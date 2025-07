Dead by Daylight: Gib Feedback zu neuen Karten und Killer Springtrap

Dead by Daylight, das beliebte Horror-Multiplayer-Spiel von Behaviour Interactive, hat kürzlich eine neue Umfrage veröffentlicht. Diese bietet dir die Möglichkeit, Rückmeldungen zu verschiedenen Aspekten des Spiels zu geben. Besonders interessant ist die Frage zu einer der neuesten Kollaborationen mit Five Nights at Freddy’s. Hierbei interessiert sich das Entwicklerteam für deine Meinung zu möglichen neuen Karten im Reich der Verwelkten Insel, wo Freddy Fazbear’s Pizza zu finden ist.

Feedback zu Springtrap und neuen Karten

Was hältst du von Springtrap und den neuen Karten? Neben der Frage zu den neuen Karten im Reich der Verwelkten Insel möchte Behaviour Interactive auch wissen, wie zufrieden die Spieler mit dem neuen Killer Springtrap sind. Die Balance jedes neuen Killers ist eine Herausforderung, und das Entwicklerteam sucht nach deinem Feedback, um Verbesserungen vorzunehmen.

Darüber hinaus gibt es Fragen zu den Feinheiten der neuen Karte und wie du sie als Überlebender wahrnimmst. Beispielsweise interessiert sich die Umfrage für die Position der Ausgangstore und die Auffindbarkeit von Paletten- und Vault-Schleifen.

Neuzugänge: The Ghoul und Orela Rose

Wie bewertest du die neuen Charaktere The Ghoul und Orela Rose? Springtrap ist nicht der einzige Neuzugang, über den Behaviour Interactive Feedback wünscht. Die Umfrage thematisiert auch den kontroversen Charakter The Ghoul, der vor einigen Anpassungen im Spiel für Diskussionen sorgte.

Ebenfalls im Fokus steht Orela Rose, der neueste Überlebende. Die Entwickler möchten wissen, wie zufrieden du mit den neuen Charakteren bist und ob du Verbesserungsvorschläge hast.

Matchmaking und Spielerzufriedenheit

Wie empfindest du das Matchmaking in Dead by Daylight? Der Einstieg in Matches kann manchmal frustrierend sein, und Behaviour Interactive sucht nach deinem Feedback zur Wartezeit beim Matchmaking. Diese Informationen sind entscheidend, um das Spielerlebnis zu verbessern und die Zufriedenheit zu erhöhen.

Zusätzlich beinhaltet die Umfrage Fragen zur toxischen Atmosphäre innerhalb der Community. Wie in vielen Online-Spielen gibt es auch hier Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, um die Spielerbindung zu erhöhen und eine angenehme Spielerfahrung zu gewährleisten.

Deine Meinung zählt

Wirst du an der Dead by Daylight-Umfrage teilnehmen? Für alle, die leidenschaftlich bei Dead by Daylight mitfiebern, ist dies eine hervorragende Gelegenheit, ihre Meinung kundzutun. Die Umfrage kann zwar bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen, bietet aber wertvolle Einblicke in zukünftige Pläne und zeigt, welche Aspekte Behaviour Interactive verbessern möchte.

Was wünschst du dir für die Zukunft von Dead by Daylight? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!