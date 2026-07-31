Corsair Cove im Xbox Game Pass – Day-One-Release und Ausblick auf August

Der Xbox Game Pass beendet den Juli 2026 mit einer weiteren Neuveröffentlichung. Seit dem 31. Juli 2026 ist Corsair Cove direkt zum Release über den PC Game Pass und den Xbox Game Pass Ultimate verfügbar.

Das Piratenabenteuer stammt von Limbic Entertainment, dem Studio hinter Tropico 6, und wird von Hooded Horse veröffentlicht. Corsair Cove ist derzeit ausschließlich für den PC erhältlich, weshalb weder eine Xbox-Konsolenversion noch eine Unterstützung für Xbox Cloud Gaming angeboten wird.

Eine Piratensiedlung mit komplexer Wirtschaft

Worum geht es in Corsair Cove? Zu Beginn übernehmen Fans eine kaum erschlossene Insel, eine kleine Mannschaft und die Überreste eines Schiffes. Aus diesen bescheidenen Anfängen soll nach und nach eine florierende Piratenhochburg entstehen.

Dafür müssen Produktionsketten aufgebaut, Gebäude errichtet und die wachsenden Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllt werden. Eine wichtige Rolle spielt die vertikale Bauweise, denn Wege, Brücken und Seilrutschen verbinden unterschiedliche Höhenlagen und sorgen dafür, dass Arbeitskräfte sowie Waren möglichst effizient ans Ziel gelangen.

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Auch auf dem Meer gibt es einiges zu verwalten. Schiffe müssen gebaut, Besatzungen zusammengestellt und Erkundungsmissionen geplant werden. Zusätzlich lassen sich benachbarte Inseln plündern, unbekannte Gebiete erkunden und wertvolle Schätze entdecken, während die Krone versucht, das goldene Zeitalter der Piraterie zu beenden.

Der Abschluss eines umfangreichen Game-Pass-Monats

Welche Bedeutung hat der Release für den Xbox Game Pass? Corsair Cove ist der 15. und letzte Neuzugang im Juli 2026. Insgesamt kamen in diesem Monat zehn Spiele direkt zu ihrer Veröffentlichung in den Dienst, zwei mehr als noch im Juni 2026.

Gleichzeitig verlassen am 31. Juli 2026 acht Titel den Katalog. Dazu gehören einige bekannte Produktionen und hoch bewertete Indie-Spiele:

Back to the Dawn

Celeste

Crusader Kings 3

Mount & Blade 2: Bannerlord

My Friendly Neighborhood

Rain World

Sniper Elite Resistance

Whiskerwood

Der Nachschub reißt allerdings nicht ab. Für die kommenden Monate und den Beginn des Jahres 2027 stehen bereits zahlreiche weitere Veröffentlichungen fest.

Termin Spiel Plattformen Hinweis 31. Juli 2026 Corsair Cove PC Direkt zum Release 4. August 2026 Beast of Reincarnation Cloud, PC, Xbox Series X|S Direkt zum Release 4. August 2026 Heretic + Hexen Cloud, Konsole, Handheld, PC Erweiterung auf den Premium-Tarif 13. August 2026 Sandustry PC Game Preview und direkt zum Release 14. August 2026 Grave Seasons Cloud, PC, Xbox Series X|S Direkt zum Release 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Cloud, PC, Xbox Series X|S Direkt zum Release 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Cloud, PC, Xbox Series X|S Direkt zum Release 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Cloud, PC, Xbox Series X|S Direkt zum Release 8. Oktober 2026 Forever Ago Cloud, PC, Xbox Series X|S Direkt zum Release 13. Oktober 2026 Valor Mortis Cloud, PC, Xbox Series X|S Direkt zum Release 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Cloud, PC, Xbox Series X|S Direkt zum Release 23. Februar 2027 Fable Cloud, PC, Xbox Series X|S Direkt zum Release

Weitere Neuheiten folgen im August

Wie geht es nach Corsair Cove weiter? Bereits am 4. August 2026 erscheint Beast of Reincarnation als nächster großer Day-One-Titel. Am selben Tag wird Heretic + Hexen zusätzlich in den Premium-Katalog aufgenommen, nachdem die Sammlung zuvor bereits in höheren Tarifen verfügbar war.

Mit Sandustry, Grave Seasons und Resonance: A Plague Tale Legacy folgen im August 2026 drei weitere Neuveröffentlichungen. Abonnenten können sich damit auf eine Mischung aus Aufbauspiel, Rollenspiel und düsterem Abenteuer freuen.

Wie gefällt euch Corsair Cove als Abschluss des Game-Pass-Angebots im Juli 2026? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.