Sonic Racing: CrossWorlds vs. Mario Kart World – Welche Neuerungen erwarten dich?

Sega hat mit einer mutigen neuen Werbung für das kommende Kart-Rennspiel Sonic Racing: CrossWorlds einige Seitenhiebe auf Nintendos Switch-2-Starttitel Mario Kart World fallen lassen. Sonic Racing: CrossWorlds versucht, das Super Smash Bros. der Kart-Rennspiele zu werden, indem es zahlreiche bekannte Gesichter nicht nur von Sega, sondern aus der gesamten Gaming-Welt einlädt. Bereits bestätigt sind Joker aus Persona 5 und Ichiban Kasuga aus Like a Dragon, aber auch legendäre Charaktere aus großen Franchises wie Minecraft, Pac-Man und sogar SpongeBob sollen mitmischen.

Was bietet Sonic Racing: CrossWorlds?

Welche neuen Features bringt Sonic Racing: CrossWorlds? Das Spiel bringt mit dem CrossWorld-Mechanik eine spannende Neuerung. Diese Mechanik sorgt dafür, dass die Fahrer im Laufe eines Rennens auf andere Strecken wechseln. Sonic Racing: CrossWorlds wurde von Sonic Team entwickelt, mit Unterstützung des Teams hinter den Initial D Arcade-Spielen. Es wird erwartet, dass nach dem Start viele Gastcharaktere aus anderen Franchises als herunterladbare Inhalte hinzugefügt werden.

Das Spiel soll am 25. September 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Eine Version für die Nintendo Switch 2 ist für ein späteres Datum geplant.

Wie unterscheidet sich Mario Kart World?

Welche Neuerungen bringt Mario Kart World? Mario Kart World führt als neues Konzept ein Open-World-Design ein. Dieses Design erlaubt es dir, frei durch die Spielwelt zu fahren und Offroad-Techniken zu nutzen. Das Spiel unterstützt bis zu 24 Spieler gleichzeitig, was doppelt so viele wie in den vorherigen Mario Kart-Spielen sind. Es gibt auch neue Modi wie den Knockout-Tour-Modus, in dem die Fahrer in einem langen Rennen gegeneinander antreten.

Interessanterweise hat Nintendo im Jahr 2020 die Entwicklung von Mario Kart World auf die Switch 2 verlagert, um die Hardware-Beschränkungen der Switch zu umgehen. Das Spiel wurde am 5. Juni 2025 veröffentlicht und hat sich bereits über fünf Millionen Mal verkauft.

Charaktere und Crossovers

Welche Gastcharaktere sind in Sonic Racing: CrossWorlds zu erwarten? Neben den bereits erwähnten Gastcharakteren aus Persona 5 und Like a Dragon können sich Fans auf ikonische Figuren aus Minecraft, Pac-Man und SpongeBob freuen. Sega plant, diese Charaktere über herunterladbare Inhalte nach dem Start des Spiels hinzuzufügen.

Wie sieht es bei Mario Kart World aus? Das Spiel bietet 50 spielbare Charaktere, von denen 24 alternative, freischaltbare Kostüme haben. Die Charaktere kommen aus dem Mario-Universum, und viele von ihnen dienen auch als Hindernisse auf den Strecken.

Gameplay-Elemente im Vergleich

Was macht das Gameplay von Sonic Racing: CrossWorlds einzigartig? Sonic Racing: CrossWorlds legt großen Wert auf Driften und Tricks, um zusätzliche Geschwindigkeitsvorteile zu erzielen. Im Gegensatz zu früheren Sonic-Rennspielen sind die Charaktere nicht auf ein einziges Fahrzeug beschränkt. Spieler können zwischen Autos und Hoverboards wählen, die jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile haben.

Welche Innovationen bietet das Gameplay von Mario Kart World? In Mario Kart World kannst du in einem neuen Freeroaming-Modus die Welt erkunden und verschiedene Missionen erfüllen. Das Spiel enthält auch klassische Modi wie den Ballon-Battle und Coin Runners sowie den neuen Knockout-Tour-Modus.

Was denkst du über die neuen Entwicklungen in Sonic Racing: CrossWorlds und Mario Kart World? Teile deine Meinung in den Kommentaren!