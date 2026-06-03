Until Dawn 2 offiziell angekündigt: Horror-Sequel erscheint 2027

Elf Jahre nach dem Original kehrt eine der bekanntesten Horror-Marken von PlayStation zurück. Im Rahmen der State of Play haben Sony und Firesprite Until Dawn 2 offiziell angekündigt. Das neue Horror-Abenteuer erscheint 2027 exklusiv für PlayStation 5 und setzt auf eine komplett neue Geschichte, neue Figuren und zahlreiche folgenschwere Entscheidungen.

Den ersten Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Neue Geschichte, neue Figuren

Anders als viele Fans erwartet hatten, handelt es sich bei Until Dawn 2 nicht um eine direkte Fortsetzung der Geschichte rund um Josh, Sam, Mike und die anderen Überlebenden des Originals.

Stattdessen beschreibt Sony das Spiel als eigenständiges Horror-Erlebnis, das auch ohne Vorkenntnisse gespielt werden kann.

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Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Geisterjägern, die hinter dem erfolgreichen Paranormal-YouTube-Kanal Dead True steckt. Das Problem: Die meisten ihrer bisherigen Spukgeschichten waren inszeniert.

Als die Crew einen Vertrag mit einem großen TV-Sender unterschreibt, wird sie für eine neue Folge auf eine abgelegene tropische Insel geschickt. Was zunächst wie ein Traumjob wirkt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum.

Eine Insel voller dunkler Geheimnisse

Laut der offiziellen Beschreibung verbirgt die idyllische Insel uralte Geheimnisse.

Unter der paradiesischen Oberfläche lauern Jahrhunderte alte Kräfte, die auf Rache sinnen. Die Mitglieder von Dead True geraten mitten in diese Bedrohung und müssen plötzlich beweisen, dass sie mehr sind als bloße Influencer auf Geisterjagd.

Die zentrale Frage bleibt dabei dieselbe wie im Original:

Wer überlebt bis zum Morgengrauen?

Entscheidungen stehen erneut im Mittelpunkt

Natürlich wäre Until Dawn kein Until Dawn ohne schwere Entscheidungen.

Firesprite nennt bereits einige Beispiele:

Rettet ihr ein verletztes Tier aus einer Bärenfalle?

Riskiert ihr die Beziehungen innerhalb der Gruppe für persönliche Vorteile?

Geht ihr gefährliche Risiken ein, um spektakuläre Aufnahmen für eure Zuschauer zu bekommen?

Jede Entscheidung kann Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Geschichte haben.

Beziehungen werden wichtiger

Neu ist, dass die Beziehungen zwischen den Figuren eine noch größere Rolle spielen sollen.

Bestimmte Story-Verzweigungen hängen direkt davon ab, wie sich die einzelnen Mitglieder der Gruppe zueinander verhalten. Bereits kleine Dialogentscheidungen können einen neuen Butterfly-Effekt auslösen und die Handlung in eine völlig andere Richtung lenken.

Laut den Entwicklern sollen nicht nur große Entscheidungen, sondern auch scheinbar unbedeutende Momente langfristige Konsequenzen haben.

Bekannter Charakter kehrt zurück

Eine Überraschung hält der Trailer bereits bereit:

Dr. Hill kehrt zurück.

Der mysteriöse Psychologe aus dem ersten Until Dawn wird erneut von Schauspieler Peter Stormare verkörpert und scheint auch im Sequel eine wichtige Rolle zu spielen.

Wie genau seine Rückkehr erklärt wird, verrät Sony bislang allerdings noch nicht.

Erstes großes Projekt von Firesprite

Entwickelt wird Until Dawn 2 von Firesprite, dem PlayStation-Studio hinter Horizon Call of the Mountain.

Die Entwickler betonen, dass viele Teammitglieder große Fans des Originals seien und das Ziel verfolgen, den Kern von Until Dawn zu bewahren:

Charakterdrama

schwierige Entscheidungen

mehrere Enden

klassischer Survival-Horror

Gleichzeitig soll die Fortsetzung die Reihe mit neuen Ideen weiterentwickeln.

Release 2027

Einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Fest steht bislang nur:

Plattform: PlayStation 5

Release: 2027

Neue Geschichte

Verfluchte tropische Insel

Rückkehr von Dr. Hill

Butterfly-Effect-System kehrt zurück

Sony kündigte bereits an, in den kommenden Monaten weitere Informationen zu Gameplay, Story und den neuen Figuren zu veröffentlichen.