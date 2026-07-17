Killer Queen Black wieder auf Steam gelistet – aktuell gratis zur Bibliothek

Killer Queen Black galt seit 2022 als praktisch verloren für alle, die es damals nicht rechtzeitig gekauft hatten. Jetzt sorgt das PvP-Koop-Spiel plötzlich wieder für Gesprächsstoff: Der Titel ist unerwartet im Steam-Store aufgetaucht und lässt sich aktuell für 0,00 Euro zur Bibliothek hinzufügen.

Die Rückkehr kommt überraschend, weil Killer Queen Black ursprünglich nicht wegen mangelnder Nachfrage verschwand, sondern wegen eines technischen Einschnitts, der das Spiel hart traf. Genau das macht die aktuelle Free-to-Play-Sichtung für viele so spannend.

Rückkehr eines verschwundenen Indie-Hits

Was ist Killer Queen Black und warum war es verschwunden? Killer Queen Black erschien 2019 als moderne Neuinterpretation eines Arcade-Klassikers und setzte stark auf schnelle 4v4-Matches mit insgesamt bis zu acht Teilnehmenden. 2022 wurde das Spiel jedoch von den Servern genommen und anschließend delistet, nachdem die Multiplayer-Infrastruktur weggebrochen war, auf der der Titel basierte.

Hintergrund war das Aus eines zentralen Online-Dienstes, der für die Mehrspieler-Funktionen benötigt wurde. Das Entwicklerteam Liquid Bit erklärte damals in einer emotionalen Mitteilung sinngemäß, man habe alles versucht, um das Spiel am Leben zu halten, könne aber nicht das komplette technische Fundament neu bauen. Am Ende blieb nur die Abschaltung und das Entfernen aus dem Verkauf.

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Wir haben alles versucht, um das Spiel am Leben zu halten, aber wir können den gesamten Build nicht komplett neu schreiben.

So funktioniert der Gratis-Claim auf Steam aktuell

Wie bekommt man Killer Queen Black jetzt kostenlos? Obwohl die Steam-Seite an einer Stelle weiterhin signalisiert, dass der Titel nicht regulär verfügbar ist, erscheint bei eingeloggten Accounts derzeit eine Option, das Spiel zur eigenen Bibliothek hinzuzufügen. Wer schnell ist, kann es sich so sichern, solange die Listung online bleibt.

Vor dem Delisting lag der Preis zuletzt im sehr niedrigen Bereich. Jetzt ist daraus faktisch ein Free-to-Play-Eintrag geworden, was auch zu internen Änderungen passt: Im Hintergrund soll am 10. Juli 2026 die Abrechnungsart auf einen Free-on-Demand-Status gewechselt worden sein, wie er typischerweise für kostenlose Spiele verwendet wird.

Ob das eine geplante Rückkehr ist oder ein Versehen, ist derzeit offen. Solche Pannen gab es auf Steam in der Vergangenheit schon, inklusive Fällen, in denen ein versehentlich kostenlos gelistetes Spiel zeitweise gratis blieb.

Was euch im Spiel erwartet und was nicht

Welche Inhalte sind spielbar, wenn die Online-Server fehlen? Killer Queen Black war vor allem als kompetitives Mehrspieler-Spiel gedacht, bietet aber auch lokale Modi. Wer es zur Bibliothek hinzufügt, bekommt damit vor allem Zugriff auf die Inhalte, die ohne Online-Infrastruktur nutzbar sind, insbesondere lokale Koop-Varianten mit geteiltem Bildschirm.

Das Gameplay setzt auf unterschiedliche Siegbedingungen, je nachdem, welche Strategie ein Team verfolgt. Dazu kommen verschiedene Rollen im Match, mehrere Arcade-inspirierte Karten und ein hohes Tempo, das eher an klassische Spielhallen als an moderne Live-Service-Strukturen erinnert.

8-Personen-Matches im 4v4-Format

Arcade-Gameplay mit mehreren Siegbedingungen je nach Taktik

Lokale Koop-Modi mit geteiltem Bildschirm

Mehrere Maps im Arcade-Stil

Unterschiedliche Rollen wie Krieger oder Königinnenbiene

Taktische Teamkämpfe

Online-Mehrspieler ist derzeit nicht verfügbar

Auf Steam sammelte der Titel vor seinem Verschwinden über 500 Nutzerwertungen, von denen mehr als 90 Prozent positiv ausfielen. Umso bitterer war damals das Ende, denn spielerisch hatte Killer Queen Black das Potenzial, sich langfristig als Nischen-Liebling zu halten.

Habt ihr Killer Queen Black früher gespielt oder sichert ihr es euch jetzt gratis für die Bibliothek? Schreibt gern in die Kommentare, ob ihr eine echte Rückkehr mit Zukunft erwartet oder eher einen kurzfristigen Ausrutscher im Store.