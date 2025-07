Sonic Racing – Nostalgisches Abenteuer ab 25. Sept. 2025 mit Blue Star Feature

Sonic Racing: CrossWorlds steht kurz vor seiner Veröffentlichung und verspricht ein nostalgisches Erlebnis für alle Sonic-Fans. Dieses neue Spiel wird voraussichtlich am 25. September 2025 für die meisten Plattformen erscheinen. Eine Version für die Nintendo Switch 2 folgt später im Jahr digital, mit einer physischen Option Anfang 2026. Die Vorfreude ist groß, denn Sega hat angekündigt, dass es viele Anspielungen auf ältere Spiele geben wird, insbesondere auf Sonic Riders, das vor fast zwei Jahrzehnten auf GameCube, PS2, Xbox und PC veröffentlicht wurde.

Ein besonders spannendes Feature für Fans ist das Comeback des Blue Star Extreme Gear aus Sonic Riders. Dieses spezielle Gerät wurde ursprünglich von Tails für Sonic entworfen und erfreute sich schon damals großer Beliebtheit. Der Blue Star wird in Sonic Racing: CrossWorlds verfügbar sein, allerdings nur für diejenigen, die sich für ein Sega-Konto registrieren. Diese Anmeldung ermöglicht es dir, das Blue Star zwischen dem 22. September und dem 30. Oktober 2025 zu beanspruchen.

Was macht Sonic Racing: CrossWorlds so besonders?

Welche Elemente aus früheren Spielen kehren zurück? Sonic Racing: CrossWorlds integriert viele Elemente aus früheren Sonic-Rennspielen. Neben der Rückkehr des Blue Star Extreme Gear aus Sonic Riders, ist auch Jet the Hawk wieder mit von der Partie. Extreme Gear, das in Sonic Riders eingeführt wurde, wird erneut ein zentrales Element des Spiels sein.

Sega hat betont, neben Sonic Riders auch Fans von Sonic & All-Stars Racing Transformed ansprechen zu wollen. Es bleibt abzuwarten, ob es ihnen gelingt, die besten Elemente dieser Spiele zu vereinen. Doch das Ziel, ein umfassendes und nostalgisches Erlebnis zu bieten, ist eindeutig.

Blue Star Extreme Gear: Ein exklusives Angebot

Wie bekommst du das Blue Star Extreme Gear? Um das Blue Star in Sonic Racing: CrossWorlds zu erhalten, ist ein Sega-Konto erforderlich. Dieser Schritt ist Teil einer größeren Strategie von Sega, die bereits mit Spielen wie Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii begonnen hat. Seitdem weitet Sega seine Angebote kontinuierlich aus, zuletzt mit Spielen wie Shinobi: Art of Vengeance und Raidou Remastered.

Das Blue Star Extreme Gear wird in Sonic Racing: CrossWorlds zwischen dem 22. September und dem 30. Oktober 2025 verfügbar sein. Es ist eine einmalige Gelegenheit für langjährige Fans, ein Stück der Geschichte von Sonic Riders in die Hände zu bekommen.

Ein aufregendes Jahr für Sonic-Fans

Was können wir von Sonic Racing: CrossWorlds erwarten? Sonic Racing: CrossWorlds ist eines der großen Sonic-Spiele, die in diesem Jahr erscheinen. Während das Spiel selbst im September herauskommt, gibt es bereits Spekulationen über große Pläne für 2026, dem 35. Jubiläum von Sonic the Hedgehog. Sega hat bereits ein spezielles Jubiläumslogo vorgestellt, was auf spannende Events und Veröffentlichungen hindeutet.

Hast du Sonic Riders damals gespielt? Was hältst du von den Referenzen in Sonic Racing: CrossWorlds? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!