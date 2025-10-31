Ichiban Kasuga startet ab Nov 2025 im Yakuza-DLC bei Sonic Racing durch

SEGA hat offiziell den Veröffentlichungstermin für das neue Yakuza-DLC in Sonic Racing: CrossWorlds angekündigt. Ab dem 6. November 2025 wird Ichiban Kasuga, der Protagonist aus der beliebten Yakuza-Reihe, in das Spiel integriert. Sonic Racing: CrossWorlds hat sich bereits durch zahlreiche Crossover-Charaktere ausgezeichnet, darunter bekannte Figuren wie Pac-Man, Mega Man und SpongeBob Schwammkopf. Nun wird die Yakuza-Franchise mit Ichiban Kasuga das Rennspiel betreten.

Ein neuer Stern am Sonic Racing-Himmel

Wer ist Ichiban Kasuga? Ichiban Kasuga ist der Hauptcharakter der Yakuza-Reihe, die in Japan als Ryu ga Gotoku bekannt ist. Er wurde erstmals in dem 2020 veröffentlichten Spiel Yakuza: Like a Dragon eingeführt. Das Besondere an Ichiban ist seine Hintergrundgeschichte als ehemaliges Mitglied der Arakawa-Familie, die zu einem rivalisierenden Yakuza-Clan übergelaufen ist. Seine Geschichte ist geprägt von Verrat, Loyalität und einem Neuanfang in Yokohama, was ihn zu einem komplexen und beliebten Charakter macht.

Was erwartet dich im neuen DLC? Mit der Einführung von Ichiban Kasuga erwartet dich nicht nur ein neuer Charakter, sondern auch ein speziell für ihn designtes Fahrzeug inklusive einzigartiger Dekorationen und einem speziellen Namen. Außerdem wird es ein Yakuza-Themenfestival geben, das am 7. November 2025 beginnt, also direkt einen Tag nach dem Release von Ichiban.

Weitere Crossover und Zukunftspläne

Welche weiteren Crossover sind geplant? Sonic Racing: CrossWorlds hat für 2025 und 2026 eine Vielzahl an neuen Inhalten geplant. Neben den Pac-Man und Mega Man Crossover, die Anfang 2026 erscheinen werden, sind weitere Kooperationen mit den Teenage Mutant Ninja Turtles im Frühling und Avatar: Der Herr der Elemente im Sommer 2026 vorgesehen. Diese Erweiterungen sollen das Spiel weiterhin frisch und spannend halten.

Wie wird die Community einbezogen? Laut Takashi Iizuka, dem Serienproduzenten, denkt das Entwicklerteam darüber nach, die DLC-Inhalte auch in den kommenden Jahren fortzusetzen. Die Community wird aktiv gebeten, ihre Wünsche und Ideen für zukünftige Erweiterungen zu äußern, was darauf hindeutet, dass SEGA großen Wert auf das Feedback der Spieler legt.

Kritiken und Bewertungen

Sonic Racing: CrossWorlds wurde von Kritikern positiv aufgenommen, insbesondere für seine Gameplay-Mechaniken und Anpassungsoptionen. Dennoch wurde die Präsentation der Einzelspieler-Inhalte und der herunterladbaren Charaktere kritisiert. Das Spiel bietet insgesamt 24 Rennstrecken, die auf bekannten Orten aus früheren Sonic-Spielen basieren, sowie eine Vielzahl von Fahrzeugen und Anpassungsmöglichkeiten.

