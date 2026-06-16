Xbox Game Pass – Diese 8 Spiele fliegen am 30. Juni 2026 raus

Zum Monatsende steht bei Xbox Game Pass wieder das übliche Stühlerücken an: Am 30. Juni 2026 verschwinden acht Titel aus dem Abo, darunter einige echte Hochkaräter und mehrere Spiele, die sich perfekt für einen schnellen Durchlauf oder ein paar entspannte Abende eignen. Wenn du eines der Games noch auf deiner Liste hast, wird es langsam Zeit, Prioritäten zu setzen.

Besonders bitter ist das Timing für Fans der aktuellen Tomb-Raider-Reihe: Gleich zwei Teile verabschieden sich gleichzeitig. Damit ist die Survivor-Trilogie im Game Pass nicht mehr vollständig vertreten, denn im Juli bleibt nur noch Shadow of the Tomb Raider im Angebot.

Diese Spiele verlassen Xbox Game Pass am 30. Juni 2026

Welche Spiele verschwinden konkret aus dem Abo? Microsoft hat für den 30. Juni 2026 insgesamt acht Abgänge gelistet. Betroffen sind Konsole, PC und Cloud je nach Titel.

Mecha Break (Konsole, PC, Cloud)

Payday 2 (Konsole)

Rise of the Tomb Raider (Konsole, PC, Cloud)

Tomb Raider (Konsole, PC, Cloud)

Slay the Spire (Konsole, PC, Cloud)

Ultimate Chicken Horse (Konsole, PC, Cloud)

Volcano Princess (Konsole, PC, Cloud)

Unpacking (Konsole, PC, Cloud)

Wie immer gilt: Bis einschließlich 30. Juni solltest du die Titel noch starten können. Danach sind sie im Game Pass nicht mehr spielbar, sofern du sie nicht separat gekauft hast.

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Die wichtigsten Abgänge im Überblick

Welche Highlights solltest du vor dem Stichtag noch spielen? Je nach Geschmack ist dieses Line-up ziemlich schmerzhaft, weil hier sehr unterschiedliche Genres abgedeckt werden, vom Action-Abenteuer bis zur Cozy-Experience.

Am meisten Aufmerksamkeit dürften Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider bekommen. Beide Spiele haben sich über Jahre einen starken Ruf erarbeitet und sind für viele der Einstieg in die moderne Interpretation von Lara Croft. Dass beide Teile am selben Tag gehen, ist für alle ärgerlich, die gerade erst angefangen haben oder die Story chronologisch nachholen wollten.

Auch Slay the Spire ist ein Verlust, der viele treffen dürfte: Das Deckbuilder-Roguelike gehört zu den Titeln, bei denen man schnell mal ein paar Runs einschiebt und plötzlich sind Stunden weg. Ähnlich schwer zu ersetzen ist Unpacking, das mit seinem entschleunigten Gameplay und der erzählerischen Note über Gegenstände vielen im Gedächtnis geblieben ist.

Was der Wechsel für deine Planung bedeutet

Wie nutzt du die verbleibende Zeit am besten? Wenn du noch möglichst viel mitnehmen willst, lohnt es sich, nach Spieltyp zu priorisieren. Kurze, abgeschlossene Erlebnisse wie Unpacking lassen sich oft an ein bis zwei Abenden durchziehen.

Bei größeren Brocken wie Rise of the Tomb Raider kann es dagegen sinnvoll sein, jetzt gezielt auf die Hauptkampagne zu gehen, statt jede Nebenaufgabe mitzunehmen. Und wenn du eher mit Freunden spielst, sind Ultimate Chicken Horse und Payday 2 typische Kandidaten, bei denen ein letzter gemeinsamer Abend vor dem 30. Juni 2026 besonders gut passt.

Welche dieser acht Game-Pass-Abgänge treffen dich am meisten, und welches Spiel willst du bis zum 30. Juni 2026 unbedingt noch durchziehen? Schreib es gern in die Kommentare.