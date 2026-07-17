Totos Journey auf Steam – Cozy-Adventure in Oz kommt 2026 mit Rätseln

Auf Steam scharrt ein neues Cozy-Adventure mit den Pfoten: Totos Journey setzt auf das bewährte Prinzip von Stray, tauscht die düstere Cyberpunk-Stimmung aber gegen eine farbenfrohe Reise durch das Land von Oz. Statt als Katze streift ihr hier als Toto durch verwunschene Gebiete, nachdem ein mysteriöser Zyklon ihn von Dorothy getrennt hat. Ziel ist klar: den Weg nach Hause finden und dabei eine magische Welt erkunden, die genauso verspielt wie geheimnisvoll wirkt.

Der Release ist aktuell für 2026 geplant, ein konkretes Datum steht noch aus. Schon jetzt deutet aber alles darauf hin, dass Totos Journey vor allem Fans von kurzen Erkundungsabenteuern, Puzzle-Passagen und charmanten Animationen abholen will, ohne euch mit Stress oder übermäßiger Härte zu überfordern.

Gameplay und Grundidee

Worum geht es in Totos Journey? Ihr übernehmt die Rolle von Toto, der nach dem Zyklon allein in Oz landet und sich durch unterschiedliche Regionen schlagen muss, um Dorothy wiederzufinden. Im Fokus stehen Erkundung, leicht zugängliche Umgebungsrätsel und Traversal, also das clevere Fortbewegen durch Levels, die euch regelmäßig neue Wege und kleine Herausforderungen hinwerfen.

Der Trailer und die Beschreibung legen großen Wert darauf, dass Toto sich auch wie ein Hund verhält: Er rollt sich auf dem Boden, jagt seinem Schwanz nach und wirkt insgesamt deutlich verspielter als das Tier in Stray. Das passt zur Tonalität, denn statt einer bedrückenden Ruinenstadt wartet hier eine bunte Fantasy-Landschaft, in der selbst Gefahren eher wie Abenteuermomente als wie Survival wirken.

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Was euch spielerisch erwartet, lässt sich schon recht klar zusammenfassen:

Kontrolle über einen Hund in einer fremden, magischen Welt mit Fokus auf charmante Details

Begegnungen mit ungewöhnlichen Kreaturen und NPCs, die stark nach Oz klingen

Umgebungsrätsel, um neue Areale zu erreichen und die Reise fortzusetzen

Upgrades und magische Fähigkeiten, die neue Möglichkeiten eröffnen

Magische Fähigkeiten, Rätsel und Biome

Welche Besonderheiten unterscheiden das Spiel von Stray? Totos Journey setzt weniger auf Melancholie und mehr auf eine leichte Abenteuerstimmung. Trotzdem gibt es Hindernisse, die euch zu kreativem Problemlösen zwingen. Ein Beispiel sind Dornen, die Toto nicht einfach so passieren kann. Hier kommen magische Upgrades ins Spiel, etwa ein Blumenkranz, mit dem sich solche Barrieren entfernen lassen.

Auch ansonsten scheint das Fortschrittssystem eng mit Erkundung verbunden zu sein: Auf der Steam-Seite wird unter anderem eine Fähigkeit gezeigt, mit der Toto Steinplattformen anheben kann. Das klingt nach klassischem Metroidvania-Denken, nur eben in Cozy. Dazu passen die gezeigten Umgebungsrätsel, teils mit Lichtmechaniken, sowie kleine Slapstick-Momente wie eine Rutschpartie durch Matsch, bei der Toto mit flatternder Zunge in ein neues Gebiet schlittert.

Die Spielwelt soll mehrere deutlich unterschiedliche Settings bieten, die jeweils neue Aufgaben mitbringen. Genannt werden unter anderem:

mechanische Ruinen

dichte Wälder

verwinkelte Felswege und Engstellen zum Durchschlüpfen

Bekannte Figuren aus Oz und mögliche Überraschungen

Welche Charaktere tauchen als NPCs auf? Neben Dorothy sollen auch der Feige Löwe und der Blechmann vorkommen. Damit sind zwei der ikonischsten Weggefährten aus Oz bereits fest eingeplant. Naheliegend ist außerdem, dass auch die Vogelscheuche früher oder später eine Rolle spielt, selbst wenn sie in den bisherigen Details nicht ausdrücklich genannt wurde.

Spannend ist, dass es offenbar auch generische NPC-Arbeiter und weitere Nebenfiguren gibt. Das öffnet die Tür für neue, eigens erdachte Charaktere und für Umgebungs-Storytelling. Wenn Hanuman Games hier konsequent auf kleine Hinweise und versteckte Details setzt, könnten auch dunklere Ecken von Oz angedeutet werden, ohne den Cozy-Ansatz zu verlieren.

Wie steht ihr zu der Idee, Oz als entspanntes Erkundungsabenteuer aus Totos Perspektive zu erleben, und würdet ihr euch so ein Stray-ähnliches Spiel mit Hund auf Steam holen? Schreibt es gerne in die Kommentare.