Leak zeigt erstes mögliches LEGO-Pokémon-Set mit Minifiguren

Ein neuer Leak sorgt gerade für ordentlich Gesprächsstoff bei LEGO– und Pokémon-Fans: Erstmals soll ein LEGO-Pokémon-Set mit klassischen Minifiguren detailliert aufgetaucht sein. Bislang waren Pokémon bei LEGO vor allem ein Wunschtraum der Community, umso größer ist die Aufmerksamkeit, wenn nun ausgerechnet ein Set inklusive Figurenaufbau und konkreter Set-Inhalte die Runde macht.

Besonders spannend ist dabei die Minifig-Komponente. Denn genau hier lag jahrelang die große Hürde: Wie setzt man Trainer und Pokémon so um, dass es nach LEGO aussieht, ohne den typischen Stil von Pokémon zu verlieren. Der Leak deutet nun an, dass LEGO genau dafür eine klare Design-Lösung gefunden haben könnte.

Erste Details zum Set und zur Minifig-Umsetzung

Welche LEGO-Pokémon-Minifigs sollen enthalten sein? Laut Leak soll das Set auf ein Setup setzen, das man aus vielen LEGO-Themen kennt: eine kleine Szene als Diorama oder Spielset, kombiniert mit mehreren Minifiguren und mindestens einem Fokus-Pokémon als zentrales Bauobjekt.

Der Knackpunkt: Pokémon selbst werden demnach nicht einfach als Standard-Minifiguren umgesetzt, sondern als separate, speziell geformte Figuren oder kleine Build-Modelle im LEGO-Stil. Genau dieses Mischkonzept wäre ein sinnvoller Mittelweg, damit Trainer als Minifigs funktionieren, während Pokémon ihre Silhouetten behalten.

Auch die Vermutung liegt nahe, dass LEGO auf bedruckte Elemente setzt, um Gesichter, Details und ikonische Merkmale sauber hinzubekommen. Gerade bei Trainer-Minifigs wären Torso-Prints und passende Accessoires der Schlüssel, damit die Figuren nicht wie generische Abenteurer wirken, sondern wie echte Pokémon-Charaktere.

Release, Preis und Bedeutung für den deutschen Markt

Wann könnte das erste LEGO-Pokémon-Set erscheinen? Ein konkretes Datum ist im Leak nicht eindeutig festgezurrt, dennoch sprechen viele Anzeichen dafür, dass LEGO ein solches Lizenzthema nicht still und leise startet. Wenn das Set tatsächlich real ist, dürfte eine offizielle Ankündigung mit Produktbildern, Set-Nummer und finalem Namen der nächste Schritt sein.

Wie teuer könnte ein LEGO-Pokémon-Set mit Minifigs werden? Ohne offizielle UVP bleibt das Spekulation, aber vergleichbare lizenzierte LEGO-Sets mit Minifiguren liegen im deutschen Handel häufig in Preisfenstern wie 29,99 Euro, 49,99 Euro oder 69,99 Euro, je nach Teilezahl und Umfang. Sollte das geleakte Set mehrere Figuren und ein größeres Pokémon-Modell bieten, wäre ein mittlerer Bereich am wahrscheinlichsten.

Für den deutschen Markt wäre das ein ziemlich dicker Coup: Pokémon ist hierzulande dauerhaft präsent, von den Hauptspielen bis zum Sammelkartenspiel. Ein LEGO-Start mit Minifigs würde nicht nur Sammler abholen, sondern auch Familien und alle, die sich schon lange ein echtes Crossover aus Bau- und Monster-Sammelfieber wünschen.

Was würdest du dir vom ersten LEGO-Pokémon-Set wünschen: lieber ein kleines Display-Set für die Vitrine oder ein richtiges Spielset mit vielen Figuren und Zubehör? Schreib es in die Kommentare.