue Star Hoverboard stammt aus Sonic Riders, einem stark nostalgischen Rennspiel. Darüber hinaus bietet der SEGA Rewards-Bereich auch andere kostenlose Inhalte für Spiele wie Persona 3: Reloaded und Shinobi: Art of Vengeance an. Diese Belohnungen erfordern ebenfalls lediglich die Erstellung eines SEGA-Kontos.

Fazit

Lohnt sich das Angebot? Wenn du ein Fan von Sonic Racing: CrossWorlds oder der Sonic-Serie im Allgemeinen bist, solltest du nicht zögern, das kostenlose Blue Star Extreme Gear DLC zu beanspruchen. Es bietet nicht nur nostalgische Inhalte, sondern verbessert auch dein Spielerlebnis mit neuen Features. Zudem ist es eine großartige Gelegenheit, andere kostenlose Inhalte von SEGA zu entdecken.

Was hältst du von diesem Angebot? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten mit uns!