7 kostenlose Steam-Spiele im Januar 2026 – schnell zugreifen

Die erste Januarwoche 2026 bringt Steam-Nutzerinnen und -Nutzern gleich sieben neue Gratis-Spiele, die du dir derzeit komplett kostenlos sichern kannst. Auch wenn die genaue Dauer der Aktionen nicht bei jedem Titel bekannt ist, lohnt sich ein schneller Blick in den Shop – denn was gratis ist, kann schnell wieder verschwinden.

Die Liste der kostenlosen Steam-Spiele ist dabei so abwechslungsreich wie ungewöhnlich: Von chaotischen Multiplayer-Kämpfen über Anime-Poker bis hin zu roguelike Rennspielen ist für viele Geschmäcker etwas dabei.

Diese sieben Spiele gibt es aktuell gratis

Welche kostenlosen Spiele sind gerade auf Steam verfügbar? Folgende sieben Titel kannst du dir aktuell ohne Kosten sichern:

Ktrl Smash – Ein schneller Arena-Brawler mit Fokus auf Kills und absurden Waffen wie Baseballschlägern und Stühlen.

– Ein schneller Arena-Brawler mit Fokus auf Kills und absurden Waffen wie Baseballschlägern und Stühlen. Poker Fate – Eine Anime-Version von Texas Hold’em mit Online-Multiplayer und auffälligem Fanservice-Stil.

– Eine Anime-Version von Texas Hold’em mit Online-Multiplayer und auffälligem Fanservice-Stil. Space Aces – Klassisches Top-Down-Weltraumgeballer im Arcade-Stil mit modernen Upgrades und verschiedenen Schiffstypen.

– Klassisches Top-Down-Weltraumgeballer im Arcade-Stil mit modernen Upgrades und verschiedenen Schiffstypen. Humanoid – Minimalistischer Retro-Action-Shooter mit striktem Zeitlimit und kompakten Leveln.

– Minimalistischer Retro-Action-Shooter mit striktem Zeitlimit und kompakten Leveln. Drunk Driving Simulator – Ein absurder Fahrsimulator mit bewusst chaotischer Steuerung und physikbasiertem Gameplay.

– Ein absurder Fahrsimulator mit bewusst chaotischer Steuerung und physikbasiertem Gameplay. Rogue Slots – Roguelike trifft auf Slotmaschine: Jeder Spin löst Angriffe, Upgrades und neue Effekte aus.

– Roguelike trifft auf Slotmaschine: Jeder Spin löst Angriffe, Upgrades und neue Effekte aus. Once Upon a Shell – Ein roguelike Rennspiel mit Märchen-Optik, in dem du als Schildkröte das Rennen gegen den Hasen gewinnen musst.

Highlights der Gratis-Titel

Was macht diese Spiele besonders? Einige der Titel stechen durch kreative Konzepte oder ungewöhnliche Genres hervor. Besonders Rogue Slots fällt durch seine Mischung aus Glücksspiel und Deckbuilding-Elementen auf. Spielmechanisch setzt es auf Zufallsfaktoren, die mit strategischer Planung kombiniert werden.

Once Upon a Shell nutzt hingegen ein charmantes Storybook-Design und eine clevere Verspielung der Fabel vom Hasen und der Schildkröte. Als Schildkröte sammelst du Upgrades für Geschwindigkeit und Ausdauer, um auf roguelike-Strecken ins Ziel zu kommen.

Kurze Spielzeit, großer Spaß

Für wen lohnen sich diese Spiele? Viele der Titel eignen sich ideal für kurze Sessions oder als kurzweilige Abwechslung zwischendurch. Humanoid und Space Aces beispielsweise setzen auf schnelle Runden und klassische Arcade-Elemente, die auch für Retro-Fans interessant sein dürften.

Mit Ktrl Smash gibt es außerdem ein spaßiges Multiplayer-Erlebnis, das durch seine stilisierten Figuren und chaotischen Arenen lebt. Wer es lieber skurril und physikbasiert mag, sollte Drunk Driving Simulator ausprobieren – hier steht weniger das Gewinnen als das Lachen über absurde Spielsituationen im Vordergrund.

Jetzt schnell zugreifen

Wie lange bleiben die Spiele kostenlos? Bei manchen Titeln ist das Zeitfenster für den Gratis-Download klar – zum Beispiel ist Billie’s Wheelie noch bis zum 10. Januar 2026 um 19:00 Uhr (MEZ) kostenlos erhältlich. Bei den sieben aktuell vorgestellten Spielen gibt es jedoch keine garantierten Zeitangaben. Du solltest also nicht zu lange zögern und die Titel direkt deiner Steam-Bibliothek hinzufügen.

Die Aktion zeigt erneut, dass es sich lohnt, auch bei Steam regelmäßig nach kostenlosen Spielen Ausschau zu halten – ganz unabhängig von den wöchentlichen Gratisangeboten im Epic Games Store.

