Dead by Daylight – 2v8 kehrt Ende April zurück, mit Änderungen und Maps

Dead by Daylight holt Ende April 2026 gleich zwei Fan-Favoriten zurück: den beliebten 2v8-Modus und das Attack on Titan-Crossover. Behaviour Interactive hat bestätigt, dass die zeitlich begrenzte Variante mit zwei Killern gegen acht Überlebende erneut für wenige Wochen spielbar sein wird.

Parallel dazu kehren auch Inhalte zur Anime-Vorlage zurück, die Dead by Daylight bereits 2022 mit einer umfangreichen Outfit-Sammlung bereichert hatte. Dieses Mal gibt es zusätzlich neue kosmetische Items und spezielle Quest-Belohnungen.

Termin, Zeitraum und Rahmen

Wann ist der 2v8-Modus in Dead by Daylight verfügbar? Der nächste Durchlauf des 2v8-Modus läuft vom 28. April 2026 bis zum 19. Mai 2026. Damit bleiben euch knapp drei Wochen, um euch wieder in das Chaos aus doppelter Killer-Power und deutlich mehr Teamplay auf Überlebenden-Seite zu stürzen.

Zur Einordnung: Das Standard-Format in Dead by Daylight ist weiterhin 1v4, also ein Killer gegen vier Überlebende, die Generatoren reparieren und anschließend entkommen müssen. Der 2v8-Modus dreht dieses Grundgefühl spürbar auf, weil Positioning, Rettungen und Informationsfluss im Team viel stärker zählen als im klassischen Match.

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Seinen Einstand feierte 2v8 erstmals im Juli 2024. Seitdem hat Behaviour Interactive das Event immer wieder limitiert zurückgebracht und dabei jedes Mal an Regeln, Balance und Ablauf geschraubt, um den Modus weiter zu verfeinern.

Gameplay-Änderungen, Balance und Maps

Was ändert sich im 2v8-Modus diesmal? Auch der April-Run bleibt nicht unverändert: Behaviour Interactive nimmt erneut Anpassungen vor, die auf Community-Feedback basieren. Konkret bekommen zwei bekannte Killer gezielte Tweaks.

The Deathslinger erhält weniger Strafen beim Nachladen und beim Verfehlen von Schüssen.

The Oni wird für Überlebende etwas besser kontrollierbar, da seine Einsatzzeit nach einem Niederschlag im Dämonenmodus reduziert wird.

Außerdem wird die Map-Rotation erweitert. Neu im 2v8-Pool sind der Tempel der Läuterung und die Eisenwerke des Elends, die für 2v8-Matches angepasst wurden, damit Wege, Spawns und der Spielfluss besser zum größeren Teilnehmerfeld passen.

Wie wird das Cage-System angepasst? Ebenfalls wichtig: Am Cage-System wird geschraubt, und zwar zugunsten der Überlebenden-Seite. Die Relocation-Zeit der Käfige wird reduziert, was Rettungsaktionen dynamischer machen soll.

Wenn ein Käfig tatsächlich verlegt wird, gibt es zusätzlich eine kurze Pause im Bleed-out-Timer. Das verschafft Teams ein kleines Zeitfenster, um spontan neu zu rotieren und Rettungen zu koordinieren, ohne dass das Matchtempo komplett kippt.

Attack on Titan kehrt mit Outfits und Quest-Belohnungen zurück

Welche Attack on Titan-Inhalte kommen zurück? Neben dem 2v8-Event kehrt auch das Attack on Titan-Crossover zurück. Die ursprüngliche 2022er-Kollektion mit zehn Outfits bleibt verfügbar und wird um neue Inhalte ergänzt. Zusätzlich sind Quest-Rewards angekündigt, darunter ein Banner, ein Badge und ein Charm.

Welche neuen Attack on Titan-Outfits sind angekündigt? Behaviour Interactive hat für den kommenden Drop mehrere neue kosmetische Outfits genannt, darunter ein Legendary-Outfit für einen Killer sowie mehrere Looks für Überlebende:

Attack Titan Legendary Outfit für The Trapper

Cleaning Levi für Jake Park

Mikasas Dark Uniform für Yui Kimura

Sashas Uniform für Thalita Lyra

Queens Ball Attire Outfit für Renato Lyra, Adam Francis, Mikaela Reid und Haddie Kaur

Heart of Freedom Outfit für Feng Min und Meg Thomas

Unterm Strich trifft hier ein Modus, der auf maximale Action und Teamkoordination ausgelegt ist, auf ein Crossover, das schon beim ersten Mal extrem gut bei der Community ankam. Wer Dead by Daylight aktuell vor allem für Events, Cosmetics und frische Regelvarianten anschmeißt, bekommt Ende April 2026 also ordentlich Stoff.

Wie steht ihr zur Rückkehr von 2v8 und dem Attack on Titan-Crossover: springt ihr wieder rein, oder ist euch das zu viel Event-Chaos auf einmal? Schreibt es gern in die Kommentare.