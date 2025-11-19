GTA 6: Rockstar Games unter Druck – Entwickler-Proteste gehen weiter

Die Proteste rund um die Entwicklung von Grand Theft Auto VI bei Rockstar Games sorgen weiterhin für Schlagzeilen. Entwickler von Rockstar Games haben sich erneut vor dem Hauptgebäude der GTA 6-Entwicklung versammelt, um gegen angebliche Gewerkschaftsunterdrückung zu protestieren. Trotz einiger Proteste in den letzten Wochen geben aktuelle und ehemalige Rockstar-Mitarbeiter nicht auf. Gestern Abend demonstrierten Dutzende Menschen in Schottland und marschierten vom Bürogebäude von Rockstar North zum schottischen Parlament.

Der Protest in Edinburgh

Warum protestieren die Entwickler? Der Protest folgte auf eine Demonstration vor den Büros von Take-Two in London und Paris. GTABase, eine bekannte Plattform für GTA-Informationen, nahm an dem Protest in Edinburgh teil und nutzte die Gelegenheit, einige der Entwickler zu interviewen, die letzten Monat von Rockstar entlassen worden waren. Ein ehemaliger Entwickler äußerte seine Frustration:

„Ich will nur Spiele machen.“

Die Entwickler erwarten monatelanges Warten auf eine formelle Entscheidung. Ein Gewerkschaftsvertreter erläuterte, wie unkooperativ Rockstar bisher war. Das Unternehmen hat auf die Einsprüche noch nicht reagiert. Eine Frist von sechs Wochen läuft derzeit ab, innerhalb derer Rockstar auf einen Antrag auf einstweilige Verfügung reagieren muss. Dieser Antrag fordert das Unternehmen auf, alle entlassenen Mitarbeiter wieder einzustellen oder ihnen während des Arbeitsgerichtsverfahrens volles Gehalt zu zahlen. Eine Entscheidung wird Mitte Dezember 2025 erwartet.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Reaktionen und Konsequenzen

Wie reagieren die Betroffenen auf das Vorgehen von Rockstar? Die ehemaligen Mitarbeiter äußerten, dass sie ihre Arbeit bei Rockstar lieben und bereit wären, zurückzukehren, wenn sie wieder eingestellt würden. Dies zeigt, wie stark ihre Leidenschaft für die Spieleentwicklung ist, trotz der aktuellen Schwierigkeiten. Die Proteste und die rechtlichen Schritte scheinen an Fahrt zu gewinnen, da Chris Law, Abgeordneter der Scottish National Party für Dundee Central, gestern einen Antrag für das Personal von Rockstar Games eingebracht hat. Dies folgt auf ähnliche Aktionen eines anderen Abgeordneten in der vergangenen Woche. Die Situation könnte in der britischen Regierung weiterhin an Bedeutung gewinnen.

Weitere Entwicklungen bei Rockstar Games

Was passiert sonst noch bei Rockstar Games? Neben den Protesten gibt es auch andere Neuigkeiten aus Edinburgh. Rockstar Games sponsert erneut ein jährliches Triathlon-Event in der Stadt. Außerdem haben diesen Monat weitere langjährige Mitarbeiter Rockstar verlassen, jedoch aus eigenem Antrieb und alle aus derselben Abteilung. Diese Entwicklungen zeigen, dass bei Rockstar Games derzeit viel in Bewegung ist.

Was denkst du über die aktuellen Proteste und die Situation bei Rockstar Games? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!