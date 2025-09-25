Mega Man stürmt Sonic Racing CrossWorlds – neuer DLC angekündigt

Die Veröffentlichung von Sonic Racing: CrossWorlds steht kurz bevor, und Sega hat mit der Ankündigung eines Mega Man DLCs für Begeisterung gesorgt. Im Rahmen der jüngsten PlayStation State of Play Veranstaltung, die am 24. September 2025 stattfand, wurde das neue DLC offiziell vorgestellt. Ein neuer Trailer präsentiert Mega Man in Aktion, der in seinem Rush Roadstar Fahrzeug, das an seinen treuen Roboterhund erinnert, über die Rennstrecken flitzt.

Die Rückkehr des blauen Bombers

Was beinhaltet der Mega Man DLC? Neben Mega Man wird auch Proto Man als spielbarer Charakter hinzugefügt. Der DLC verspricht zudem eine neue Strecke, die Wily Schloss genannt wird und ein Mega Man-Thema bietet. Diese Erweiterung wird Teil des Season Passes sein, der separat erworben werden muss, außer du entscheidest dich für die teurere Deluxe Edition von Sonic Racing: CrossWorlds.

Wann erscheint der Mega Man DLC? Bisher gibt es noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, aber Sega kündigte an, dass die Inhalte irgendwann im Jahr 2026 verfügbar sein werden. Bis dahin kannst du dich schon auf die neuen Features freuen, die das Hauptspiel zu bieten hat.

Das Spiel im Überblick

Welche neuen Features bietet Sonic Racing: CrossWorlds? Sonic Racing: CrossWorlds hebt sich mit dem neuen CrossWorld-Mechanismus ab. Dieser ermöglicht es den Spielern, während eines Rennens zu anderen Strecken zu reisen. Das Spiel bietet 24 verschiedene Rennstrecken, die in acht Grand Prix aufgeteilt sind. Nach der ersten Runde wählt der führende Fahrer zwischen zwei verschiedenen Travel Rings, durch die die Rennfahrer in das ausgewählte CrossWorld gelangen und dort die zweite Runde bestreiten, bevor sie zur Originalstrecke für die letzte Runde zurückkehren.

Das Spiel bietet zudem eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten. Du kannst aus über 70 freischaltbaren Gadgets wählen, die dir passive Vorteile verschaffen, wie das Anziehen entfernter Ringe oder das Erhöhen der Trickgeschwindigkeit. Bis zu sechs Gadget-Slots können freigeschaltet werden, wobei einige Gadgets mehrere Slots benötigen.

Plattformen und Verfügbarkeit

Auf welchen Plattformen ist Sonic Racing: CrossWorlds verfügbar? Das Spiel wird für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S am 25. September 2025 veröffentlicht. Eine Version für Nintendo Switch 2 ist ebenfalls geplant, wird jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Sonic Racing: CrossWorlds bietet sowohl Online- als auch lokale Mehrspielermodi und ermöglicht das Spielen über Plattformen hinweg.

Sonic Racing: CrossWorlds hat bereits positive Bewertungen von Kritikern erhalten, die das Gameplay und die Anpassungsoptionen loben. Wenn du ein Fan von Rennspielen bist, solltest du dieses Spiel auf jeden Fall in Betracht ziehen.

Was hältst du von der Mega Man Erweiterung für Sonic Racing: CrossWorlds? Teile deine Meinung in den Kommentaren!