SpongeBob in Sonic Racing – Neues DLC ab November 2025

Sonic Racing: CrossWorlds hat ein aufregendes neues DLC angekündigt, das Fans von SpongeBob Schwammkopf begeistern wird. Am 19. November 2025 wird das SpongeBob Schwammkopf DLC veröffentlicht, das sowohl SpongeBob selbst als auch Patrick Star als spielbare Rennfahrer in das Spiel einführt. Zusätzlich erwartet dich eine neue Rennstrecke in Bikini Bottom, ein Patty Wagon Fahrzeug, sowie sechs Emotes pro Charakter und von SpongeBob inspirierte Musik.

SpongeBob DLC und kostenlose Charaktere

Wann wird das SpongeBob DLC verfügbar sein? Das SpongeBob Schwammkopf DLC wird ab dem 19. November 2025 um 5 Uhr nachmittags CET erhältlich sein. Spieler haben die Möglichkeit, das DLC im Rahmen der zweiten Welle des Sonic Racing: CrossWorlds Saisonpasses zu bekommen oder es separat zu erwerben.

Welche kostenlosen Charaktere kommen noch? Neben dem kostenpflichtigen DLC kündigte Sega auch drei kostenlose Charaktere an, die bis Anfang 2026 ins Spiel integriert werden. Im Dezember 2025 wird NiGHTS, bekannt aus dem 1996 erschienenen Sega-Spiel Nights into Dreams, als spielbarer Charakter hinzugefügt, mit dem Dream Sleeper Fahrzeug. Im Januar 2026 folgt AiAi aus Super Monkey Ball zusammen mit dem Banana Cruiser Fahrzeug. Schließlich werden im Februar 2026 die Sonic-Charaktere Tangle und Whisper das Rennen verstärken, jedoch wurde für dieses Duo kein spezielles Fahrzeug angekündigt.

Zukunft von Sonic Racing: CrossWorlds

Was bringt die Zukunft für Sonic Racing: CrossWorlds? Sega hat bestätigt, dass Sonic Racing: CrossWorlds noch in diesem Jahr für die Switch 2 erscheinen wird, was sicherlich eine neue Spielergemeinschaft anziehen wird. Des Weiteren plant Sega die Einführung weiterer DLC-Charaktere, Strecken und Fahrzeuge, inspiriert von bekannten Serien und Charakteren wie Pac-Man und Mega Man. Die genauen Veröffentlichungstermine stehen zwar noch aus, aber es ist klar, dass noch viele spannende Inhalte folgen werden.

Wie können Fans Einfluss auf zukünftige Updates nehmen? Sega hat die Community dazu aufgerufen, ihre Wünsche für zukünftige Charaktere zu äußern. Dies zeigt, dass Sega weiterhin auf die Unterstützung der Fans setzt und plant, Sonic Racing: CrossWorlds langfristig mit neuen Inhalten zu versorgen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass noch viele weitere bekannte Gesichter im Spiel erscheinen werden, basierend auf dem Feedback der Community.

Was denkst du über das neue SpongeBob DLC und die kommenden Charaktere? Welche Charaktere würdest du gerne in Sonic Racing: CrossWorlds sehen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!