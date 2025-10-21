Joker aus Persona zieht 2025 in Sonic Racing ein – Alle Infos zum Festival!

Sega hat kürzlich angekündigt, dass das zweite große kostenlose Update für Sonic Racing: CrossWorlds am 22. Oktober 2025 veröffentlicht wird. Dieses Update bringt den beliebten Charakter Joker aus der Persona-Serie in das Spiel, zusammen mit einem zeitlich begrenzten Festival. Die Integration von Gastcharakteren in Sonic Racing: CrossWorlds ist eine spannende Tradition, die es dir ermöglicht, Crossover-Rennfahrer aus anderen Franchises in die Welt von Segas Kart-Rennspiel zu bringen.

Einführung von Joker aus Persona

Wer ist Joker in der Persona-Serie? Joker, mit bürgerlichem Namen Ren Amamiya, ist der Hauptcharakter aus dem Rollenspiel Persona 5. Er ist ein Schüler, der aufgrund falscher Anschuldigungen eine einjährige Bewährungsstrafe in Tokio absitzt. Gemeinsam mit anderen Schülern entdeckt er die übernatürliche Kraft der Persona und bildet die Phantomdiebe der Herzen, um das böse Verlangen in den Herzen der Menschen zu verändern.

Joker wird als spielbarer Charakter in Sonic Racing: CrossWorlds hinzugefügt. Der Start des Joker-Festivals erfolgt am 23. Oktober 2025 um 20:00 Uhr CET und endet am 26. Oktober 2025 um 19:59 Uhr CET. Während dieser Zeit hast du die Gelegenheit, exklusive Belohnungen freizuschalten.

Details zum Joker-Festival

Was bietet das Joker-Festival in Sonic Racing: CrossWorlds? Das Joker-Festival in Sonic Racing: CrossWorlds bietet dir die Möglichkeit, an verschiedenen teamorientierten Modi teilzunehmen und spezielle Herausforderungen zu meistern, um thematische Belohnungen zu erhalten. Diese Festivals sind bekannt dafür, dass sie temporär Spieler von World Match ausschließen, was einige Fans als störend empfinden.

Neben Joker wird erwartet, dass Kasuga Ichiban aus der Like a Dragon-Serie der nächste Charakter sein wird, der dem Spiel hinzugefügt wird. Ein genaues Veröffentlichungsdatum für Ichiban wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben, aber basierend auf der zeitlichen Abfolge früherer Festivals wird die Wartezeit wahrscheinlich nicht lang sein.

Kritik und Feedback der Community

Wie reagieren die Spieler auf die Festivals in Sonic Racing: CrossWorlds? Während viele Fans begeistert sind, Charaktere wie Joker in Aktion zu sehen, gibt es auch Kritik an der Handhabung der Festivals durch Sega. Einige argumentieren, dass es unfair sei, Spieler aus dem World Match auszuschließen, was den Spielfortschritt beeinträchtigen kann. Andere finden, dass die Festivals so schnell aufeinander folgen, dass es wenig Zeit gibt, sich auf andere Aspekte des Spiels zu konzentrieren.

Die Entwickler von Sega, einschließlich des Produzenten Takashi Iizuka, haben jedoch betont, dass sie offen für Feedback von den Fans sind und ermutigen sie, Vorschläge für zukünftige DLC-Charaktere zu machen. Dies zeigt, dass das Unternehmen möglicherweise bereit ist, auf die Wünsche der Community einzugehen.

Was hältst du von der Einführung von Joker in Sonic Racing: CrossWorlds? Teile deine Meinung in den Kommentaren!